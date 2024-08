Estribillos para un verano: ¿cuál es el secreto de una canción pegadiza?

¿Radiofórmula? La fórmula matemática

La revista británica NME considera que para que una canción se convierta en 'hit' deben intervenir cinco componentes: la sorpresa, la predictibilidad, la repetición rítmica, la potencia melódica y la receptividad del oyente. Y con ello han elaborado una fórmula que podría definirse como: receptividad + (predictibilidad - sorpresa) + potencia melódica + (repetición rítmica x 1,5) = temazo pegadizo.

¿Canciones que cumplan esta fórmula?

Wannabe Spice Girls

Desde el 'YMCA' de Village People, a 'Uptown Funk' de Bruno Mars, 'The Final Countdown' de Europe o 'We Will Rock You' de Queen… pero también el 'Jingle Bells' o el viral surcoreano 'Gangnam Style'. Y si nos apegamos a nuestras fronteras, no podemos dejar de acordarnos de la 'Barbacoa' de Georgie Dann, el 'Aserejé', la 'Macarena' o el 'Waka waka' de Shakira.

Pero si hay una que pueda considerarse la reina de la radiofórmula, la corona recae en las Spice Girls y su 'Wannabe' de 1996: apenas bastan con 2,29 segundos para que la mente reconozca la canción, según un estudio del Manchester's Museum of Science and Industry en el que propusieron durante un año a 12.000 personas participar en un juego de memoria musical llamado 'Hooked on Music'. El podio junto al quinteto de las 'Girl Power' lo completaban el 'Mambo No. 5' (2,48 segundos) y 'Eye of the Tiger' (2,51 segundos).