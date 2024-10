«Crear atmósferas es parte de nuestro sello»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 31 de octubre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Con ganas de dar la talla» y con un pequeño plus de responsabilidad por arrancar la gira en casa afronta la formación musical Rupatrupa, que lidera Roberto Ruido, el concierto del próximo 8 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, en la Sala Alboroto de la capital grancanaria.

La velada lleva el título de 'Flores, muchas flores' y los seguidores de esta banda canaria se toparán con un repaso de algunas de las canciones más populares de Rupatrupa, así como alguna de sus composiciones más recientes, entre las que destaca 'Flores de trinchera', tema que acaba de lanzar este miércoles, donde homenajea a Extremoduro y que grabó junto al excantante de esta formación rockera, Robe Iniesta.

«La experiencia con Robe fue brutal. La noticia en sí de poder grabar con él ya era algo bueno, pero nunca pensé que si pasaba, fuera como ha sido. Estuvo siempre muy cercano, cuando yo pensaba que iba a ser más frío e ir al grano. Tuvimos muchas conversaciones, me preguntó mucho y me dijo cosas preciosas. Me quedo casi más con esas conversaciones con Robe que con la canción. Le doy un diez sobre diez. Se lo he dicho a él, que me ha enseñado muchas cosas», apunta por teléfono Roberto Ruido el lunes, horas antes de que se hiciera público el tema y el videoclip.

Sobre el escenario de la sala Alboroto, las canciones de Rupatrupa, toda una fusión de estilos desde una perspectiva propia, cobrarán vida con Manu Alles al bajo, Tiago Braúna a la batería, Nadir Sigolo al acordeón y la voz y la guitarra de Roberto Ruido. «Tocar en las islas es más fácil a la hora de realizar las gestiones, pero también es verdad que implica una mayor responsabilidad, porque nos gusta quedar bien y dejar contenta a la gente que nos ha visto crecer durante todos estos años», avanza el líder de la banda.

Sobre el directo que se avecina, en el que rescatarán algunos de los clásicos de su repertorio, los artificios quedan descartados de antemano. «Nos gusta que lo que se oiga en nuestros conciertos sea lo que se toca en directo. Tenemos algunas canciones que en los discos requerían otros instrumentos adicionales. Las arreglamos para no poner nada grabado, aunque sea un directo que pueda parecer imperfecto», subraya Roberto Ruido.

Roberto Ruido. C7

Y es que reconoce que entre los distintos sellos que definen a Rupatrupa en sus cara a cara con el público está la capacidad de la banda para generar «atmósferas». «He pensado mucho sobre cuáles son nuestras señas de identidad. Y una de ellas es generar atmósferas especiales. Buscamos que sean crudas, acústicas y orgánicas. En un estudio de grabación es mucho más difícil de conseguir», reconoce.

Rupatrupa apuesta en los conciertos por una montaña rusa emocional. «Las estructuras de los conciertos nos las dan la propia dinámica de cada noche, en la sala Alboroto habrá momentos para reír, reflexionar, llorar y para bailar. Cada uno se volverá a casa con muchas sensaciones», avanza.

Esta idea implica tirar de profesionalidad en los momentos en los que el estado de ánimo, a nivel personal, no invita a participar en una fiesta. «Una parte del trabajo del artista consiste en transformar el enfado, la rabia o lo que sentimos con respecto a lo que nos rodea en las canciones que compones», señala.

«Tienes que saber también cómo afrontar un mal día durante las giras. En la del año pasado recibí una lección muy dura. Me comunicaron que una de mis tías se iba a morir. Me pude despedir de ella y tal cual la enterré tuve que tocar. Te tienes que poner una careta, una especie de traje para que la gente disfrute», añade.