Lajalada y la Parranda de Teror, el cóctel explosivo que se estrena en el Encuentro Teresa de Bolívar

Algunas de las personas que este año se acerquen a Teror el próximo mes de septiembre a disfrutar de los sonidos del Encuentro de Música Teresa de Bolívar a buen seguro se quedarán sorprendidos con la oferta sonora que propone el popular evento que organiza desde hace 35 años la Consejería de Cultura el Cabildo grancanario, a través de su Fundación Nanino Díaz Cutillas. La propuesta rompedora de incluir en su cartel a artistas mucho más ecléticos y cercanos a las corrientes renovadoras de la tradición de raíz emparentados con la fusión, la electrónica tropical o la mezcla de ritmos como el merengue y el techno, entre otros explosivos ingredientes, no dejará indiferente a nadie las noches de los días 13 y 14 de septiembre.

Tradición y vanguardia. Estos dos términos podrían definir la dimensión del reto que ha impuesto la organización del citado festival a Belén Álvarez, Lajalada, y a la Parranda de Teror. Nada más y nada menos que articular un repertorio conjunto que de alguna manera reflejará sobre el escenario que se ubicará en la Plaza de Sintes de la Villa Mariana, el nuevo concepto que a partir de ahora desea implantar este veterano festival que, junto al Festival Sabandeño de La Laguna y al Festival Folk Segovia, es uno de los más antiguos de su naturaleza de cuantos tienen lugar en España.

Como explica el componente de la Parranda de Teror, Ñito Juan, «el repertorio que ofrezca el grupo junto a Lajalada estará principalmente centrado en algunas canciones en su estado tradicional puro y composiciones propias de Belén Álvarez, a las que se añadirán otras que encajan en el concierto que ofreceremos que tienen al mar como eje central».

Alexis Naranjo, también miembro del grupo de Teror, señala que el reto de esta colaboración ha sido «adaptarnos como formación coral a las estructuras y arreglos menos convencionales, a la disciplina de las métricas y valores del silencio. A las adaptaciones vocales a registros fuera de nuestras tesituras, en definitiva. Esta apuesta, probablemente es de todas a las que nos hemos enfrentado, la que sobre el papel la que ha tenido el encaje más difícil para el grupo. Sin embargo, a medida que hemos ido trabajando en los ensayos, se nos han ido creando sensibilidades que musicalmente teníamos encorsetadas. El valor del silencio y de las métricas, la sensación que genera una nota flotando en el aire sin la ansiedad de ahogarla con la siguiente, hacer convivir reverberaciones con trinos tradicionales de las cuerdas, etcétera...Todo esto lo estamos experimentado de la mano de Belén Álvarez y nos ha enriquecido, porque la vocación y el objetivo desde los inicios del grupo ha sido siempre el mismo: aprender, siempre aprender».

Curiosamente el próximo mes de septiembre La Parranda cumplirá también 35 años de existencia, los mismos del festival que lleva en nombre de la última mujer de ascendencia canaria del Libertador de América. «La historia de La Parranda de Teror está íntimamente ligada al Encuentro Teresa de Bolívar», añade Naranjo, quien entiende que «salir de nuestra zona de confort ha sido la mejor manera de apreciar el trabajo de los demás, valorar el nuestro y saber si somos capaces de ayudar a transmitirlo».

Experimentación

Para los organizadores de la nueva línea más experimental que se abre este año en el Encuentro de Música Teresa de Bolívar la respuesta del público es una incógnita, al igual que para los dos integrantes de la Parranda de Teror. «Desconocemos el resultado que podrá ejercer sobre las personas que conocen nuestro trabajo esta colaboración con Lajalada. También lo está siendo para nosotros cada día que damos un pasito más en este proceso de aprendizaje. Solo prometemos trabajo y entusiasmo ante esta otra perspectiva de sentir la música popular», sostienen.

Para Belén Álvarez, una de las compositoras y cantantes más audaces del panorama actual de la música moderna de Canarias, «el valor de esta colaboración no solo está en la reformulación de los sonidos de raíz de nuestro folclore con mi percepción musical, sino con ese sonido orgánico e inconfundible propio de una parranda que tanto hemos mamado desde la infancia. Aunar el espectro de las voces masculinas con sonoridades más electrónicas constituye la novedad del propio viaje en sí».

Reformular el folclore

«Mi acercamiento a la música popular de Canarias ha sido algo tardío. Con ese ejercicio de transformar la raíz a mi lenguaje musical y personal surge una nueva línea de trabajo en mi carrera que no tiene nada que ver con la emprendida en mis comienzos ni con la que me he comprometido ahora. Todo traza una nueva vereda que bifurca en mis dos maneras de hacer música. Es verdad que es lo que más estoy haciendo ahora, aunque lo que más me entusiasma es traducir mi propia vida a través de un tipo de música más personal y sugerente», asegura Belén Álvarez, Lajalada.

La Parranda de Teror, con Lajalada, en el local de ensayo del grupo. C7

«Reformular el folclore está a la orden del día y no se hace solo en Canarias, sino en el resto de las comunidades españolas y más de medio mundo. Con todo el respeto a la raíz esta es la nueva vida que debe tener la música tradicional haciendo que convivan la pureza con las concepciones musicales más actuales», sostiene la cantante grancanaria nacida en 1995.

Lajalada explica que el grupo terorense le envió su repertorio con el que ella estableció luego un tipo de concierto que incluirá algunas pinceladas de su nuevo proyecto, 'Harimaguada'. «Hemos unificado nuestras sensibilidades y la pena es que será cartucho para un único día», concluye lamentándose la cantante.

