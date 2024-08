Ángel Idígoras: «Admiro la capacidad que tienen los niños para hacer reír, ojalá durara toda la vida»

P.M. Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 30 de agosto 2024, 22:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Detrás de la renombrada firma dual 'Idígoras y Pachi' se esconde la personalidad de uno de sus dos componentes, Ángel Idígoras. Sus viñetas acompañan a numerosos periódicos y tabloides desde finales de los años ochenta hasta la actualidad, formando parte de periódicos y revistas de cabecera a nivel nacional como 'ABC', 'El Mundo', 'Marca' o 'El Jueves'.

En esta ocasión, Ángel Idígoras aterriza en el Festival Internacional de Payasos 3 Días de Farándula de Valsequillo para realizar un taller de caricaturas, el miércoles 10 de septiembre,en el colegio Tenteniguada de dicho municipio y presentar su nuevo libro 'Kota y el niño', el 6 de septiembre en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel.

Basado en hechos reales sobre su propia persona, 'Kota y el niño' narra las vivencias de un niño que descubre el mundo de la pintura de la mano de un artista japonés que llega a su pueblo de Málaga. Una historia que mezcla la belleza de descubrir una pasión con las maravillas que el destino puede deparar a las personas: «Yo vivía en un pueblo de marineros en Málaga cuando tenía nueve años y quería ser pintor. Yo nunca había visto un pintor de verdad. Y apareció con Taniguchi, un pintor japonés. Fue una experiencia mágica, yo creía que iba a pintar el mar, pero pintó otra cosa que a mí me sorprendió mucho, un chiringuito desmontado, una cosa muy fea. Al acabar eso que yo no entendía, me pareció una obra de arte maravillosa», rememora Idígoras.

Esta historia, que será llevada al teatro próximamente según Idígoras, adoptó un giro mágico cuando la vida demostró tener maravillas guardadas en la vida de ese niño de nueve años convertido en viñetista: «Cincuenta años después, por circunstancias de la vida y sin que yo tuviera noticia de él, me enteré de algo muy especial que me impulsó a escribir el libro. No lo puedo contar porque es tan mágico que en ello recae la sorpresa de este libro que trata de eso, sobre el arte, sobre los encuentros con personas mágicas que pueden aparecer en cualquier momento, sobre la huella que te dejan algunas personas en la vida y sobre los juegos de la vida», confiesa el ilustrador.

Aunque recuerde con exactitud esta historia personal que lo ha llevado a crear un libro y una obra de teatro, su relación con el humor está más difusa. Idígoras confiesa no saber cuál fue la primera vez que hizo reír, aunque sabe que algo tiene que ver con el arte que llegará a Valsequillo: «Supongo que la primera vez que hice reír fue siendo niño, porque todos los niños tienen algo de payaso. De hecho, muchos de estos artistas se inspiran en el humor tan blanco de los niños».

Dibujante, ilustrador y un declarado admirador de la profesión de payaso, algo que, aunque se desconozca de su personalidad, no sorprende al admirar su trayectoria y nexo al mundo del humor y del payaso: «Aunque mucha gente me relacione con Payasos Sin Fronteras por un festival que les organicé y alguna otra colaboración, no merezco estar ahí, aunque los admiro mucho», cuenta.

No obstante, Idígoras confiesa que aún con el amplio recorrido que tiene en el mundo del humor acumulando «decenas de miles de viñetas», no todo es tan sencillo como se puede llegar a pensar: «En mi caso, que es ponerle humor a las noticias, siempre es difícil, mi trabajo me cuesta mucho. La tarea de pensar los argumentos siempre es complicada y más cuando hay crispación o problemas importantes, como pueden ser las guerras o el maltrato», relata.

A eso se le añade la complejidad de la relación que posee su sección con la esfera política: «Si tú haces un chiste contra Vox, eres estalinista, si haces un chiste de Podemos, eres de Vox. En fin, esto pasa siempre y, sobre todo, con los nuevos partidos. A nosotros nos quedaba por criticar a Ciudadanos, pero no lo conseguimos antes de que desaparecieran», comenta Idígoras.

Conocer a Padylla y Morgan

La visita que realizará a Canarias es una de las pocas que ha hecho con motivo de enseñar el arte que lleva toda la vida gestando. No obstante, Idígoras es conocedor de los buques insignias del mundo de la viñeta a nivel autonómico y llega a los 3 Días de Farándula en Valsequillo con las ganas de quitarse una espinita: «Conozco a Padylla y Morgan, pero no personalmente. Espero esta vez tener la suerte de hacerlo. Valoro mucho su trabajo y por experiencia propia sé lo complicado que puede ser dibujar para periódicos no nacionales, porque yo también lo hago. Son estupendos», manifiesta.

Temas

Valsequillo

Literatura

Humor

comic