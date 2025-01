«Al cien por cien» a que salgan obras a través del Cabildo

José R. Sánchez López Arrecife Martes, 28 de enero 2025, 23:01 Comenta Compartir

Vicepresidente del Cabildo hasta la tarde del lunes, Jacobo Medina aseguró en la tarde del martes que no se ha planteado renunciar al acta como consejero insular. Tampoco tiene intención de prescindir del papel como segundo máximo responsable en Lanzarote del Partido Popular (PP), con lo que de darse un relevo, sería mediante una actuación sin tenerse en cuenta su opinión.

De este modo, no entra en el plan de Medina dejar la política en activo; con lo que da réplica a su compañero Ángel Vázquez, consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, quien en Radio Lanzarote aseguró sobre el enfrentamiento interno que soporta el PP que «aquí el que manda es el partido y si una decisión no me gusta, me voy a mi casa».

Manteniendo su rol como consejero al mando de Obras Públicas, «me dedicaré al cien por cien» a que salgan las propuestas en materia de mejora de infraestructuras con patrocinio o coordinación de la primera Corporación, según señaló Medina por vía telefónica a CANARIAS7.

De ejemplo, el consejero objeto de purga por la dirección insular del PP, con Ástrid Pérez como presidenta, expuso la construcción de la residencia de mayores de Tahíche y varias reformas de carreteras de adjudicación reciente, como el refuerzo del firme en la vía LZ-30, en el tramo entre Teguise y Mozaga.

Sobre sus compañeros de la primera Corporación indicó que «se trata de un buen equipo», sin profundizar. Y añadió que espera que la crisis registrada en el Cabildo no tenga incidencia en los consistorios donde el PP tiene responsabilidad de gobierno, caso de Teguise y, especialmente, Arrecife.

Relación con el alcalde

En el particular de la capital, Medina está próximo al alcalde, Yonathan de León, quien desde que se supo el lunes de la crisis en el Cabildo ha evitado dar una valoración a los medios locales. En principio, según fuentes cercanas al regidor, no se contempla un cambio de áreas en el Ayuntamiento. Tiene el PP siete representantes en Arrecife, compartiendo gobierno con otros tantos ediles de Coalición Canaria (CC).

En el particular de Teguise, el PP juega un rol de peso secundario en el gobierno local que encabeza Olivia Duque (CC), contando con el apoyo de un antiguo miembro de Vox. La máxima figura de los conservadores en este ámbito es Rita Hernández, al frente de un equipo donde Alejandro Ramírez está abiertamente enfrentado con la dirección insular. Se da la circunstancia de que los dos ediles del PP en el pasado mandato, Jonás Álvarez y Nieves Arrocha, abandonaron la formación. El primero creó Primero Teguise y la segunda se afilió a CC.

Amplia lista de bajas por hacerle frente a Ástrid Pérez

Constan diversos procesos de crisis en el PP saliendo siempre airosa Ástrid Pérez, presidenta insular de la formación y presidenta del Parlamento de Canarias. Las víctimas, o han dejado la militancia o han pasado a segundo plano. Ejemplos: Ramón Melián, Yolanda Perdomo, Alejandro Díaz, Joel Delgado, Óscar Luzardo, Bernardino Jiménez, Loly Luzardo, Julio Romero, Federico Toledo, Rita Martín, Maite Corujo o Saray Rodríguez Arrocha.