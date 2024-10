P.M. Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 24 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Música, poesía, reflexión, humor y creación audiovisual conviven en el espectáculo 'Blues&Roots', que protagoniza la actriz y cantante Silvia Marsó junto a la banda de blues de Danny del Toro. Se representa en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria, este viernes y sábado, días 25 y 26 de octubre, a partir de las 20.00 horas. Enclavado dentro del ciclo 'Música y Literatura', este concierto teatralizado ofrece un recorrido por la historia del blues, incluyendo cómo este género cautivó a Federico García Lorca cuando escribió 'Poeta en Nueva York'.

-Hace unos días nos enteramos del fallecimiento de Mayra Gómez Kemp, y obviamente al saber que iba a entrevistarla, mi mente se fue al primer recuerdo que tengo de usted, cuando era muy joven. ¿Con qué recuerdo se queda de Mayra?

-Con que era una gran profesional, una estupenda compañera y una persona muy eficiente, inteligente, con una gran capacidad de improvisación y mucha empatía. La queríamos mucho.

«Ahora me gustaría escribir y dirigir. Mi primera incursión en la dirección y en la dramaturgia es 'Blue&Roots»

-Busco su nombre en Google y puedo estar leyendo noticias y registros horas y horas, trabajos y trabajos, películas, series, cine, teatro..., ahora música ¿Qué le falta por hacer a Silvia Marsó?

- A nivel profesional, he tenido la suerte de llevar muchos años y haber tocado todos los palos del teatro, así como los distintos medios, televisión, cine y tablas. Siempre te queda por aprender, ahora me gustaría escribir y dirigir. Mi primera incursión en la dirección y en la dramaturgia ha sido con 'Blues and Roots' este espectáculo que llevamos a Las Palmas de Gran Canaria. Al ser un espectáculo multidisciplinar, me ha dado opciones para poder introducir la dramaturgia de una forma más dinámica. También he dirigido el espectáculo. Pero contamos con imágenes cinematográficas de Mireia Ros, que tiene una larga trayectoria cinematográfica, y de Ana Beyron, un nuevo valor en el audiovisual.

- ¿Qué personaje le gustaría interpretar y nadie está escribiendo?

-He tenido la suerte de interpretar los mejores personajes que se puedan desear en esta profesión. Creo que soy una persona afortunada y ahora lo que me gustaría es probar en otros registros, y mezclar distintas disciplinas.

Ampliar Un momento del montaje. C7

-Si me preguntan si está casada o tiene hijos, sinceramente no tengo ni idea. ¿Proteger su casa de puertas para dentro ha sido prioritario en su vida?

-Me ha parecido que la discreción y la sencillez es algo que debemos defender. No por el hecho de ser actores debemos exponer nuestra vida y nuestras circunstancias. Y mucho menos a nuestros hijos.

-¿Qué relación tiene con sus redes sociales? Intuyo que las controla usted mismo. ¿Cómo se mueve entre 'reels', 'shorts' o 'stories'?

-Sí, las controlo yo misma, porque me parecería un engaño, tener a alguien que se hiciera pasar por mí cobrando un sueldo mientras mis sectores creyeran que soy yo. No me parece bonito. No crezco quien lo haga, entiendo que a veces no hay tiempo. Pero me gusta ser auténtica hasta en eso.

-Sinceramente tengo mucha curiosidad en verla sobre el escenario del Teatro Pérez Galdós este fin de semana, y es que Blues&Roots es un proyecto más que interesante. ¿Podría contarme cómo surgió este proyecto?

-Mi amistad con Danny del Toro, que compone, discos, tejidas internacionales, y tiene premios en su haber. Él siempre se ha dedicado al blues. Y tiene una de las mejores bandas de este país. Un día me vio actuar en Tu cara me suena , imitando a Luz Casal en su época rockera, y me dijo que tenía muy buena voz para cantar blues, me invitaron a participar en uno de sus conciertos, y surgió la química en el escenario. Decidimos hacer algo juntos mezclando el teatro con la música negra. Y así surgió este proyecto.

- ¿'Blues&Roots' es hacer el más difícil todavía?

-Para mí, sí. Nunca había cantado en inglés y mucho menos blues. Y para Dani del Toro también, porque nunca había hecho de actor. Ambos nos hemos unido en esta producción para hacer eso que usted ha dicho, ¡el más difícil todavía!

-¿Qué supone 'Blues&Roots' en su carrera interpretativa junto a Del Toro Blues Band?

- Supone transitar por un tipo de música que siempre me ha fascinado y que nunca pude desarrollar. También es una manera de mostrar al público que esta música que viene del dolor, como el flamenco, como el tango y como todas esas músicas que nos emocionan. También la oportunidad de componer por primera vez en mi vida para un poema de Lorca al que le hemos puesto música de blues.

- ¿Con qué artista de Blues se identifica más Silvia Marsó?

-Para mí la grandes reinas fueron Billie Holiday y Ella Fitzgerald.

-¿Por qué nadie debería dejar de ir este fin de semana al Teatro Pérez Galdós para ver su espectáculo?

- Porque seguramente descubrirán cosas nuevas del mundo de las artes, y les fascinará la historia de esta música. Entenderán cómo Federico García Lorca resultó seducido por este universo, a veces sórdido, a veces dramático, y otras lúdico y brillante, como es el blues y lo que le rodea. Y porque mis compañeros son unos musicazos increíbles.