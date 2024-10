N. S. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de octubre 2024, 22:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Estrella Morente (Granada, 1980), que sube este viernes al escenario del Auditorio Alfredo Kraus, contesta, a través de correo electrónico, a preguntas sobre la versión de 'El amor brujo' que ofrecerá con música de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

-¿Cómo se afronta el reto de encarar una actuación en directo, con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y con una obra como 'El amor brujo'?

-Con muchísima ilusión y con el respeto y entrega que merece la oportunidad de cantar junto a la Filarmónica, dirigida por el maestro Karel Mark Chichon, e interpretar una de las obras mas importantes y mas significativas de la música española como es 'El amor brujo' de don Manuel de Falla.

-Cuando una artista del mundo flamenco se enfrenta a una actuación con una orquesta sinfónica, ¿quién cede más? ¿La artista debe aparcar el flamenco o los músicos han de acercarse más al flamenco?

-Llevo escuchando auténticas barbaridades desde que era muy pequeña, es una cuestión que ha generado muchos enfrentamientos y discusiones entre intérpretes de ambos géneros. Si por un lado me crié en medio de una familia de tradición flamenca profunda, por otra parte también toco el piano, leo solfeo desde que era pequeña. Mi padre, cuando se afeitaba, en su aseo diario lo primero que hacía era poner Radio Clásica, era lo primero que sonaba en casa en el día. Con esto quiero trasladar mi veneración y cariño tanto a un mundo como al otro a partes iguales, cada uno tiene su esencia y sus métodos, qué bonito conocerlos todos. En este caso si yo tengo que adaptarme no tengo inconveniente, al contrario, me lo tomo como un aprendizaje el meterme en su mundo y ser yo la que busque e investigue la forma para llegar, siempre me han gustado los retos, si ellos se adaptaran a mi sería mas fácil, pero menos emocionante, a mí siempre me gusta estar en el riesgo y en la emoción, me gusta estar en el precipicio. Y siempre en cualquier caso debe prevalecer la calidad musical y artística. No me importa quién ceda más, me importa el arte.

-En alguna ocasión ha señalado que siente afinidad con Manuel de Falla y en especial con 'El amor brujo'. ¿Qué puntos de conexión hay?

-Me siento muy identificada con el personaje de Candela. La obra está inspirada en Granada, en sus cuevas, en sus caminos, en sus hogueras en sus colores…. me siento cerca cuando ríe, cuando sueña, cuando llora por el amor perdido, cuando lo invoca para que regrese…

Identidad «Si hay una obra redonda que identifique a nuestro país por encima de cualquier bandera o de cualquier himno es 'El amor brujo'»

Sentimiento «No será una obra cualquiera, me sale de las entrañas»

-¿Considera que Manuel de Falla es un compositor que merece una mayor valoración y que sus obras suenen con más frecuencia?

-Manuel de Falla elevó al cubo la música española, él culturizó la popular y la convirtió en universal, en cualquier lugar del mundo en el que suene 'El amor brujo,' saben o identifican perfectamente al momento al compositor. En España tenemos a Turina a Granados, Albéniz, grandes compositores como Ángel Barrios, que realmente dejaron obras prodigiosas e inolvidables. Pero si hay una obra redonda que identifique a nuestro país por encima de cualquier bandera o de cualquier himno es 'El amor brujo'. No hay nadie más popular en la música española, clásica, que Manuel de Falla.

-'El amor brujo' fue compuesto a petición de Pastora Imperio. ¿Pesa de alguna manera esa responsabilidad y una figura de legendaria como la de Pastora Imperio a la hora de interpretar lo que se podrá ver en el Auditorio Alfredo Kraus?

-Por encima de todo, reinará mi veneración semejante artista y reina, que es para nosotros Pastora Imperio en el cante, en el baile y en el arte del flamenco. Mi interpretación procuraré que sea un homenaje continuo y ella siempre será inspiración para mí junto a La Niña de los Peines. Para mí son mis grandes maestras y creo que para un futuro es mirar hacia atrás a los grandes maestros para poder caminar hacia adelante. Hay que mirar siempre lo que hay atrás no con nostalgia, sino con la emoción y el agradecimiento hacia esta figura que inspiró esta obra mágica, y que yo tengo la suerte de cantar desde lo más profundo de mi corazón y de mis sentimientos. No será una obra cualquiera, es una obra que me sale de las entrañas como las palabras y las canciones de Candela, que están escritas por María Lejárraga, auténtica autora de los textos de esta inolvidable obra. Todo mi cariño y mi admiración hacia la figura de Pastora Imperio que nada más que el nombre lo dice todo. Para mí es una suerte enorme como músico y como aficionada pisar estas tablas sagradas de este espacio único dedicado al grancanario doble, nuestro querido Alfredo Kraus. Ojalá disfruten porque de esa manera habré podido agradecer un poquito tanto de lo que esta tierra nos ha regalado a mí y a mi familia. Muchas gracias