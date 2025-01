Carlos Goñi: «Hay días que me dan ganas de llorar al ver el gran nivel de sonido de Revólver»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Carlos Goñi (Madrid, 1961) se levantó una mañana, vio que su disco 'Adictos a la euforia' (2023) llevaba «tres meses en la calle y había alcanzado el número uno en ventas» y se dejó llevar por una vieja apetencia. Llevar a su terreno una selección de canciones de otros autores, cantantes y grupos españoles. El resultado final ha sido el disco 'Playlist', que el domingo, 2 de febrero, presenta con su banda Revólver en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, a partir de las 19.00 horas.

El proyecto eso sí, requirió una importante criba. «Me salían un montón de canciones, más de 70. Tuve que reducir el listado y fue difícil pero a la vez una experiencia maravillosa», apunta Goñi por teléfono.

Los temas elegidos finalmente fueron: 'Lady Madrid' (Leiva, Pereza), 'Azul' (Elefantes), 'Te he prometido' (Leo Dan), 'La Vereda de la Puerta de atrás' (Extremoduro, Robe Iniesta), 'Mesa para dos' (Rubén Pozo y Lichis), 'Donde estás' (Jaime Urrutia), 'El equilibrio es imposible' (Iván Ferreiro, Los Piratas), 'Cómo hablar' (Amaral), 'El sol no regresa' (La Quinta Estación), 'Viento de cara' (Supersubmarina) e 'Indestructibles' (La Habitación Roja).

'Playlist' es un disco y un directo de versiones. Pero no se trata de versiones al uso, Goñi con Revólver no imita los originales, sino que los trasladan hasta su propia senda. «La jugada era que quedasen como si las canciones las hubiese escrito yo. Eso sí, sin tocar la melodía de voz, porque eso lo considero una falta de respeto. Busqué que parecieran canciones propias de un disco de Revólver, porque son temas extraordinarios. Me lo he pasado igual de bien que si fueran canciones mías, me emocionan, como poco, tanto como si yo las hubiese escrito», subraya.

Carlos Goñi es consciente de qué diferencia este proyecto discográfico y su posterior gira de la apuesta de versionar referentes. «He hecho un disco de Revólver con esas canciones y eso es lo que lo hace diferente con respecto a uno de versiones al uso. Creo, sinceramente, que es el que más suena a Revólver de los que he hecho dentro de un estudio de grabación», destaca.

Sabe que parte de la culpa de este diferencial lo tiene el momento musical que ha alcanzado con su banda, una de las más reputadas y veteranas de la escena pop-rock nacional de las últimas décadas. «Estamos, desde hace tres o cuatro años, ante la mejor versión de Revólver. Hay días en los que me dan ganas de llorar por el gran nivel de sonido que hemos alcanzado. La gente que nos viene a ver en directo no para de decirnos lo bien que suena la banda y eso me llena de orgullo. Creo que hemos alcanzado lo más parecido a las bandas grandes que veía y a las que aspiraba cuando era joven», comenta en torno a la formación que lidera desde hace 35 años.

Con libertad

Para que las canciones ajenas de 'Playlist' se hicieran suyas, el cantante y compositor trabajó, como es habitual en estos casos, con una libertad plena. «Cuando escribo una canción y se la doy a alguien, tiene libertad para hacerla como crea. En este caso, hice algo que no se suele hacer y a lo que no se está obligado. Fue decirle a los autores de las canciones elegidas lo que íbamos a hacer. Fue como pedirles su bendición o beneplácito. Todos estaban encantados. Seguramente porque tuve claras tres cosas desde el principio: no fallarme a mí, no fallarle a los compositores y que el público no pensara que le estábamos faltando al respeto a las canciones».

En la actual gira, Carlos Goñi asegura que el público se ha mostrado encantado ante este repertorio. Eso sí, sabe que es un logro que se alcanza o no por cuestiones que son ajenas al propio artista. «Como músico y compositor solo te puedo decir que tengo claro que hago las cosas lo mejor que sé. No sé qué canción debe ser un 'single' y cuál no. Llevo 35 años con Revólver y sigo sin saber qué va a funcionar y qué no. Las compañías discográficas y los músicos podemos hacer lo que queramos, pero quien único tiene la capacidad de convertir las canciones en 'hits' es el público. Te pongo dos ejemplos. Mis canciones 'El Dorado' y 'El faro de Lisboa' no fueron 'singles'. Pero si me pongo a cantarlas en directo, el público las canta de arriba a abajo, sin que yo tenga que participar. Se las saben de memoria», explica con orgullo.

Carlos Goñi celebra que en los conciertos de Revólver el público esté compuesto por personas de distintas generaciones. «La vida te puede hacer ese regalo o no. Hay artistas a los que les pasa, mientras que a otros solo los va a ver gente de su misma edad y eso también está muy bien. Para mí, es un regalazo tener un público intergeneracional, ver padres con sus hijos», dice el artista que está entusiasmado por tocar de nuevo en el archipiélago.

«Conozco todas las islas y las conozco bien. El otro día hice recuento y he ido 96 veces en 30 años. Para el concierto en el Auditorio Alfredo Kraus, que es un lugar que me encanta, voy un día antes. Se viene hasta mi hijo desde Londres», comenta entre risas y con ganas de pisar la isla.