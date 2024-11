Guillermo García: «Al final las imágenes determinan lo que pensamos que somos»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 1 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

'Aunque es de noche' es una canción de Rosalía, pero también el título del cortometraje con el que Guillermo García López obtuvo el Premio Goya de este año en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción, así como el Premio Forqué. David Casas, el productor de este trabajo que narra el día a día del asentamiento irregular más grande de Europa situado en Madrid, la Cañada Real, estará presente en la tarde noche del sábado, día 2, (20.30 horas) en la inauguración de la 20º edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC), que hasta el próximo 8 de noviembre se desarrollará en el Teatro Víctor Jara de Vecindario.

Como señala el director del corto de 15 minutos que también se exhibió en el Festival de Cannes y que está rodado con cámara para celuloide y con teléfono móvil, las personas que lo pueblan «fabulan acerca de un futuro sobre el que no tienen ningún control». Sobre una de estas fabulaciones, la de su protagonista Toni, un niño de 13 años que se enfrenta a la pérdida de su amigo Nasser que va a mudarse de forma inminente a Francia, se hilvana el argumento de 'Aunque es de noche', en donde García López explora el diálogo entre la imagen digital y las analógicas. «En esa atmósfera de desolación Toni se enfrenta a la pérdida. Esa mirada, la de la infancia, es la que quiere capturar esta película», explica el director madrileño de 37 años, que con 'Frágil equilibrio' obtuvo también en 2017 el Goya al Mejor Largometraje Documental.

«Al final las imágenes determinan lo que pensamos que somos. Ese fue mi punto de partida». Y por eso, 'Aunque es de noche' arranca con lo que se graban de sí mismos los dos chavales, que cámara en mano juegan con la textura de las imágenes y arrancan la narración de su estilo.

«No es un filme social, pero deseaba que quedara claro cómo es vivir en la Cañada Real, cómo es sentir allí, a tan solo veinte minutos de la Puerta del Sol». Y por eso escogió el sector 6 del citado poblado, el que acarrea peor fama. «Es un viaje a otro espacio. Pensé que el cine podría acercar a toda esa gente que ha quedado al margen, asomarse a la vida cotidiana y un poco a la esencia de estas personas y de lo que supone vivir allí», añade el cineasta, al que le impresionó la capacidad de resiliencia y las ganas de luchar y salir adelante de las personas que viven en la Cañada Real.

El cineasta, que en 2020 recibió el Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras, es conocido internacionalmente por su cortometraje 'Lo-Tech Realit', fruto de su colaboración con el colectivo techno Underground Resistance, de Detroit, que ha recorrido infinidad de festivales internacionales y museos tras su estreno en Zinebi y Ann Arbor.

«Todo lo que rodea al corto resuena con situaciones que no son solo locales, sino que suceden en muchos sitios de Europa y del mundo a otras escalas también, así que desde otros sitios se puede entender muy bien el problema con la Cañada Real, pues la película habla de personas y sentimientos, que son temas universales a la vez que local. En Cannes hubo una empatía profunda, también porque no es una película de mensaje, sino sobre las personas y los sentimientos, cosas para los que no hay fronteras», dice. La relación de ambos niños es el eje del cortometraje que se acerca a la comunidad del asentamiento guardando distancias con tópicos y paternalismos.

Su próximo largometraje 'Ciudad sin sueño', que se estrenará en 2025, explora las relaciones familiares que se disgregan a raíz del universo de los desalojos que acuden amenazantes a la puerta de casa. «Recojo cómo este contexto sociopolítico de alguna manera afecta a lo íntimo, a los vínculos a nivel familiar, a nivel comunitario y a los vínculos internos con la propia identidad».

Sobre el momento dulce que vive el cortometraje español el director asegura que «los cortos están cada día más cerca de dejar de ser considerados los hermanos pequeños de las películas. Sin embargo, para el sector prevalece la complejidad de la distribución, es decir, conseguir que se exhiban con regularidad. Creo que todavía queda bastante por hacer, porque miro la cartelera y no veo muchas sesiones de cortometrajes, algo que hace que sean un formato quizá más abierto a la experimentación, sin encorsetamientos por el tiempo», asevera. «No podemos obviar el hecho de que las redes sociales y el mundo digital han abierto nuevas posibilidades de contenidos y a nivel formal, pues puede llegar a ser cine también», explica, en lo que podría ser una alusión a TikTok o a los Reels de Instagram.

El productor David Casas

Uno de los artífices de 'Aunque es de noche', producido por Sintagma Films, Les Valseurs y Salon Indien Films, el productor David Casas, estará presente en la inauguración de SREC. Trabajó con García López en 'Ciudad sin sueño' y 'Frágil equilibrio'. Ha sido ganador en calidad de productor en tres ocasiones del Goya en 2011, 2014 y 2024 y nominado en nueve.

Casas recuerda que el rodaje de esta ficción apenas duró una semana; sin embargo, el proceso de preproducción fue muy largo.

Desde 2019 parte del equipo acudía semanalmente a la Cañada Real, en un proceso, en primer lugar, de convivencia que luego se convirtió en talleres de cine para los más pequeños y que, finalmente, concluiría en este corto.

Durante 30 años ha desarrollado su carrera audiovisual desde la ficción, programas de televisión, series, TV movies, videoclips y publicidad. Tras 12 años trabajando en Antena 3 TV y en paralelo como realizador freelance para Canal +, Telecinco y Telemadrid, en 2010 se trasladó durante un año a New York para retomar su carrera cinematográfica.