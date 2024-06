«La Policía Autonómica solo tiene sentido si está presente en todas las islas»

CANARIAS7 Viernes, 14 de junio 2024, 23:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Cuando asumió su cargo como consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en julio del año pasado, Nieves Lady Barreto se encontró con una Policía Autonómica que acababa de cumplir diez años, pero contaba apenas con 192 efectivos. Tras la graduación de la última promoción en abril, ya son 291 y en breve se resolverá la nueva convocatoria que está en curso y que permitirá incorporar 141 agentes más. Con esto, según apunta la propia consejera, la Policía Autonómica canaria superará los 400 miembros en el primer trimestre de 2025.

– Se duplicarán los efectivos en poco más de año y medio, ¿cuál es el objetivo que se ha marcado el Gobierno en esta legislatura?

– El año que viene estaremos en unas 430 plazas y a esto hay que sumar las 150 de la siguiente convocatoria prevista, con lo que estamos hablando de que, en 2026, si todo va como está previsto, contaremos con un Cuerpo General de la Policía Canaria que rozará los 600 efectivos. No nos hemos marcado un límite e iremos sacando convocatorias conforme a las necesidades operativas y a lo que nos permita el presupuesto. Un objetivo que nos parece razonable y que estamos barajando, aunque no para esta legislatura, estaría en torno a los 1200 efectivos, similar a la Policía Foral de Navarra.

– ¿Asumirá el Estado el coste?

–El compromiso manifestado en 2010, cuando se creó el Cuerpo, era que el Estado asumiría el coste una vez que superásemos los 300 efectivos, algo que pasará en breve. En mi primera reunión con el ministro de Interior, Grande Marlaska, en septiembre, le recordé este compromiso no escrito y se mostró favorable a estudiarlo. Sabemos que será una negociación difícil, pero, finalmente, tendrá que salir adelante porque, de lo contrario, sería una clara discriminación, ya que el Estado asume al completo la financiación del resto de policías autonómicas, lo que incluye no solo las nóminas, sino los medios materiales, la formación y hasta los planes especiales de jubilación.

– ¿Qué justifica este rápido aumento de plantilla?

– En primer lugar, el convencimiento de este Gobierno de que la Policía Autonómica no puede ser solo la policía de Tenerife y de Gran Canaria. La existencia de este Cuerpo solo tiene sentido si tiene presencia estable en todas las islas. Y ese es nuestro principal objetivo. Pero es que, además, son los cabildos y ayuntamientos y los propios ciudadanos los que demandan la presencia de la Policía Autonómica en las calles. Esto, desde luego, se debe a la seriedad con la que el Cuerpo ha venido trabajando en estos diez años. Crecer en número de agentes nos permite dar un salto cuantitativo y cualitativo, estar allí donde tenemos que estar y asumir plenamente todas las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga al Gobierno de Canarias en materia de seguridad.

– ¿Es esa la razón de que, en esta legislatura, por primera vez, se hayan separado en dos direcciones generales diferentes la Seguridad y las Emergencias?

– Fue una decisión que al principio extrañó a todo el mundo, pero responde a uno de los objetivos de este Gobierno, que es crear un auténtico Sistema Canario de Seguridad, con una estructura fuerte y definida que afronte los retos a los que nos enfrentamos y que no son los mismos ahora que hace diez años, ni que hace cinco. El Estatuto de Autonomía de 2018 nos otorga unas competencias que queremos asumir plenamente y para eso necesitamos una Dirección General centrada en la estructuración interna del Cuerpo General de la Policía Canaria y en la coordinación de las Policías Locales de Canarias, que son los dos pilares de ese Sistema Canario de Seguridad. Y, paralelamente, pusimos en marcha también la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, que asume una competencia fundamental, que es la de llevar a cabo los procesos selectivos para la progresiva ampliación de la Policía Autonómica y también los procesos selectivos de los ayuntamientos canarios que han delegado por convenio esta labor en la Dirección General. Además, asume las labores de la antigua Academia Canaria de Seguridad y es la encargada de formar a los nuevos policías autonómicos y locales y de dar formación en infinidad de materias a otros cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, agentes de medio ambiente, etc. Respecto a los nuevos agentes de policías locales asumimos, además, desde el Gobierno, el coste total de su formación en la Academia, que está en torno a casi 6.000 euros por alumno o alumna.

– Dice usted que la Policía Autonómica no tiene sentido si no está presente en todas las islas, ¿cómo se está abordando este despliegue? ¿cuándo estarán en todas las islas?

– La base para poder implantar a la Policía Autonómica en todas las islas es crecer en número de integrantes y ese es el primer paso que hemos dado y, como he dicho, en 2025 contaremos ya con más de 400 efectivos. Esto nos permite abordar la implantación de comisarías insulares en las islas no capitalinas. Empezaremos con La Gomera y Lanzarote. La Dirección General de Seguridad ha decidido, por criterios operativos y conforme a las necesidades detectadas en cada isla, dónde irán ubicadas. Los preceptivos convenios con ambas corporaciones insulares están ya en marcha. Seguidamente, será La Palma, con una comisaría ubicada en Los Llanos de Aridane. Y luego, Fuerteventura y El Hierro.

– ¿Y en Tenerife y Gran Canaria?

– Las dos únicas comisarías que existen en estos momentos están en las dos capitales de provincia. Son islas que cuentan, además, con más recursos de Policía Nacional y Guardia Civil, pero es cierto que estamos recibiendo peticiones de municipios tinerfeños y grancanarios para abrir comisarías locales, que es algo que está en nuestras previsiones y que abordaremos en la siguiente etapa, una vez que estén abiertas todas las comisarías insulares. Quiero añadir que la Policía Canaria está siempre allí donde se solicita su presencia como parte de los dispositivos de seguridad en festejos y grandes eventos, y también con despliegues temporales respondiendo a las peticiones de algunos ayuntamientos y cabildos, allí donde se ha detectado un aumento preocupante de la sensación de inseguridad, como es el caso de Valle Gran Rey, en La Gomera, o del Valle de Aridane en La Palma.

– Se ha propuesto usted aumentar el número de mujeres en la Policía Autonómica.

– Sí, y en las policías locales. Los datos nos indican que la incorporación de las mujeres está en torno al 15%, que es una cifra que nos debe preocupar, porque cualquier porcentaje que esté por debajo del 40% es casi una representación simbólica, no equitativa. De todos modos, en la última promoción de policías locales que se está formando ahora mismo en la Academia Canaria de Seguridad, las mujeres ya representan un 25%, lo que me parece muy alentador. En este, como en otros ámbitos, está muy clara la importancia de la visibilidad para crear modelos de referencia para las niñas y las jóvenes. No me canso de repetirlo: tenemos el derecho y ahora nos corresponde ganar el espacio y la costumbre de estar.