El Teatro Pérez Galdós pone música el próximo domingo a la noche de ánimas

El Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria presenta 'Música para una noche de Ánimas: Muerte de Amor'. Se trata de una propuesta que ofrece al espectador una experiencia inmersiva en la que la música clásica dialoga con la muerte desde una perspectiva artística profunda, que tendrá lugar en su escenario el próximo domingo, 27 de octubre, a las 19.00 horas.

Es la décima edición de una iniciativa sinfónica creada y dirigida por la directora musical y artística de la Orquesta Sinfónica del Atlántico -ODA-, Isabel Costes, que comenzó en 2015 para la noche de los finados.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez; la directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, Isabel Costes, el director escénico de la dramaturgia y actor del elenco, José Carlos Campos, y el director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler, han presentado en el Teatro Pérez Galdós esta obra enmarcada bajo el título 'Muerte de Amor' que propone un recorrido por los momentos finales de óperas icónicas.

A través de desgarradoras escenas, el público será testigo de la celebración de la muerte, el amor y la música, orquestada por un inquietante 'clown' dramático inspirado en el célebre Canio de 'Pagliacci'.

Este misterioso maestro de ceremonias guiará a los asistentes por una noche donde las almas que murieron por amor serán invocadas, creando una atmósfera macabra, pero profundamente emotiva a través de siete grandes maestros, como son: C. Saint Saëns y su poema sinfónico 'Danse Macabre op.40'; Thomas Ambroise y el acto Pâle et blonde de 'Hamlet'; G. Puccini y sus 'Che gélida manina', de 'La Bohéme' y 'E lucevan l'stelle' de 'Tosca'; la argentina Eva Lopszyc, con 'Bienaventuranzas'; G.Donizetti y dos piezas de 'Lucía de Lammermoor': 'Ragnava nel silenzio' y 'Fra poco a me ricovero'; P. Mascagni, con el 'Intermezzo', de 'Cavalleria Rusticana'; G. Verdi, en el que la soprano y el tenor cantarán a duo 'Prendi quest'è l'immagine', de 'La Traviata', y W.A Mozart finalizará la obra con Lacrimosa de 'Réquiem'.

La Orquesta Sinfónica del Atlántico - ODA, bajo la batuta de Isabel Costes, será la encargada de dar vida a esta ceremonia musical. Junto a ella, la dirección escénica y la dramaturgia correrá a cargo de José Carlos Campos, mientras que los solistas, la soprano Raquel del Pino y el tenor José Darío Cano, encarnan las voces de los personajes más trágicos del repertorio operístico, que incluye la participación del Coro de la ODA, dirigido por Luis García Santana.

El espectáculo cuenta con la participación especial del artista Pepe Dámaso, quien ha sido el encargado de diseñar el cartel. Ibán Negrín será el que aporte la atmósfera lumínica a la escenografía.