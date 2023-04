El empresario de 50 años que ha abrazado el pensamiento líquido: “Me he vuelto un experto en hacer más con menos”

Jesús tuvo que luchar contra el espíritu conformista que a todos nos invade: “Creemos que no podemos alterar nuestra realidad y si lo intentamos, es a través de la revolución”. Jesús ha aprendido que romper contigo mismo no es el camino, “es más interesante cambiar a través de la evolución, no de la revolución y el yoga es una de las muchas herramientas que puede ayudarte en esa evolución poniéndote a ti en el centro”.

Cuando pudo poner en palabras todo su conocimiento y su experiencia propia, decidió volver a Madrid y poner a disposición de las personas sus herramientas transformando lo aprendido en un regalo, una diversión y una ocupación. “Tardé cinco años en hacer este viaje de la rigidez a la flexibilidad, porque hasta que tú no experimentas los cambios, no eres capaz de transmitir, o no con la misma vehemencia ni ganas”. En su centro de yoga del madrileño barrio de Prosperidad, plasma su esencia cada día.



El poder de las personas en comunidad es un efecto cascada

Para Jesús las personas son esenciales. Por esta razón, crear comunidad es algo que le conecta con el mundo y, para ello, se propuso como marca diferenciadora desde el primer momento. “A mí el yoga me gusta compartido, porque las sensaciones vividas en comunidad trascienden y el efecto multiplicador es lo que me llena. Cuanto más poliédrico es tu entorno, más rico”, apunta.



El componente social y los beneficios de la comunidad son fruto de compartir la mochila que cada uno llevamos dentro. Para él, el yoga “es una caja de herramientas” que desea compartir con todo el mundo. Cree que si todos colaboramos con nuestra propia mochila y conocimiento los beneficios de bienestar social que se alcanzan son increíbles: “Compartir provoca un efecto multiplicador, un efecto cascada, que es capaz de transformar el mundo”.



Jesús lo tiene claro: “Para mí lo esencial no es vivir con menos cosas sino con menos necesidades, y que la percepción que tienes de lo que eres y lo que tienes sea en positivo”. Tiene claro que lo que te hace libre no es llevar los pensamientos hacia lo que te falta, sino hacia lo que tienes. Entre esas pertenencias importantes a las que dar valor, Jesús posiciona el tiempo: “Lo que está generando mayor frustración hoy en día es la falta de control de nuestro tiempo”. Tras la pandemia, la gente es más consciente de que el tiempo es un bien preciado, “saben que podrían estar disfrutando, y si no lo hacen, genera mucha frustración”, asegura. Transitar de lo complicado a lo esencial y controlar su tiempo le ha convertido en una persona nueva: “Yo ahora soy feliz viviendo y quiero compartirlo con los demás”.