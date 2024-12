Animayo vuelve a colarse en la 'shortlist' de los Óscar

Una imagen de 'In the Shadow of the Cypress'.

Animayo, el Summit and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Video Games, escribe otra página importante en su trayectoria al conseguir una nueva Lista final (shortlist) para los Premios Óscar de 2025, reforzando su posición como referente mundial en la industria audiovisual.

La obra iraní 'In the Shadow of the Cypress', de los guionistas y directores Hossein Molayemi y Shirin Sohani, ganadora del Gran Premio del Jurado Internacional en Animayo 2024, ha sido seleccionada para la 'shortlist' de la 97th Academy Awards.

Este cortometraje de animación 2D, con una duración de 19.33 minutos, aborda con gran sensibilidad las secuelas del estrés postraumático y las complejas relaciones familiares marcadas por los efectos psicológicos de la guerra.

El jurado internacional, presidido por el director de animación John Musker, otorgó en el mes de mayo el premio de manera unánime, destacando su extraordinaria escenografía, su uso magistral de la luz, un guion profundo y una narrativa conmovedora, que también le valió el Premio a la Mejor Animación 2D.

Asimismo, el cortometraje 'A Bear Named Wojtek', de Iain Gardner, otra obra destacada de la Sección Oficial de Animayo 2024, ha sido incluida también en la 'shortlist' de los Óscar, reafirmando el compromiso del Festival con la excelencia artística y la promoción de nuevos talentos.

Este reconocimiento reafirma el papel de Animayo como un nexo esencial entre Europa, América y África, proyectando a Gran Canaria como un punto destacado en la industria cultural y audiovisual. Su alcance internacional, respaldado por la conexión directa con los Premios Óscar, fortalece el prestigio del Festival y posiciona a la isla como un centro estratégico para la animación y los efectos visuales.