5 libros para triunfar esta Navidad ¿No sabe qué regalar? Los libros suelen ser un buen remedio contra los quebraderos de cabeza. A continuación le dejamos un listado de sugerencias para no dejar indiferente en estas fiestas

La Navidad es sinónimo de magia. El ambiente se llena de un aura que invita a ser mejor o, al menos, a intentarlo. La versión más amable del ser humano reluce al estilo de la iluminación de las fiestas. Pero también tiene su cara 'b': el quebradero de cabeza que supone pensar en el regalo perfecto. Y ahí están los libros, para no defraudar. Pues regalar una historia implica algo más que eso, ya que, además de un montón de páginas entintadas, se concede un viaje, conocimiento y confort interno, entre muchos otros. A continuación le proponemos un listado con cinco sugerencias de ejemplares que no dejarán indiferente:

5 libros para regalar en Navidad A sangre fría

Algo que sirva como luz

El Clan

Una Navidad muy fun, fun, fun

Los escarabajos vuelan al atardecer

A sangre fría

La portada Autor Truman Capote

Género Novela de no ficción

Decía Bécquer que un poema cabe en un verso. Pues bien, Truman Capote demostró que un breve de periódico puede dar origen a todo un género literario. El autor norteamericano dio a luz a la novela de no ficción con su obra magna: 'A sangre fría'. Conoció el asesinato de los cuatro miembros de la familia Clutter, en Kansas, hojeando el 'New York Times'. No existía motivación aparente para tal crimen.

Capote se desplazó hasta el lugar de los hechos y desempeñó un ejercicio de investigación impecable, que aún se sigue estudiando en las escuelas de Periodismo. Logró entrevistarse con todo 'quisqui', incluso con los asesinos, y conocer, así, qué esconde un acto tan atroz como el que acabó con la vida de unos padres y sus dos hijos, la cara oculta de un asesinato. Todo esto narrado de forma exquisita, de manera que al lector no le costará ningún esfuerzo imaginar y creerá ver proyectado ante sus ojos lo que lee. ¿Acaso no radica ahí la magia de la escritura?

Algo que sirva como luz

La portada Autor Fernando Navarro

Género Biografía, testimonio, para melómanos

La vida es caprichosa. Arrebata, entrega y siempre enseña. La historia del grupo de música Supersubmarina condensa todo lo vital de la existencia. Nace con la unión de cuatro amigos que empezaron a hacer música por el empeño de uno de ellos: José, apodado 'Chino', el compositor, guitarrista y cantante de la banda. En definitiva, el 'frontman'.

El lenguaje único de la formación los catapultó pronto. Se encontraban en el momento más álgido de su carrera, cuando un accidente de tráfico, tras una actuación, lo tiñó todo de negro. Jaime, Juan Carlos, Pope y José sufrieron graves secuelas. Especialmente el cantante, que tuvo que aprender de cero a todo. Incluso a recordar: ¿qué se siente al estar sobre un escenario?

Tras años de silencio, la 'banda de amigos' narra lo vivido antes y después del siniestro, a través de la pluma del periodista Fernando Navarro. ¿El resultado? Un viaje vibrante que provoca enfados, frustración y, sobre todo, una gran reconciliación con la vida.

El Clan

La portada Autor Carmen Mola

Género Policiaca, misterio

La saga de la Inspectora Elena Blanco llega a su fin. Los lectores de Carmen Mola tendrán que despedirse –pañuelo en mano– de la Brigada de Análisis de Casos (BAC) con la quinta entrega de la serie, titulada el 'El Clan'. Y –ojo, spoiler- les tocará sufrir y disfrutar a partes iguales. El estilo de Mola es el que es: explícito, crudo y, en ocasiones, roza lo gore, pero posee el mismo efecto de la luz en las polillas: atrae y no suelta.

La inspectora Elena Blanco es especialista en dar caza a 'los malos', pero a los malos de verdad. Ha sufrido en sus propias carnes el alcance de sus artes y conoce a la perfección todas las aristas del dolor. Ahora, toda esa oscuridad vuelve a echarle un pulso y se enfrenta al que puede que sea uno de sus mayores retos profesionales: desmantelar al clan. Pero, ¿qué es? Un grupo conformado por figuras altamente poderosas pertenecientes a esferas como la empresarial, política, jurídica o policial. Paralelamente, está inmersa en el rescate de su compañero Zárate, de quien le han llegado unas imágenes en las que aparece tendido sobre un charco de sangre.

Y todo esto tendrá que hacerlo desde las sombras, pues pesa sobre ella una orden de búsqueda y captura, y ya no es la líder de la brigada. Otra persona ocupa su puesto, una mujer que maniobra de tal manera que parece miembro de ese conjunto de personalidades influyentes. Pero Elena no está sola, sus compañeros de la BAC Mariajo, Buendía, Reyes y Orduño harán todo lo que esté en sus manos para que complete la misión con éxito.

Una Navidad muy fun, fun, fun

La portada Autor Megan Maxwell

Género Novela rosa, romance

La autora de esta obra está en boca de todos. Incluso, tiene a sus espaldas a una legión de 'Guerreras' que consume como si fuera agua en el desierto todo lo que publica. 'Una Navidad muy fun, fun, fun' es una propuesta diferente. Para una lectura distendida y ágil, que puede funcionar como alternativa a las películas románticas navideñas, de esas de sofá y manta. En definitiva, es justa candidata para un 'desconnecting'.

El libro aborda una historia de amor que emerge en Navidad. El cantante estadounidense Deacon Black es el amor platónico de Adriana Peña, técnica de sonido de Navacerrada, Madrid. Tanto es así que lleva uno de sus versos tatuado. El enredo comienza cuando le ofrecen trabajar en la gira asiática del aclamado artista. Por supuesto, acepta. Los jóvenes protagonizan un encuentro casual en el spa del hotel, en el que la conversación entre ellos fluye de manera natural. Si bien, Adriana opta por ser profesional y disimular lo mucho que le atrae el cantante.

Deacon también cuenta con su drama personal: acaba de sufrir una dolorosa ruptura amorosa, de la que se recupera como puede. En medio de todas estas emociones, Adriana le propone pasar las fiestas navideñas en su hogar y, para su sorpresa, acepta, pues es un auténtico Grinch.

Los escarabajos vuelan al atardecer

La portada Autor María Gripe

Género Novela, juvenil, misterio

De esta obra de María Gripe gusta hasta el título. Es de esas que de verdad acompañan, que causan regocijo y hacen que el viento sople, pero por dentro, poniéndolo todo en orden. Y, pese a que está dedicada al público juvenil, en realidad todas esas emociones no entienden de edades.

Los amigos David, Annika y Jonás acceden a cuidar las plantas de una vivienda deshabitada durante el verano —qué estación más propicia para las grandes aventuras—. No hace falta que pase mucho tiempo para advertir que en ese lugar ocurre algo extraño.

La primera pista la da, precisamente, una planta herbácea, que despierta la curiosidad de los muchachos, pues parece entender palabras y reconocer sentimientos. Se trata de una 'Selandrina egypcia', cuyas hojas, en lugar de orientarse hacia la luz, lo hacen hacia las escaleras que conducen al sótano. Con semejante tentación, ¿cómo no iban a subirlas?

Al hacerlo, descubren un estuche lleno de cartas, que condensan la historia de amor entre Emile y Andreas, una relación que se vio truncada por la maldición de una estatua egipcia.

Pero eso no es todo. De cuando en cuando, el teléfono de la casa suena. Los chicos recibieron la instrucción de no responder ninguna llamada. Lejos de obedecer, David, Annika y Jonás descuelgan el aparato y aceptan jugar al ajedrez con la voz que suena del otro lado. Los misterios se suceden, pues existe otro objeto en la casa que les genera toda la inquietud: un extraño escarabajo.