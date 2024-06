Darias: «Me voy a dejar la piel para que los malos no ganen»

David Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de junio 2024, 12:18 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La alcadesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ofreció una breve y ensayada respuesta a la apertura de diligencias previas por parte del la Fiscalía Anticorrupción por la gestión realizada en los últimos años en la Sociedad de Promoción. «Me voy a dejar la piel para que no ganen los malos», expuso Darias, que solo quiso responder una pregunta en relación a este asunto.

Darias estima que detrás de este conflicto judicial, impulsado por una denuncia del Partido Popular, solo existe una operación política a la que espera desacreditar «desde la transparencia».

Es por ello que la alcaldesa indica que «Frente a los que consideran la política como el espacio para la confrontación yo la sigo considerando como la mejor palanca para mejorar la vida de la gente. Y es lo que hecho en mi trayectoria de 36 años como servidora pública, con una trayectoria limpia. Rigor, compromiso y honorabilidad».

Las declaraciones de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria confrontan con el comunicado que este miércoles ha emitido el Partido Popular. «El pasado 23 de abril, Carolina Darias recibió, a través del registro interno del Ayuntamiento, un extenso dossier de nuestra parte donde detallábamos todo lo que el Fiscal ahora conoce. La alcaldesa no respondió al escrito presentado, no se dio por aludida y, para nuestra sorpresa, despachó el asunto con un desdén impropio de quien es conocedora de hechos tan graves como los que se exponían. Esto motivó que la denuncia se extendiera también a ella, algo que originalmente no estaba previsto, al ser conocedora de unos hechos sucedidos durante su mandato y no actuar al respecto», señalaron los conservadores, que piden a su vez la dimisión de los concejales de Cultura y Carnaval, Adrián Santana e Inmaculada Medina.

La respuesta ofrecida por Darias incide en que su grupo de gobierno «se pone a disposición de la justicia para ofrecer su total colaboración, en todas las cuestiones que necesiten con total colaboración. Estamos mejorando la gestión de la ciudad pese a quien le pese. Y digo una última cosa: En esta batalla me voy dejar la piel para que los malos y las malas no ganen. Para que ganen los buenos».