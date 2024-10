Óscar Rosende llega al Auditorio Alfredo Kraus para rendir tributo a Dire Straits

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 4 de octubre 2024, 22:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Tras triunfar en las icónicas salas La Riviera de Madrid y Razzmatazz de Barcelona, Óscar Rosende y la banda Great Straits continúan su gira 2024 en Las Palmas de Gran Canaria. Great Straits actuará el próximo sábado 19 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus, a las 20.30 horas, con su nuevo espectáculo 'The great songs of Dire Straits', el show que emociona a todos los admiradores de una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos: Dire Straits.

Un espectáculo-homenaje único en el mundo, que recrea hasta el más mínimo detalle de la escenografía y el sonido de la banda británica.

Óscar Rosende cuenta con el reconocimiento a su calidad interpretativa de la obra de Mark Knopfler y Dire Straits, tal y como manifestó Guy Fletcher (teclista de Dire Straits y Mark Knopfler) tras confundir el sonido y la voz del guitarrista gallego con una grabación original de Knopfler: «Estaban tocando Why eye man y tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra».

Con más de 250 conciertos alrededor del mundo, Rosende es el intérprete más valorado internacionalmente a la hora de homenajear a su idolatrado Mark Knopfler. En 'The Great Songs of Dire Straits' se escucharán éxitos como 'Brothers in arms', 'Going home' 'Romeo and Juliet', 'Sultans of swing', 'Money for nothing', 'Telegraph road' o 'Tunnel of love'.

Tras más de 300 conciertos por Alemania, Luxemburgo, Francia, Portugal y España interpretando a Mark Knopfler con su anterior proyecto (fue el creador, fundador y líder de 'Brothers in Band' hasta 2019), Óscar Rosende presenta su nueva banda, Great Straits, un espectacular elenco de 9 reconocidos músicos con los que repasa la maravillosa obra musical de Dire Straits.

'The great songs of Dire Straits' nace como la mayor producción homenaje a la banda británica en Europa, con una cuidada puesta en escena y una calidad sonora inconfundible: la más auténtica recreación del universo de los grandes éxitos de los míticos Dire Straits.

Conocido por los medios de comunicación como «el Mark Knopfler gallego» y aclamado por los fans de Dire Straits a nivel internacional como uno de los mejores intérpretes del guitarrista escocés, Óscar Rosende ha sabido interiorizar como nadie la esencia y la técnica de Mark Knopfler, así como su voz y su presencia escénica y gestual, llegando a confundir al propio Knopfler y sus músicos durante una prueba de sonido en Atarfe (Granada) en 2008, quienes pensaron que se trataba de una grabación. Ver y escuchar a Rosende sobre el escenario es un viaje emocionante a la brillante etapa de Mark Knopfler y sus Dire Straits.

Ya quedan muy pocas entradas para poder ver a Óscar Rosende y su banda en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, en la que se presenta como una noche llena de emociones. Una oportunidad única para disfrutar de este particular tributo a Dire Straits, con un Óscar Rosende y su banda que están triunfando con un espectáculo de un enorme nivel.