El LPA Groove Summer inunda de ritmo el 10 de agosto el parque Doramas El Auditorio José Antonio Ramos acogerá los conciertos gratuitos de Nala Rami, D'Local Groove y The Lucky Strokes

El parque Doramas acoge la tercera edición de LPA Groove Summer, un festival de pequeño formato que apuesta por la música más bailable para las noches de agosto en Las Palmas de Gran Canaria. Esta nueva entrega llega el sábado 10 de agosto al Auditorio José Antonio Ramos con las actuaciones de dos proyectos locales, Nala Rami (19.30 horas) y D'Local Groove (20.45 horas), y uno internacional, los estadounidenses The Lucky Strokes (22.00 horas).

Este encuentro que dinamiza la oferta cultural veraniega en la ciudad volverá a ser gratuito.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana, junto al director del ciclo, Miguel Ramírez, avanzaron este martes datos sobre la nueva edición, una cita que ha posicionado a Las Palmas de Gran Canaria como un referente del turismo urbano ofreciendo una atractiva propuesta musical para los vecinos y vecinas y para visitantes. La iniciativa, impulsada y organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y promovida por Colorado Producciones, afronta una tercera edición después de haber cautivado al público en sus dos anteriores entregas.

El concejal de Cultura resaltó que, un año más, el parque Doramas se pone a disposición del público para «bailar la música más rítmica en un ambiente estival con dos grandes artistas locales y una tercera banda internacional».

El Ayuntamiento, con este tipo de iniciativas, dijo Santana, «pretende cubrir la actividad cultural en un mes en el que muchas programaciones se reducen e invita a la ciudadanía a disfrutar del groove, de la mano de grandes talentos, en el Auditorio José Antonio Ramos».

Por su parte, Miguel Ramírez destacó la alta respuesta del público a este Festival que en su tercera edición «promete traer mucha caña y ritmo, pero, sobre todo, mucho baile con buena música, nivel y calidad».

Por su parte, el artista Nala Rami ha animado a la gente a «disfrutar, bailar y cantar» durante este ciclo de conciertos, además ha anunciado que actualmente se encuentra inmerso en la publicación de su nuevo álbum, pues desde que regresó a Canarias, tras su experiencia trabajando en el extranjero, está «más inspirado que nunca».

Los tres conciertos

Si la suerte es lo que sucede cuando el trabajo duro se encuentra con la oportunidad, la unión de Eddie Roberts & The Lucky Strokes personifica ese adagio. El guitarrista y líder de la banda The New Mastersounds tiene un don para apoyarse en las fortalezas individuales y esa sensibilidad se pone de manifiesto a través de su contratación del guitarrista y vocalista de Mississippi, Shelby Kemp, que aporta una garra de rock sureño y una composición cándida y ágil para formar equipo con las hermanas Galbraith de Tampa Bay, que poseen una simpática química en la sección rítmica que sólo se encuentra dentro de una línea de sangre familiar. Con la ayuda de la guitarra urbana y la producción de Roberts, se obtiene un nuevo conjunto que hace que los oyentes se paren en seco de la misma manera que Roberts lo hizo al escuchar el talento de Kemp y las hermanas Galbraith.

D´Local Groove, proyecto que se inicia en el año 2017, es un grupo formado por siete músicos con una dilatada experiencia en la escena musical canaria y que han confluido en esta banda de música muy urbana, con un directo cargado de energía y canciones que varían en su concepción genérica, pero que tienen un punto en común, el groove, término que se utiliza para describir un tipo de música que incita al movimiento o al baile. En sus composiciones, que cuentan con la voz de Alba Serrano, podemos disfrutar de arreglos muy particulares y ricos armónicamente, con guiños al neo-soul, R&B, reggae, funk y blues.

Nala Rami, el proyecto musical del artista canario Alan Imar, está listo para iluminar la escena musical con su singular fusión de disco-funk con influencias latinas. Con un estilo fresco y vibrante, Nala Rami, quien recientemente ganó el primer premio en el Festival Sonora de Las Palmas de Gran Canaria 2024, ha captado la atención de importantes festivales en las Islas Canarias, como Sonidos Líquidos y el PHE Festival, así como de críticos especializados de la industria musical.

Acompañado de su saxofón y su banda de seis músicos, ofrece un espectáculo energizante que activa los sentidos y transporta a dimensiones paralelas de funk y VHS. El pasado 14 de junio, Nala Rami lanzó el tema 'En el Barrio', como adelanto de su próximo trabajo discográfico.