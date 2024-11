David Gaspar: «En 'Zona Cero' emprendo un viaje a mis recuerdos»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Martes, 5 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El guionista y realizador valenciano David Gaspar será el protagonista este año de la iniciativa 'Cine y Educación' dirigida al alumnado de Secundaria, incluida en el programa de la 20º edición de la Muestra de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) que se celebrará en el Teatro Víctor Jara de Vecindario a partir de las 11.00 horas de la mañana de este miércoles, día 6 de noviembre. Gaspar presentará en el contexto de esta sesión pedagógica que se lleva a cabo por el colectivo Gran Angular desde el año 2014 su cortometraje titulado 'Zona Cero. Autorretrato de un maltratador de océanos', una película de 20 minutos producida este año 2024 en la que invita al espectador a tomar conciencia sobre el grave problema de la contaminación de los mares.

'Zona Cero' también será presentado al público por Gaspar a las 20.30 horas en el teatro Víctor Jara junto a una selección de otras trece películas entre las que destacan 'Cacharro', de Ado Santana, 'El naciente', de David Pantaleón, 'Arena', del Khalil Charif, 'Frame of mind', de Aleksandra Kardalevka y 'Los molinos de la paz', de Naara Rodríguez y Frank García.

David Gaspar, al que interesa trabajar en sus propuestas con cuestiones complejas como la gestión de las emociones desde la sencillez y la comedia, lleva más de diez años en el audiovisual como guionista y director. Actualmente se encuentra en fase de producción de su largometraje 'Trece gatos'.

«En 'Zona Cero' emprendo un viaje a través de mis recuerdos, y lo que encontré va más allá de la culpa y la ansiedad por encontrarme con un mar herido y lleno de microplásticos tras decidir regresar a la costa después de siete años viviendo lejos del litoral mediterráneo. La zona cero de una catástrofe suele ser el epicentro de la misma. En este caso el Mediterráneo es esa zona cero, ya que por sus características es en el que más se han manifestado los efectos de la crisis climática y del calentamiento global. Después de contemplar infinidad de trabajos y documentales marinos, llegué a la conclusión de que debía contar cómo estaba viviendo yo ese grave proceso de deterioro, asumiendo que yo era parte del problema», explica Gaspar justificando el título de su corto.

Ampliar Una imagen del cortometraje. C7

«No me ha interesado sermonear a nadie con este corto con un discurso moralista o aleccionador, porque yo era el primero que no estaba respetando mi acuerdo con el océano. Cuento mi proceso de aceptación de quién soy, mi papel en la crisis y me pregunto lo que puedo hacer y lo que no». Advierte el director que el rodaje subacuático de muchas secuencias del corto fue complicado. Se grabó en una playa de la isla de Menorca en la que se encuentra un bosque de posidonia oceánica, una planta acuática endémica del Mediterráneo. «Viajo a mi infancia y adolescencia para entender lo que significaba la playa en aquella etapa, cuáles eran mis vivencias y los hábitos que había normalizado. Vuelvo atrás para poder entender el presente», subraya Gaspar. «Me interesaba lanzar un mensaje, pero me interesaba hacerlo con una forma atractiva y un tono distendido, irónico y autocrítico, porque los mensajes a veces pueden provocar culpabilidad y rechazo en quien los recibe. Debía darle excusas al espectador para que no le provocara rechazo», confiesa. Ese equilibrio entre la indudable dimensión estética que se aprecia en 'Zona Cero' y su estrategia de denuncia ha sido un reto para Gaspar que se ha amparado en las pautas de la publicidad para solucionarlo.

«Provengo de la publicidad. Es una capa de este corto que atrae en sus formas, aunque lo que veas sea un trozo de plástico flotando en el mar. No es un cortometraje documental científico», puntualiza el director valenciano.

«Empecé a hacer cine desde la pulsión de querer contar historias. En la publicidad hay más estética y efectismo que historias. Lo que requiere la publicidad es más factura técnica y estética, y eso me ha venido bien para aplicarlo a algunos proyectos audiovisuales como 'Zona Cero'», añade el realizador que en enero del año próximo inicia la grabación de un cortometraje que nacerá de 'Trece gatos', un drama de comedia negra de ficción.

Ampliar Un momento de 'Zona Cero'. C7

Como valenciano David Gaspar está impresionado por los efectos de la Dana que ha asolado distintas zonas de su comunidad. «A la gente que lo ha perdido todo no puedes en estos momentos sermonearlos con los efectos del cambio climático. El debate seguirá estando en la calle, pero ahora no toca», concluye el director.