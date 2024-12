Un año en la oscuridad, historia de un parricidio

Este acto criminal cerraba un año, de un verano al otro, en el que Ismael había vivido con alta tensión experiencias de persecución, espionaje, delitos, tiroteos y un romance tormentoso. No obstante, nada era real. Todo lo relatado hasta aquí sólo existió en su cabeza.

Alba Andreu e Ismael Molina en la Audiencia Provincial de Barcelona, en 2022 EP

Después del crimen, esa mañana, llamó a Alba tres veces y a su madre, una. Se puso guantes de goma, vació productos inflamables sobre el cuerpo del padre, que estaba en la cama, y los prendió. El fuego se propagó al resto de la vivienda. En un contenedor, tiró los «objetos que le incriminaban», compró toallitas limpiadoras en un supermercado, borró los datos del teléfono y rompió la tarjeta que tiró al mar. Eran las 13.20 h.

A las 14 h. se notificó el incendio (que causó daños por 72.000 euros, más otros 6.000 al piso de abajo). Cuando los bomberos lo apagaron, encontraron el cuerpo del padre. En un primer momento, los Mossos consideraron que la muerte había sido por causas naturales.

El final de una pesadilla

A las 19 h. los Mossos se llevaron a Ismael para hacerle una prueba de ADN pero, como tenía el corte en la mano, primero le curaron en una ambulancia. Allí fue donde sospecharon de su conducta y le preguntaron si tenía un problema con su padre. Ismael les dijo que su padre ponía a la familia en peligro. «Le he clavado un cuchillo en la espalda», confesó. Daba «datos incoherentes», dirá un mosso en el juicio.

Nada de lo que había vivido hasta el momento de asesinar a su padre, ni su novia Julia ni el comando Balx ni las mafias, eran reales. A partir de ahora comenzará a descubrirse lo que se fraguó durante un año en la oscuridad de su mente. Sobre esa realidad paralela, Ismael aseguró en una entrevista con este periódico: «Actué en defensa propia. Me vi entre la espada y la pared. Lo hice por supervivencia».

11 junio. La valoración psiquiátrica, ordenada por el juzgado, determinó que tenía un brote de esquizofrenia paranoide, con una «idea delirante de perjuicio y persecución muy estructurada», sobre su pertenencia a «una mafia que tenía que hacer pagos». Le internaron en la unidad especializada del Sant Joan de Déu y un mes después le trasladaron al centro psiquiátrico penitenciario de Brians 1, ambas en Cataluña, porque «seguía presentando sintomatología florida». Los expertos determinaron que, mientras atacaba a su padre, Ismael estaba en «pleno brote psicótico».

Meses después, Ismael todavía creía que Julia y sus hijos existían. Convencerse de lo contrario demoró. «Nunca sospeché que mi mujer no era real, que otra persona se hacía pasar por ella», dijo a este diario. «Nunca la vi. Siempre pasaba algo para no encontrarnos, pero las explicaciones que me daba me las creía».

Durante el tratamiento psiquiátrico, Ismael señaló a Alba, aquella amiga y confidente, como la persona que fabricó el relato del grupo parapolicial Balx y a su novia virtual Julia, que le indujo a robar a su familia y a matar a su padre. Sobre su matrimonio y paternidad confesó a este periódico: «En el momento en que yo soy consciente que ellos no existen y que todo había sido alguien que se hizo pasar por ellos, me doy cuenta que viví una farsa y que mi padre era inocente».

«El tribunal concedió la eximente completa a Ismael Molina por alteración psíquica y absolvió a Alba Arnau de los cargos de asesinato y estafa».

Alba enfrentó una acusación penal, por su presunta participación en los actos de Ismael. Era acusada de estafa por más de 7.000 euros, asesinato e incendio. Se enfrentaba a casi 30 años de prisión. Por su parte, Ismael obtuvo la eximente completa por alteración psíquica, ya que al padecer un brote psicótico «no tenía libertad ni capacidad para decidir». El juicio se celebró entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre de 2022.

La Audiencia Provincial de Barcelona declaró no probado que Alba ideara la muerte del padre de Ismael o la «inculcara de forma directa», en 2022. Tampoco fue culpable del incendio, ni tuvo ánimo de lucro al idear un «irreal entramado» con «personajes ficticios y reales» o la «falaz existencia» de Julia, «de la que se enamoró perdidamente» Ismael. Sí se comprobó que ella recibió 7.895 euros de Ismael, pero no «abusando» de él.

El jurado determinó que el «creador de la idea de dar muerte a una persona» había sido Ismael, basado en el «informe pericial»: él era el «único interlocutor» que habló de «matar como única solución». La primera vez se lo dijo a Julia, «pienso mucho y en uno de esos pensamientos se me ocurrió».

Se hizo la luz

Según los peritos que participaron en el juicio, era «prácticamente imposible inducir a una persona que está padeciendo un brote psicótico». «La esquizofrenia no es una patología que se pueda inducir», dijo uno de los especialistas, a pesar de que no hubo duda sobre la autoría de Alba de personajes inventados como Julia y miembros de Balx. Era ella la que mantenía sus conversaciones, perfiles y redes sociales, y era capaz de chatear a varias bandas con Ismael y sus familiares.

Si bien Alba dijo en un chat «haber matado a varias personas» su relato resultaba «difícilmente creíble, fantasioso e irreal que tiene más visos de anécdota infantil que de realidad», sin que se encontrara que pidiera alguna vez «actuación violenta alguna» a Ismael. Ella fue definida por los expertos del juicio como alguien con un «severo trastorno de la personalidad» que padecía «mitomanía o pseudología fantástica (a medio camino entre la mentira y el delirio)».

Ismael Molina, en 2023, en una foto cedida por él mismo. R.C.

Rozando el «retraso mental» y sin llegar a la «enfermedad», construía una «realidad deseada». Entre sus «mentiras simples» estuvo la del embarazo de gemelos nacidos con cuatro meses de gestación, pesando entre dos y tres kilos. Sus falsedades eran «fácilmente rastreables». Así, la única prueba contra ella, sostuvo la sentencia, era el testimonio de Ismael, sin pruebas y con poca credibilidad.

El asesinato de Manuel Molina no tuvo jurídicamente una «autoría». La Audiencia Provincial de Barcelona declaró la «libre absolución» de Ismael, aunque por la «peligrosidad criminal del acusado se considera imprescindible la imposición de la medida de seguridad privativa de internamiento en centro psiquiátrico». También se libró Alba.

Ahora Ismael sigue en tratamiento. Vive con su madre y su hermana en el piso donde mató a su padre. Todavía hay rastros del incendio en aquel hogar roto. Ismael cuenta con el apoyo de su familia y sus amigos. En el pueblo donde vive a veces ve a Alba en la calle. Él dice que la evita y que no le guarda rencor.