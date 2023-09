Dulcinea se instala en Carmona cargada con gafas inteligentes, drones y realidad virtual

Otro de los grandes retos a la hora de construir infraestructuras como la de la planta de Dulcinea, consiste en evitar discrepancias entre lo proyectado y la realidad. Cuando hablamos de construcción, corregir un error en fase de ejecución no es tan fácil como pasar una goma de borrar por un plano: hay que deshacer para volver a hacer y esto incluye los errores sucesivos que provocan que una tubería que no esté donde debería estar o encontrarse con un accidente del terreno más pronunciado de lo que se pensaba al hacer los planos. Con los costes en tiempo y materiales que ello supone.

Para evitar estas situaciones, la construcción de Dulcinea ha incorporado la última tecnología, como la BIM, que permite integrar planos en tres dimensiones, en lugar de hacerlo solo en dos y, con ello, dotar de mayor exactitud al proyecto. “Este avance permite crear en tres dimensiones un entorno virtual de la construcción de la planta. Después, puedes ir a la planta con unas gafas de realidad virtual, observar el terreno diáfano y ver sobre la planta construida. ¿Qué supone esto? Que puedes ver interferencias que no has podido ver antes en un ordenador. De repente, verás que hay un montículo que estorba o una carretera que tú pensabas que no interfiere con la planta, pero resulta que pasa más cerca de lo que creías”, explica Cruz.

Gracias a esta información, se puede corregir el proyecto antes de construirlo. “Ahora vemos cosas que antes no veíamos y eso ayuda muchísimo. Antes podíamos estar trabajando en una planta bien proyectada en teoría, pero que luego se ha demostrado incorrecta y esto nos llevaba a construir sobre un camino de errores”, añade el experto.