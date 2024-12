'El dios de los bosques', la novela recomendada por Obama, acumula premios

Antonio Paniagua Madrid Viernes, 20 de diciembre 2024, 16:48 | Actualizado 16:56h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La novela 'El dios de los bosques' (ADN), de la estadounidense Liz Moore, acaba de recibir los premios al mejor libro de misterio en los galardones Goodreads y mejor libro de 'Crime' del año, reconocimiento concedido por 'The New York Times', en cuya lista debutó en lo más alto y permaneció durante seis semanas. El título no para de acumular honores. No en balde, fue recomendado por el expresidente estadounidense Barack Obama, lector impenitente de buen gusto literario y con atinado pulso para la escritura. Y por si fuera poco el volumen se encaramó al número uno en la lista de los libreros independientes de Estados Unidos.

La historia narra la búsqueda de una adolescente en un campamento de verano una década después de la desaparición de su hermano en los mismos bosques. Liz Moore, autora de 'El largo río de las almas', urde una trama que comienza a primera hora de una mañana de agosto de 1975, cuando una monitora de un campamento de verano descubre una litera vacía. Barbara Van Laar, la hija de los dueños del campamento, ha desaparecido. Pero no es la primera vez que sucede algo así en esa familia: hace catorce años, el hermano de Barbara también se esfumó sin dejar rastro.

'El dios de los bosques', traducida por Javier Calvo, es una ficción criminal de honda huella que transcurre en un remoto paraje rural que parece condenado a la fatalidad. Narrado a través de la mirada de muchos personajes, la novela es una indagación sobre las relaciones familiares y de clase. En sus quinientas páginas, Moore desvela a través de digresiones espacio-temporales los secretos del microcosmos que envuelve a los Vaan Laar, un linaje que se cuida en mantener las apariencias.

Según la editorial, 'El dios de los bosques' es la novela más ambiciosa y de mayor alcance de Liz Moore hasta el momento: una historia de amor, herencia, identidad y segundas oportunidades, un drama emocionante y complejo sobre las tensiones entre una familia y una comunidad, y una historia de secretos que no dejará a ninguno de ellos indemne.

Profesora de escritura creativa en la Universidad de Temple, es una devota admiradora de los autores de novela negra, entre los que destacan Dennis Lehane, Tana French y S. A. Cosby, entre otros muchos.