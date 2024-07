«Lo cosmopolita, lo plural y el mestizaje cultural hacen del sureste una sociedad más enriquecida»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de julio 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Para el profesor de instituto Serafín Sánchez los procesos de hibridación cultural generados en alguna medida por el mestizaje creciente de las poblaciones de otros países asentadas en el sureste de Gran Canaria desde hace dos décadas, está influyendo positivamente en la construcción de un nuevo patrimonio. «Lo cosmopolita, lo plural, el mestizaje y la mezcla de culturas hacen que la sociedad del sureste grancanario se enriquezca de ello. El avance ha sido tan rápido, que apenas nos ha dado tiempo de asimilarlo. Se generan nuevas formas de entender el folclore, la cultura popular, a la que se suma la innovación en algunos aspectos de la música, la gastronomía y las tradiciones. Todo ello constituye la creación de un nuevo patrimonio cultural, que se ha adaptado a los momentos, a las necesidades sociales y culturales de la época, y genera una nueva cultura tradicional que marcan las pautas para las generaciones venideras», señala Sánchez.

Este jueges, a las 20.00 horas, en el marco del Campus de Etnografía y Folclore que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) impulsa en Ingenio en el contexto de la 29º edición del Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaria de los Pueblos pronuncia la conferencia titulada 'De la escuelita al taller: simbiosis entre Coros y Danzas de ingenio y la educación en estos 75 años'. Una relación que según el profesor «viene funcionando desde hace muchas décadas y que comenzó en la época en la que la escolarización de los niños y niñas todavía no era obligatoria, impulsando programas en los que se animaba a todos esos chicos y chicas a que continuaran con su formación académica, creando vínculos, fortaleciéndolos, para que una gran representación de ese alumnado terminase sus estudios, y tuviese un futuro laboral más prometedor».

«Además, desde el grupo se les proporcionó la enseñanza de antiguos oficios artesanales, como enseñanzas complementarias, y gracias a esas enseñanzas, hoy día, muchos de esos oficios tradicionales no han desaparecido», añade Sánchez, que estima que la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio ha desempeñado un papel fundamental en la preservación y difusión de la cultura tradicional canaria a lo largo de sus 75 años de historia.

Evolución

«La dedicación del colectivo a la música y danza tradicional ha fortalecido la identidad de la comunidad ingeniense. Su estudio sobre el patrimonio inmaterial a lo largo de tantos años, nos ha dejado un legado muy valioso, que hoy día constituye un orgullo para todo el municipio de Ingenio y de toda la comunidad canaria. Por eso la aportación que esta agrupación ha hecho a nuestro municipio es de un valor incalculable», puntualiza.

Sánchez, que se encuentra en contacto con las generaciones jóvenes a través de su magisterio, advierte que metabolizan la preservación del legado cultural de manera muy distinta a como lo hacen los adultos, aunque considera que tienen actualmente «un papel protagonista como responsables directos de que el legado cultural no se pierda, y sepan transmitirlo a generaciones venideras. La sociedad actual nada tiene que ver con la sociedad de hace dos o tres décadas. La gente joven ha normalizado tanto dichos cambios, que prácticamente no los aprecia, por lo que quizás, no son conscientes del peligro que supone la pérdida de nuestra identidad canaria, de nuestras costumbres y tradiciones, y es aquí, donde Coros y Danzas ha tenido y tiene un papel protagonista, ya que sirven de instrumento y de vehículo que ayuda a transmitir dichas tradiciones, dicha cultura popular o dichos oficios artesanales, para que prevalezcan a lo largo de los años y no terminen desapareciendo de nuestra sociedad».

El profesor considera que las nuevas tecnologías podrían ayudar a estas nuevas generaciones a mantener una mayor querencia por su pasado. «Desde luego el avance de las tecnologías, han mejorado la calidad de vida en general, y el conocimiento y destreza en el manejo de las TICS, está normalizado en todos los currículums educativo porque constituye un eje fundamental en la consecución de una buena enseñanza-aprendizaje. Sin duda alguna, las nuevas tecnologías están ayudando al avance y a la prosperidad de la sociedad en general, pero también nos ayuda a poder rescatar nuestro pasado, a través de las bases de datos históricas, a través del uso para la realización de proyectos, de estudios de nuestra cultural popular, de nuestras tradiciones, etcétera, y gracias a ellas podemos tener un inventario patrimonial inmaterial que perdure a lo largo de los años para que generaciones venideras puedan hacer uso de él», concluye Serafín Sánchez.