«La música juega un papel fundamental en 'Bazzar', el público disfrutará mucho»

Ya se ha iniciado la cuenta atrás. La familia del Circo del Sol instalada junto a ExpoMeloneras, en el sur de Gran Canaria, ultima detalles para la primera función programada de 'Bazzar' para este domingo, a las 16.30 horas. El nuevo espectáculo de la compañía canadiense tendrá oficialmente su estreno en Europa el próximo día 3 de octubre, pero antes de esa señalada fecha hay programadas dos funciones -este domingo y el próximo miércoles- y los artistas ya están ansiosos por el debut.

'Bazzar' es un homenaje a los inicios del Circo del Sol. El público asistente se encontrará un laboratorio ecléctico de infinita creatividad, donde una alegre tropa de acróbatas, bailarines y músicos crea un show realmente inspirador. Liderados por su Maestro, este grupo se une para crear un universo fantástico y único, un lugar donde lo inesperado es esperado. Este colorido grupo reimagina, reconstruye y reinventa escenarios vibrantes en un juego acrobático y artístico de orden y caos.

La familia del Circo del Sol que se encuentra en el sur de Gran Canaria se compone de 82 personas de 28 nacionalidades, con 35 artistas, 4 músicos y 6 bailarines. Uno de los miembros de la orquesta es el brasileño Fred Selva. Este percusionista de Belo Horizonte destaca que 'Bazzar' «es un show muy musical. El público disfrutará mucho de un espectáculo con un enorme nivel de artistas, donde el Maestro será el hilo conductor. La gente cantará alguno de los temas y se irá del show con varios de esas canciones en su cabeza», destaca.

Todo en directo, con la banda a pie de pista. El Circo del Sol está entusiasmado con este estreno de 'Bazzar' en Europa. Fred Selva se estrenó en 'Bazzar' en Sao Paulo y reconoce que cuando le confirmaron que seguiría en el estreno del show en Europa desconocía dónde se encontraba Gran Canaria. «Soy del interior de Brasil y no tenía ni idea del lugar al que iba de gira. Debo decir que estoy encantado en la isla. Sus montañas, su clima, las Dunas de Maspalomas, la playa. Es desierto y mar al mismo tiempo. Todo es muy distinto para mí y ya mi familia está sacando los pasajes para venir en diciembre y en marzo para verme y así poder conocer también esta maravilla de lugar», recalcaba.

Ya ha tenido la oportunidad de disfrutar de Las Palmas de Gran Canaria. «He cogido la guagua y me ha encantado», afirma. Los miembros del Circo del Sol viven repartidos en apartamentos próximos a la gran carpa, en Meloneras, y cada día acuden a su trabajo en bicicleta o patineta. Para Fred Selva formar parte del Circo del Sol «es un sueño hecho realidad. De niño era un enorme fan del Circo del Sol, me maravillaba. Cuando me enteré que estaban buscando un percusionista para su espectáculo en Brasil no lo dudé y al ser seleccionado debo decir que me ha cambiado la vida. Me ha dado la oportunidad de viajar y conocer mundo».

Fred Selva comparte experiencia en la isla con su novia, que también forma parte del elenco de artistas del Circo del Sol. «El público saldrá del espectáculo con una muy buena onda. El show transmite, es dinámico y lleno de energía, con excelentes acróbatas y bailarines», resalta.

Liderados por su Maestro, la tropa se une para inventar un universo fantástico y único. Con su preciado sombrero como herramienta principal para imponer el orden, el Maestro dirige al grupo a medida que construyen, construyen y construyen. El Circo del Sol ya está a punto para subir el telón de 'Bazzar', un gran espectáculo.