'La hojarasca' de Macu Machín, nominada al Premio Feroz Arrebato de no ficción

Los Premios Feroz 2025, que se entregarán el próximo 25 de enero en Pontevedra, anunciaron este jueves los diez títulos que competirán por los Premios Feroz Arrebato de ficción y de no ficción. En la última figura el largometraje 'La hojarasca', de la cineasta grancanaria Macu Machín.

'Caja de resistencia', de Concha Barquero Artés y Alejandro Alvarado Jódar; la mencionada 'La hojarasca', de Macu Machin; 'Saturno', de Daniel Tornero; 'The Human Hibernation', de Anna Cornudella Castro; y 'Zinzindurrunkarratz', de Oskar Alegriason los filmes nominados al Premio Feroz Arrebato de no ficción.

Al Premio Feroz Arrebato de ficción optan: 'En la alcoba del sultán', de Javier Rebollo; 'On the Go', de Julia de Castro y María Gisele Royo; 'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet; 'Por donde pasa el silencio', de Sandra Romero; y 'Un sol radiant', de Mònica Cambra Domínguez y Ariadna Fortuny Cardona.

Estas dos categorías especiales, según la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), organizadora de estos premios buscan reconocer aquellas obras con especiales logros artísticos y aportaciones innovadoras en sus respectivos campos.

Esta nominación de 'La hojarasca' se ha conocido un par de semanas después de que lograra el el premio New Visions en el Festival Internacional de Documentales de Montreal.

La película se estrenó en cines el pasado 13 de septiembre de la mano de Pleamar Films. Debutó dentro de la sección Forum de la Berlinale y en España tuvo su estreno en ZonaZine del Festival de Málaga -donde recibió la Biznaga de Plata a la mejor película española y el premio a la mejor dirección- y desde ese momento ha recibido galardones en el festival de cine de la capital grancanaria, Documenta Madrid, MiradasDoc, Lessinia y MajorDocs, entre otros.

