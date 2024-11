El Concierto de Navidad de la OFGC será a beneficio de la asociación Te Acompañamos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de noviembre 2024, 17:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Disa presentaron este martes la 10ª edición del Concierto Solidario de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, cuya recaudación irá a beneficio de la Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos.

Las entradas tienen un precio general de 18 euros para una velada que se desarrollará el 20 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus.

Estuvieron presentes en el acto Pedro Justo Brito, vicepresidente de la Fundación OFGC; Sara Mateos, directora de la Fundación Disa; Rafael Sánchez-Araña, director de orquesta, y Mónica Concepción, directora de la Asociación Canaria Sociosanitaria Te Acompañamos.

El vicepresidente de la Fundación OFGC, Pedro Justo, resaltó la gran alegría de dar continuidad al Concierto de Navidad del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con Fundación DISA, tras haber llevado a cabo en los once años anteriores una serie de proyectos de diversas asociaciones con una recaudación que supera los 311.000 euros.

Rafael Sánchez-Araña realizó una exposición detallada del programa, que dará comienzo con el 'Coro de golfillos' del Acto I de 'Carmen' de Bizet, tras el que se escuchará el 'Segundo Concierto para piano¡ de Rachmaninov, uno de las más queridos del repertorio posromántico, con la participación como solista de Alberto Menjón, ganador entre otros del prestigioso premio del Concurso Pedro Espinosa de Gáldar.

La segunda parte estará formada por un ramillete de páginas sinfónico-corales que nos llevarán por el universo de la ópera, la música pop y los villancicos más queridos por el público, «piezas como 'El planeta Malaká' de Scalzi, el célebre 'Adiemus' de Jenkins, 'Imagine' de John Lennon, un arreglo del compositor Jordi Climent sobre canciones infantiles de Javier Rapisarda titulado 'El universo de Javier', además de 'A Christmas Festiva'l de Leroy Anderson y 'Somewhere in my memory & Merry Christmas' de John Williams».