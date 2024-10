El magnetismo errático de Duchement ocupa el Centro de Artes Plásticas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de octubre 2024, 22:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El artista grancanario Javier Duchement inaugura este jueves en la sala de exposiciones del Centro de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, su última entrega denominada 'Magnetismo errático' en la que ha venido trabajando a lo largo de los últimos años con el abordaje de la ficción botánica como asunto de reflexión. La muestra citada, que podrá contemplarse hasta el próximo 8 de noviembre en el mencionado espacio ubicado en el número 8 de la calle Colón del casco histórico de Vegueta, será inaugurada a las 19.00 horas.

Tras su anterior exposición individual titulada 'En el interior de los afuera' planteada en marzo de este mismo año en la galería de Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Duchement nos ofrece en esta nueva propuesta articulada alrededor de un conjunto de dibujos realizados con lápices de colores sobre fondo negro en los que los motivos vegetales empleados por el creador (provenientes de un archivo fotográfico propio) propician una profusión de formas tras someterlos a diferentes técnicas de extrañamiento como el reencuadre, el cambio de escala, la alteración cromática, la hibridación formal, el ocultamiento patente o la fragmentación del collage.

La exposición 'Magnetismo errático' puede visitarse de manera gratuita de lunes a viernes, de 10.00 a 14:00 y de 17:00 a 20.00 horas en la sede del Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario.

Dibujos con lápices sobre papel negro

«Se trata de dibujos realizados con lápices sobre papel negro en los que se muestran imágenes que nos presentan un mundo gobernado por otro orden de cosas que habitan en el entorno de la naturaleza y dentro de ella. Se presentan como agentes extraños o raros, como elementos que en parte nos son familiares, pero que a la vez contienen algo que desestabiliza su comprensión y se muestra ajeno a este mundo y ajeno a nosotros. A partir de esta idea establezco las claves principales que me interesan para el desarrollo de mi propuesta artística, como son la representación de lo raro, la experiencia ante lo extraño, la oscuridad y el entorno de la naturaleza», explica Duchement.

El pintor advierte que el título de esta exposición, 'Magnetismo errático', no es el eje a partir del cual surgen las imágenes de estos dibujos, sino que funciona como una clave más en el contexto de estas obras. El artista ha incorporado además la luz amarilla en la luminaria de la propia sala del Centro de Artes Plásticas con el objetivo de propiciar una atmósfera envolvente que afecte a la percepción y a la experiencia del espectador. «Este efecto nos remite a las densas calimas que suelen aparecer en estas islas con vientos procedentes del Sáhara y también a los entornos de pantanos oscuros», subraya el pintor.

El artista ha incorporado además la luz amarilla en la luminaria de la propia sala para propiciar una atmósfera envolvente

«Como observador y espectador de lo circundante, centro la atención en aquello que me resulta extraño, aquello que me parece terrible y que a la vez me fascina, aquello que aun existiendo en el plano de lo mundanal me traslada al plano de lo raro, produciéndose así un profundo sentimiento de inquietud ante lo desconocido. A partir de esta idea, presento elementos que aparentan ser de procedencia vegetal, animal o mineral como fuerzas o entidades que se presentan como un algo amenazante, inexplicable y cargado de incertidumbre», advierte Javier Duchement, que centra la mayor parte de su trabajo artístico en el dibujo que en ocasiones acompaña de piezas escultóricas o combina en una instalación artística.

Coincidiendo con la muestra de Javier Duchement en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario se celebrarán algunas iniciativas complementarias. Una de ellas es el taller que se celebra el día 15 de octubre en horario de tarde (de 17.00 a 18.30 horas) orientado a doce personas que tengan ciertas habilidades para dibujar, en el que Duchement abundará en el dibujo sobre papel negro y la manera en que observamos y traducimos los claroscuros.

Asimismo, el artista llevará a cabo una visita guiada abierta al público a su muestra 'Magnetismo errático' el día 18 de octubre, de 18.00 a 19.00 horas.

Temas

Pintura

Arte

Cultura