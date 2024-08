Adiós a Clara María González de Amezúa, visionaria y maestra de cocineros

C. A. Sábado, 17 de agosto 2024, 12:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Creativa, visionaria, con un perfil profesional intachable y, sobre todo, una «luminosa sonrisa» que la convirtió en una de las figuras más relevantes de la gastronomía española. El mundo de la cocina despide estos días a Clara María González de Amezúa (Madrid, 26 de diciembre de 1929), que ha fallecido a los 94 años, después de toda una vida dedicada a la divulgación, modernización y al apoyo del sector.

Quienes la conocían bien la recuerdan ahora como «la mejor embajadora gastronómica» de todos los tiempos, agradecidos con cariño de que su otra gran pasión, la jardinería, no adelantase a la cocina en su lista de prioridades.

Nacida en Madrid en el seno de una familia acomodada, su padre -el crítico literario e historiador Agustín González de Amezúa- trazó su destino al decidir que no estudiara carrera, que aprendiese a tocar el piano y se casara, con un reto que supuso los cimientos para su futuro profesional: observar y aprender de los fogones de uno de los mejores restaurantes españoles de la época: Horcher.

Allí despertó su amor por la cocina, que aderezó con su formación en las escuelas Le Cordon Bleu París y L'École de Cuisine La Varenne, con múltiples viajes al extranjero en los que recopiló nuevas ideas para traer a España. Primero, en Francia, donde vivía parte de su familia que, además, pertenecían al exclusivo centro gastronómico Club des Cent. Después, en las décadas de los 60 y 70, a EE UU, Chicago y Londres, donde junto a su amiga Elisabeth David, siguió descubriendo los templos del menaje.

Con todas esas ideas en la cabeza, en 1978 decidió junto a cuatro socias abrir las puertas de Alambique en la madrileña Plaza de la Encarnación, convirtiéndose en pionera y maestra de cocineros casi sin pretenderlo. Pocos confiaban en el éxito del proyecto. Por eso decidió usar parte de la herencia de su padre para sacarlo adelante, en vez de recurrir a la ayuda económica de su marido, el empresario Lino Llamas, con quien se casó en 1956 y con el que tuvo ocho hijos.

Lejos de los peores augurios, y gracias a su carácter curioso y sus ganas de seguir aprendiendo, no pasó mucho tiempo hasta que Alambique se convirtió en un referente de la cocina española. Sigue siéndolo casi 50 años después, tanto por los novedosos artículos de menaje que se pueden encontrar en la tienda como por sus cursos de cocina. Por ellos han pasado nombres tan reconocidos como el de Darío Barrio, Alberto Chicote, María Marte o Pepe Rodríguez Rey, entre otros muchos.

Firme defensora de manejar las cuentas de la empresa como las de la familia, en su éxito mucho tuvo que ver su capacidad con los idiomas, en un momento, el de la Transición, en el que los cocineros del país no acostumbraban a salir de nuestras fronteras. Así fue como logró atraer a grandes cocineros de todo el mundo, sobre todo franceses, a su escuela, al tiempo que ella misma se convertía en la mejor emisaria de la cocina nacional y de productos como el aciete de oliva, al que dedicó dos de sus libros: 'From Spain with olive oil' y 'La cocina mediterránea y el aceite de oliva'

Con una trayectoria empresarial intachable, Clara María fue galardonada en numerosas ocasiones, dos veces Premio Nacional de Gastronomía, con el galardón 'Toda Una Vid'a de la Real Academia de Gastronomía en 2015. También logró alzarse con el 'Silver Spoon', uno de los premios más prestigiosos de EE UU, por su incansable trabajo de divulgación gastronómica.

«Clara María ha dedicado su vida a la divulgación de la cocina española con inteligencia y pasión y deja una huella humana y profesional imborrable en la cultura culinaria española», expresan desde Alambique a través de sus redes sociales. Un legado que, tal y como recuerdan, será la celebración de la cocina española, su historia y su evolución.

Temas

Gastronomía