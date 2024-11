Natalia Machín: «Los duendes me vienen por la noche»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Natalia Machín invita a realizar «un viaje por las influencias» que han marcado su trayectoria vital y profesional. La cita es este domingo, a partir de las 19.00 horas, en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria, donde esta cantante presenta en directo su nuevo disco, 'Piel y Sentidos', acompañada de una banda compuesta «por batería, bajo, guitarra, saxo, teclados y bases».

«Tengo muchas influencias y este concierto y el disco se pueden entender como un viaje por todas ellas. Está todo lo que he mamado durante estos años en mis viajes por Portugal, Cabo Verde y muchos otros sitios, donde he tenido la suerte de descubrir músicas que habitualmente no se puede escuchar ni en las radios ni en las televisiones», apunta la cantante grancanaria.

La música de raíz, apunta, es el nexo de la amalgama de estilos e influencias que afloran en 'Piel y Sentidos'. «Hay un poco de todo y figura lo que más me llega a nivel de piel y de los sentidos, como indica el título. Está todo lo que más he vivido, aunque, evidentemente, tienen mucho peso mis raíces canarias. De ahí el 'Arroró del Despertar', al que le hemos dado un toque muy personal. También hay un tanganillo que funciona como alegoría o una malagueña mezclada con muchas otras influencias», avanza la artista.

Entiende y espera que 'Piel y Sentidos' sea un punto de inflexión dentro de su trayectoria profesional. «Es mi primer disco con canciones inéditas y propias. Le he puesto todo el alma, es como mi bebé, he volcado todo mi cariño en él», comenta entre risas quien fue reconocida en 2021 por los Premios Canarios de la Música por su disco 'Cachitos prestados' (2019).

A la hora de componer, reconoce que no siempre le resulta fácil abstraerse de la realidad que le rodea. Más aún en estos tiempos tan difíciles y turbios a nivel global. «Miro a lo que está pasando. Por ejemplo incluyo una canción, 'Esperanza', con una alusión a la inmigración», señala quien reconoce que la inspiración no le cae del cielo. «Para escribir las letras hay que sentarse a trabajar para que el duendecillo venga. Hay que trabajarlo mucho para que, cuando llame a tu puerta, estés sentado», explica metafóricamente.

«Los duendes generalmente me vienen por la noche. Por eso, aunque no te lo creas, duermo con una libretita en la mesita de noche. Ahí apunto detalles o ideas que me vienen antes de dormir o incluso durmiendo y las apunto nada más despertarme. A veces, también me vienen cosas cuando estoy conduciendo o haciendo cosas cotidianas de la vida. En esos momentos, si no puedo escribir las ideas, las grabo con el móvil», explica.

El público que acuda al Guiniguada este domingo o escuche en casa 'Piel y Sentidos' se topará con unas canciones en las que conviven estilos tan dispares como el blues, el jazz, la canción melódica o el folclore, entre otros, bajo el prisma de esta artista que homenajea a su admirada Chavela Vargas con una versión muy personal de la icónica canción 'Llorona'.

En el estudio de grabación contó con la producción de José Quintana, junto a Ronald García y Larry Júnior como asistentes, además de la colaboración de Txowie y Cris (del grupo Las ratas), Claudia Mambé, Vicente Borland y Aciz.

«Creo que mi música se puede exportar al mundo, porque lo que hago es 'World Music'. Mi idea es hacer gira en las islas con este disco y también fuera. Lo que sucede es que hay pocas ayudas por parte de los organismos canarios, a pesar de la evidente dificultad geográfica que tenemos que afrontar los músicos de aquí», se lamenta quien ha echado de menos una delegación institucional isleña en eventos como el MMVV de Vic 2024 de Barcelona o la feria de Bilbao, donde sí que se ha encontrado con delegaciones de otras autonomías y donde ella y «otros músicos canarios de forma independiente» estuvieron de promoción.

En los próximos meses, su objetivo es «solidificar este trabajo discográfico, ver si le gusta a la gente en directo y poder disfrutarlo». Lo que no implica que su vertiente compositiva quede relegada. «Tengo cositas nuevas preparadas, pero ahora estoy centrada en 'Piel y Sentidos'», aclara Natalia Machín.