Punta Mujeres: un pueblo a la sombra de los Jameos del Agua

Si cierro los ojos y me imagino en un lugar especial, mi mente y cuerpo se teletransportan a Punta Mujeres al norte de Lanzarote y bajo la siempre tenue sombra de uno de los lugares más visitados de la isla; los Jameos del Agua. Este pequeño pueblo perteneciente al municipio de Haría me hace sentirte en paz nada más llegar. Una que solo se atreve a interrumpir las rachas de viento tan propias de la isla de los volcanes. El olor a mar me abraza y el sonido de las olas rompiendo contra los muros del paseo me envuelve en mis pensamientos y me recuerda por qué siempre quiero volver a este especial lugar.

Punta Mujeres se define fácil: sus casitas blancas con toques azules, sus zonas de pesca, sus piscinas naturales, sus canchas de fútbol y baloncesto del Teleclub El Marinero, su asociación de vecinos, su bar de la esquina que siempre me salva de un imprevisto y su supermercado que me resuelve la semana de vacaciones.

Aún recuerdo la última vez que fui junto con mi familia -con mi abuela como principal protagonista- a Lanzarote y nos quedamos, como casi siempre, en Punta Mujeres. Uno de los últimos paseos por el pueblo hasta Arrieta fue junto a mi abuela. Estaba en silla de ruedas, ya que se cansaba mucho cuando caminaba, pero estaba encantada de ver la costa e irremediablemente nosotros más encantados todavía de verla feliz en su isla. Fue uno de sus últimos viajes a Lanzarote, lugar donde nació y se crió. Un sitio que siempre será especial para nosotros.

Carrasco

'Punta', como también se le llama cariñosamente a uno de los pueblos más antiguos de la zona, cuenta con unos 1.000 habitantes y dos kilómetros de costa. Su cercanía con los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes hace de esta localidad un lugar ideal para visitarlo antes de seguir dirección Órzola o de vuelta a Arrecife.

Unas fiestas inmejorables

No podemos dejar de mencionar las famosas Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Pino de Punta Mujeres. La primera semana de septiembre el pueblo marinero multiplica sus habitantes y sus calles se llenan de banderas preparadas desde finales de agosto para lo que está por llegar.

Torneos, talleres, música, actividades para los más pequeños, verbena y actos religiosos, y muchas otras sorpresas para que vecinos y vecinas disfruten de su festividad. La romería, uno de los días más esperados por todos, no falla cada año, es uno de los actos más participativos. Eso sí, hay que ir correctamente ataviado, ya que es prácticamente obligatorio, y con música de folclore o parranda. Deja el reggaeton en casa.

¿Cómo llegar? Ampliar Lanzarote | Situado al noreste de la isla, si pone rumbo desde Arrecife tendrá que tomar la carretera LZ-1 durante 22,5 kilómetros, en sentido norte y hasta tomar el desvío a la derecha en la calle Las Quemadas. Por el camino pasará por el Volcán de Tahiche, Tahiche, Guatiza y Arrieta. Si en cambio se encuentra en Órzola, el pueblo más al norte de la isla, tendrá que ir por la LZ-1 durante 11,9 kilómetros y en sentido sur. El desvío será también en la calle Las Quemadas.

