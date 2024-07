La bichota Karol G conquista el Bernabéu en la primera de sus cuatro citas en Madrid

«Hemos venido en familia»

A esta primera cita en Madrid ha acudido público muy variado, gente joven y familias. Los hombres llevaban decorada la cara con purpurina, al igual que muchas de las chicas asistentes. «Llevamos gorros al estilo de 'Pasión de Gavilanes', por la canción 'Mi ex tenía razón', donde Karol G lleva un gorro transparente. Tenemos expectativas muy buenas, es maravillosa y canta muy bien. Hemos venido en familia y está mi padre también. Va a cantar y va a bailar también», decía Marta, una de sus fans, antes del concierto.

«Somos de Medellín, hubo mucho boom en Medellín con Karol G y hoy estamos a 20 de julio, que se celebra además la independencia de Colombia», aseguraban por su parte Catalina y Manuela, justo a las puertas del recinto, informa Europa Press.

Ana, una joven que no vestía de rosa ni llevaba purpurina, sí portaba, sin embargo, unos enromes aros con una palabra, en cada uno, grabada en su interior: 'Bichota'. «Me lo regalaron en un cumpleaños hace un par de años, me lo he puesto varias veces pero hacía mucho tiempo que no me los ponía», explicaba.