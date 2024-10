Idaira del Castillo despliega en San Antonio Abad su universo sostenible, comprometido y gigante

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 24 de octubre 2024, 23:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Idaira del Castillo (Los Realejos, 1985) despliega desde este jueves y hasta el próximo 12 de enero en el espacio San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en el barrio de Vegueta de la capital grancanaria, una selección del universo creativo que la ha convertido desde hace unos años en una de las artistas más destacadas del panorama artístico contemporáneo.

Su apuesta por las piezas de grandes dimensiones, por la sostenibilidad que plasma en la utilización de materiales reciclados, su portentoso dominio del dibujo, sus cosidos a mano, su pasión por los gatos y la creación de escenografías pictóricas con un claro aroma escénico afloran en esta muestra compuesta por un buen número de piezas inéditas.

La artista, que se emociona durante la presentación a los medios de comunicación desarrollada en la mañana de este jueves hasta el punto de que las lágrimas afloran en sus ojos, reconoce que «esta es la exposición más importante que he hecho a nivel emocional».

'Tyrannosaurus Rex, Arcoíris y Saturno o Media Persea', que es una nueva producción del CAAM que ha contado con un presupuesto de 60.480 euros, debe su título a los emoticonos con los que Idaira del Castillo se comunica con sus amigos según el estado de ánimo en el que se encuentra durante las conversaciones que mantiene con el móvil.

Las piezas de grandes dimensiones marcan su trabajo. La joven artista no tiene claro su origen, aunque su propia existencia genera algunas pistas. «Mi apuesta por los formatos grandes no sé bien de dónde viene. Los utilizo quizás por mi personalidad. Los llevo haciendo desde que estuve en Madrid, estudiando escenografía. Los telones me fascinan, así como jugar con las dimensiones grandes y pequeñas, porque juego con la visión que se tiene de las cosas. O eres una hormiga o eres un gigante. Salir de la escala normal me gusta mucho, porque es como participar en 'Los viajes de Gulliver'», apunta en referencia al clásico literario. Aclara también que siempre huye de formatos como «el de las piezas tipo ventanas o creadas con las dimensiones como para que se cuelgue en una pared detrás de un sofá».

Ampliar Carlos Díaz-Bertrana, Orlando Britto e Idaira del Castillo. Quique Curbelo-CAAM

Orlando Britto, director del CAAM, apunta que estas obras de dimensiones gigantes se convierten en las manos de Idaira del Castillo en una especie de «lentes de aumento para retratar la realidad que nos rodea».

Carlos Díaz-Bertrana, que comisaria la exposición, destaca el gran dominio del dibujo que requiere este tipo de piezas, ya que cualquier error en la escala, a esas dimensiones, es casi incorregible.

Telas recicladas, algunas procedentes del Servicio Canario de Salud, cartones de cajas usadas, retales o libretas son los soportes que emplea para plasmar su creatividad y dar vida a escenas cotidianas y coloridas, con piezas como 'Idaira y Gato', 'Alexis W' que se inspira en una fotografía que el artista herreño hizo a la propia artista, 'Pteronura Brasilensis' o 'La casita de Nayra 1', entre otras. Una de las más significativas es 'Voltioxetina', compuesta por cerca de un millar de auto-retratos que se inspira en un fármaco antidepresivo.

Para Carlos Díaz-Bertrana, «Idaira es sin lugar a dudas una de las principales artistas actuales del arte canario, a pesar de su juventud. Ha expuesto en todas los principales lugares artísticos del archipiélago. Pertenece al grupo de artistas canarios que está ahora en plena actualidad. En este siglo XXI la mayoría son mujeres. Todo lo contrario pasó en el siglo XX, sobre todo en los comienzos, porque no las dejaban trabajar con igualdad. En cuanto han tomado el poder, las mejores que están trabajando, en mi opinión, son mujeres», asegura.

«Su discurso es muy comprometido con la sostenibilidad, el reciclaje y el ecofeminismo, concretamente empleando técnicas vinculadas al universo femenino como el cosido de las telas que ha recuperado, aunque ahora ya pinta más que cose. Tiene una potencia artística brutal, con una expresividad y una modernidad enormes», añade Díaz-Bertrana.

Ampliar Idaira del Castillo, delante de 'Pili y tres claveles'. Quique Curbelo-CAAM

Idaira del Castillo reconoce que cose cada vez menos por una cuestión práctica. «Es un proceso lento, porque yo lo coso todo a mano. Y ahora hay que producir mucho para llenar las salas», apunta. A eso suma el hecho de que dibujar sea una de sus pasiones que cada día gana más presencia en sus producciones.

«Dibujo todos los días. Me he traído la libreta para poder dibujar cuando tenga algo de tiempo libre estos días en Gran Canaria», señala quien protagonizó una residencia artística en 2019 en el centro cultural PROGR Zentrum Für Kulturproduktion de Berna, Suiza.