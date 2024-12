Josefina Alejandro se aproxima a las dificultades «históricas» de la mujer

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de diciembre 2024, 22:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La exposición 'Fragilidad', donde la teldense Josefina Alejandro realiza una aproximación a las dificultades «históricas» de la mujer, se exhibe en la Galería Alta del Cicca de la capital grancanaria.

La muestra está compuesta por 40 cuadros y 29 de poemas y se presenta de la mano de la Fundación de La Caja de Canarias hasta el 17 de enero.

«Abordo la temática de la mujer, desde la sutileza y sin abanderar ningún movimiento, con títulos como soledad, esencia de mujer o alma rota, que marcan o definen a todas esas mujeres que han pasado una etapa difícil, que siguen sufriendo y que están intentando superarlo cada día. De ahí el título. Para mí, la 'Fragilidad'está en la esencia de la mujer, más sensible ante los retos que tiene que alcanzar. Hay mucha fortaleza en todas ellas, pero al mismo tiempo es frágil», explica Josefina Alejandro.

Compuesta por casi cuarenta cuadros y por una treintena de poemas, creados los unos y los otros simultáneamente, en una inspiración mutua, retro alimentándose de manera nutricia, tal como explica Luz María Albelo, catedrática de Filosofía, en el texto del catálogo que acompaña a esta muestra artística. «En esta exposición, Josefina Alejandro indaga en todo ese proceso de búsqueda de la mujer, investigando su mirada, sus gestos, sus actitudes, y nos muestra un rico caleidoscopio expresionista de emociones, sentimientos y estados de ánimo para penetrar en el interior de sí mismas, de sí misma», explica Albelo.

En la obra de Josefina Alejandro destacan la expresividad de los rostros. «Mis cuadros son máscaras y detrás de cada máscara está la esencia de lo que quiero trasladar al espectador. A mí me gustaría que el que venga a ver la exposición se encuentre en un diálogo con la obra y que se encuentre a sí mismo. El arte es comunicar, es expresividad y fuerza», manifesta la artista, antes de señalar que «los poemas son lo que siento, no mis propias vivencias». «Después de 40 años dando clase, son principalmente vivencias que he ido escuchando en mis alumnos y eso lo llevo dentro», añade.

«Pintora, trabajadora, honesta e incansable, sus obras centran su interés en la naturaleza y la figura humana, investigando diversas técnicas, como la pintura figurativa, el impresionismo o la abstracción, y desde hace un tiempo, el constructivismo, de la mano de una espátula sorprendente que con maestría mezcla los colores; también éstos han ido evolucionando, desde unos tonos pastel más cálidos y brillantes, hasta los tonos más fríos, oscuros y contrastados de ahora», señala Albelo.

La artista explica que su proceso creativo parte de una fase de bocetos. «Puedo hacer hasta diez», señala. A continuación, comienza a perfilar los poemas, después empieza a pintar, para volver al boceto y, después volver al poema.