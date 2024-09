Miguel Lorenci Madrid Lunes, 9 de septiembre 2024, 06:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La novela histórica es el género en el que brilla Rafael Tarradas Bultó (Barcelona 1977). Perteneciente a una estirpe de empresarios catalanes, el escritor publica 'El hijo del Reich' (Espasa). Es la historia de la deseperada y larga huida de una madre que quiere proteger a su hijo de su temible padre nazi. Un 'thriller' histórico que discurre en la Inglaterra previa la II Guerra Mundial, con una aristocracia británica seducida por el nazismo. También en una España de posguerra plagada de espías y en la Argentina a la que huyeron muchos capitostes nazis tras la derrota aliada.

«Es una historia de amor y amistad; de planes secretos y falsas identidades entre la España de posguerra, la Inglaterra de las grandes casas de campo y la Argentina que sirvió de refugio de tantos nazis. Todo con dos jóvenes involucrados en el mayor y más determinante engaño de la II Guerra Mundial, el desembarco de Normandía», resume su autor advirtiendo que «las novelas históricas no son lecciones de historia; por eso dosifico datos sin abrumar al lector».

El agente secreto del MI6 Jon Osbourne descubre en el caótico Londres de 1939 que dos de los espías nazis más buscados siguen la pista de la española Daisy García, con la certeza de que esta desconocida guarda un valioso secreto. Empleada por una aristócrata inglesa como señorita de compañía, quedó embarazada del jerarca nazi que la violó durante su estancia en Múnich. Desde entonces huye de quienes quieren arrebatarle a su hijo, considerado un príncipe del Reich. En su su huía dará con la mansión de los Epson, convertida parcialmente en un colegio donde esconder a su pequeño Pat entre los demás niños.

Ampliar Portada del Libro. Espasa

Tarradas aborda la fascinación de la aristocracia británica por el fascismo «que se trató de ocultar» en una novela «es también un retrato de la convulsa vida de Europa de 1939 a 1945». «En situaciones extremas como la guerra emerge lo mejor y lo peor de cada uno», advierte el narrador, que destaca cómo sus personajes «actúan ante la injusticia».

«No me fío de quienes no tienen conflictos, de esas personas que no discuten con nadie», dice ante los manteles de hilo y los cubiertos de plata de Horcher, el restaurante de origen germano que más espías frecuentaron en el Madrid de posguerra y donde aún se sirve 'baumkuchen' la legendaria 'pastel de árbol' alemana.

La ciudad era un nido de espías de todos los bandos. Según Tarradas en España «había más de dos mil espías alemanes adscritos a la Spanien KO (Kriegsorganisation), la organización de guerra alemana, y se calcula que había más de 25.000 de todos los signos repartidos por el país». «Los alemanes sobornaban a militares españoles para que entraran en la guerra, pero fue el propio almirante alemán Wilhem Canaris, responsab d el inteligencia nazi, quien le dijo a Franco en privado que no se metiera en la contienda porque no duraría más de dos semanas», cuenta el escritor.

Filonazis 'british'

El origen de su cuarta novela es una historia real, la de las hermanas Diana y Unity y Headland, dos filonazis de alta cuna 'british'. Unity, obnubilada por Hitler, se mudó a Múnich para estar más cerca del futuro genocida. Allí conocerá a la española Margarita García, rebautizada como Daisy, violada por el gerifalte nazi del que Unity estaba enamora y del que huirá para salvar a su hijo.

«Es la historia de una huida, de una madre que defiende con desesperación a su hijo de su terrorífico padre», reitera Tarradas. Ha visitado «casi todos» los escenarios en los que discurre para recrear mansiones, fincas y pueblos de una historia que sería carísima de llevara la pantalla

La novela aborda también el desconocido y crucial papel de los españoles en el desembarco de Normandía y las rutas de escape para los nazis que se diseñaron en buena parte desde Madrid. Lo hace cuando se cumplen ochenta años del día D, el desembarco aliado en Normandía, «en cuya preparación jugaron un papel crucial agentes dobles españoles» .«La novela encierra también un homenaje a aquella generación de luchadores españoles en guerra secreta contra el nazismo», dice Tarradas.

Unos nazis que tenían tres vías de escape, las llamadas 'líneas de ratas', a través de Suecia, España y el Vaticano. «La nórdica, a través de la neutral Suecia, y la del sur, a través de España, acapararon el 30% de los nazis huidos hacia Paraguay, Chile, Brasil o Argentina» calcula el escritor. «Pero la vía vaticana era la más segura. Tanto, que el 70% de los nazis huidos habrían contado con papeles falsos entregados por la iglesia», agrega.

El autor en la estación 'fantasma' de Chamberí del metro de Madrid. Hugo G. Pecellín

«Toda mi familia aparece en mis novelas», reconoce el sobrino de José María Bultó, empresario asesinado por el 'Exèrcit Popular Català' con una bomba lapa pegada a su cuerpo el año que nació el escritor, que evoca divertido a «esa tía pesada que todos tenemos y que, en mi caso, no deja de corregirme sobre algunos detalles de las novelas».

Tarradas estudió diseño industrial y trabaja hoy en el sector de la comunicación. Interesado por el arte y el deporte, es un apasionado en la historia de los siglos XIX y XX. Arma sus historias en su refugio del valle del Tiétar, en Ávila. Antes que esta novela ficcionó y autoeditó la historia de su familia en 'El heredero' (2020). 'Cazado' por la editora Rosa Peréz publicó 'El valle de los arcángeles' (2021) y 'La voz de los valientes' (2023) novelas con las que ha sumado casi 200.000 lectores.