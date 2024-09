Los artistas del Circo del Sol ultiman detalles para el gran estreno en Europa de 'Bazzar'

Rafael Falcón San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 18 de septiembre 2024, 18:33 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Circo del Sol -Cirque du Soleil- prepara con mimo el estreno en Europa de su espectáculo 'Bazzar'. Tras un año en Sudamérica y casi un año en Estados Unidos, este show vivirá en el sur de Gran Canaria un acontecimiento muy especial para la compañía canadiense, y eso ya se nota en la pequeña ciudad que el Circo del Sol ha montado junto a ExpoMeloneras.

CANARIAS7 tuvo este miércoles la oportunidad de adentrarse en la magia del Circo del Sol y meterse entre bambalinas para conocer lo que se cuece por dentro a poco más de una semana para el inicio de las funciones. El domingo 29 de septiembre será la primera función, aunque el estreno oficial de 'Bazzar' en Europa se efectuará el jueves 3 de octubre. Junto a la gran carpa que acogerá en cada función a unos 1.500 espectadores, nos encontramos con una pequeña carpa anexa que sirve de ensayo para los artistas, que se complementa con la zona de vestuario, vestidores y zona de fisioterapia, cocina y comedor, lavandería, etc.

La familia del Circo del Sol que se encuentra en el sur de Gran Canaria se compone de 82 personas de 28 nacionalidades, con 35 artistas, 4 músicos y 6 bailarines. «Estamos encantados y todo está transcurriendo tal y como tenemos previsto», destaca Franck Hanselman, director de esta gira.

Todo funciona como un reloj. Cada artista cumple sus horarios de entrenamientos, de ensayos en la gran carpa, etc. El puzle es muy amplio y para este estreno en Europa de 'Bazzar' cuentan con nuevos artistas y una nueva gran carpa, por lo que hay que pulir muchos detalles. «Los espectadores disfrutarán de un espectáculo lleno de energía. 'Bazzar' es un homenaje a las raíces de la empresa, porque este año celebramos el 40 aniversario del Cirque du Soleil, que al principio fue un grupo de artistas actuando en la calle, sin mucha tecnología ni organización. Ese mismo ambiente se nota al principio del show y uno de los personajes principales, el maestro de ceremonias, intenta poner orden en ese caos. La gente tendrá que venir para saber si lo consigue o no. El espectáculo pone el enfoque, al cien por cien, en las habilidades de los acróbatas, sin distracción alguna y es algo que me gusta mucho. Como siempre cuenta con música en directo y un vestuario muy atractivo», destaca Hanselman.

En principio se podrá disfrutar de este espectáculo hasta enero, aunque no se descarta que esta alianza con Gran Canaria se amplíe. El Circo del Sol es un referente a nivel mundial y se convierte en una oferta de entretenimiento única en la isla para los próximos meses.

Desde las ocho de la mañana empiezan a llegar los técnicos y los cocineros a la pequeña ciudad que el Circo del Sol ha instalado junto a ExpoMeloneras. Los artistas van llegando poco a poco, en su mayoría en bicicleta o en patinete, ya que residen cerca de la gran carpa, y ahí comienzan con su jornada de ensayos. El comedor está abierto desde las 12.30 horas y todos ya están ansiosos por empezar esta aventura en Gran Canaria con el estreno europeo de 'Bazzar'.