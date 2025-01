Karel Mark Chichon: «En las sinfonías de Mahler las orquestas demuestran si son grandes o no»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Su complejidad y el enorme número de músicos y coro que conllevan hacen que las grandes sinfonías de Gustav Mahler sean un objetivo mayúsculo para las formaciones sinfónicas que las interpretan. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), con su director titular y artístico al frente, Karel Mark Chichon, le ha cogido el gusto en el marco del Festival de Música de Canaria y este viernes y sábado afrontará la 'Sinfonía nº3'. En concreto, el primer día en el Auditorio de Tenerife Adán Martín y el sábado en el Alfredo Kraus, siempre a partir de las 20.00 horas.

Apenas quedan un centenar de entradas por vender para la cita de la OFGC en el recinto del paseo de Las Canteras, donde en la mañana de este martes esta formación ultimaba en un ensayo la versión que interpretará de una pieza que contará con la participación del Coro Femenino y el de niños de la OFGC.

«Este proyecto es sin duda un escalón más en la idea que tengo artísticamente para la orquesta. Empezamos en el Festival con la 'Primera' de Mahler y después con la 'Segunda', que es sin duda uno de los retos orquestales más difíciles del repertorio. Para mí, personalmente, el concierto del año pasado con la 'Segunda' fue uno de los mejores momentos de mi vida. En unas sinfonías grandes de Mahler, como son la 'Segunda' y ahora la 'Tercera', es donde una orquesta muestra de verdad si es grande o no. Si realmente está unificada o no en su planteamiento musical», subraya Karel Mark Chichon en la presentación de las dos veladas.

Reconoce que esta sinfonía que se toca en solitario y que cuenta con seis movimientos es una piedra de toque para evaluar a cualquier formación sinfónica. «En estas grandes sinfonías se ve el verdadero nivel de las orquestas. En la temporada también hacemos obras complicadas, pero en esta ocasión se trata de una obra de cien minutos, con un primer movimiento que dura casi 35 minutos. Especialmente con un último movimiento que es un 'Adagio', cuando lo más sencillo es que fuera un 'Allegro'. Este movimiento requiere de una gran concentración y de una enorme unidad emocional que implica que la orquesta esté muy alineada y en su sitio», apunta el director británico. «No es que el director ponga las cosas en su sitio, sino que la orquesta quiera ponerlas en su sitio. Cuando eso ocurre es una de las cosas más bonitas que los músicos podemos vivir», añade Chichon con entusiasmo.

El director titular y artístico de la OFGC sabe que este tipo de obras no se pueden afrontar en cualquier momento. Lo comprobó en sus propias carnes cuando llegó a la orquesta que ahora lidera hasta 2027. «Desde que aterricé aquí intenté la 'Primera' y la 'Segunda' de Mahler dentro de la temporada de abono. Entonces me di cuenta de que había un trabajo que hacer. No es una cuestión de nivel, sino de conseguir una mayor unidad. No es que la orquesta fuera peor en aquel momento, sino que había que conseguir que todos los elementos estuvieran fusionados. Ahora estamos en ese momento», señala. «Es emocionante ver la unidad que se tiene en cada ensayo. Ver cómo hay una disciplina hasta cierto punto relajada, ya que no hay gritos ni tensiones, porque todos quieren hacerlo lo mejor posible. Es como si se exhibiera un amor y un orgullo por hacer las cosas bien. Ese es el mejor regalo que se le puede hacer a un director de orquesta. Por eso siempre digo que tener esta orquesta es uno de los grandes regalos que me ha hecho la vida. Con una obra de cien minutos como la 'Tercera' y que es tan densa y complicada, tienes menos tiempo de ensayos, por lo que se necesita que la orquesta adopte una gran responsabilidad. Hace cinco o seis años tendríamos que haber ensayado compás a compás. Ahora no es el caso», destaca sin ambages.

Más compleja

Chichon considera que la 'Tercera' de Mahler es aún «más compleja» que la 'Segunda' que se interpretó en la edición del Festival del año pasado, aunque la de este fin de semana requiera menos intérpretes. «Mahler le habla a todas las orquestas porque se trata de formaciones muy grandes. En el caso de la' Tercera', es un poco más pequeña que la 'Sinfonía nº2'. Estos días vamos a contar con 106 músicos de la OFGC, más los dos coros», explica.

Ampliar Karel Mark Chichon, en el ensayo de este martes en el Auditorio Alfredo Kraus. Efe

La coltralto Wiebke Lehmkuhl participa como solista en estos conciertos, en los que tendrá su momento más difícil cuando, en el cuarto movimiento, interprete el poema de Nietzsche.

Chichon destaca la «ilusión» con la que los integrantes del coro infantil de la OFGC han afrontado este reto sinfónico. «Tenemos un gran coro y una directora, Marcela Garrón, que hace un gran trabajo y consigue que el coro esté en su sitio y tenga una calidad especial. Es un placer, porque tienen una enorme ilusión. El momento del coro de niños Mahler lo escribe como alegría y bromas, por lo que no hay nada mejor que unos niños con ganas enormes de cantarlo».

Gran concentración

Karel Mark Chichon tiene claro que abordar las sinfonías de Gustav Mahler «es un reto enorme» para cualquier orquesta. «Las piezas grandes son más difíciles de gestionar. Requieren más concentración, sentido de compartir cosas y una mayor flexibilidad, generosidad y capacidad de escuchar entre todos los músicos», destaca.

El titular de la OFGC explica cuál es la clave de ese cargo que ostentará en la formación isleña hasta el 2027. «Lo más importante para un director titular es saber hasta dónde llegar, cómo llegar, encargarse de llegar y después mantener esa visión». Para alcanzar la última meta, es consciente que la relajación no puede entrar en su hoja de ruta. «Muchos directores y colegas míos cuando llevan cuatro o cinco años al frente de una orquesta y ven que las cosas van bien, se relajan. Yo soy lo contrario, cuando veo que las cosas van bien, empujo para que vayan mejor porque es posible hacerlo siempre mejor», explica.

Destacó que «es un placer trabajar con Jorge Perdigón», director del Festival de Música de Canarias. También puso en valor la presencia de artistas canarios, como el pianista Isaac Martínez Mederos y la compositora Cecilia Díaz Pestano, «siempre por méritos propios», en los conciertos que la OFGC protagonizará en el Festival en La Palma (24 de enero) y La Gomera (día 25).