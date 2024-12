Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 8 de diciembre 2024, 23:05 | Actualizado 23:39h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

– ¿Cómo y desde cuándo se van a limitar las visitas al Roque Nublo?

– Estamos en ello. Ya está en marcha el contrato para crear laweb en la que habrá que hacer las reservas para visitarlo, que esperamos que opere desde enero para que desde entonces se puedan hacer reservas para febrero. Espero que entonces esté todo operativo, incluido el aparcamiento disuasorio de 120 plazas que hemos habilitado en la zona del Quemadero. Vamos a proteger el Roque Nublo con un acceso gratuito, controlado y sostenible para acabar con la imagen de masificación y el aparcamiento en los dos arcenes de la carretera. Habrá un límite de personas por hora, unas 50 o 60, aunque estamos a la espera del estudio de capacidad de carga para fijar esa cifra. Los habitantes de Tejeda y Artenara podrán acceder sin reserva, con su DNI. También estamos reuniéndonos con empresas de turismo activo para que puedan aparcar por la zona.

– ¿Cómo se accederá entonces al Roque Nublo?

– Va a haber un transporte publico, una línea circular con una frecuencia importante que saldrá de Tejeda y pasará por el parador nacional de Cruz de Tejeda, y también una línea, de mañana y de tarde, que saldrá del Faro de Maspalomas y que hará dos viajes de ida y dos de vuelta de lunes a domingo. Ya están instaladas las marquesinas para las guaguas en el Quemadero. En este dispositivo está colaborando Obras Públicas, a la que le falta licitar la colocación de biondas en 2025 para evitar físicamente el aparcamiento en los arcenes. Y también el área de Movilidad, que va contratar el servicio de guaguas con Global.

– ¿Se limitarán también las visitas a la caldera y el pico de Bandama?

– Una vez estén en marcha las medidas en el Roque Nublo empezaremos a avanzar más intensamente en el pico de Bandama. De momento se ha presupuestado el arreglo de la carretera. El proyecto ya está preparado, a falta de licitación. En el pico y la caldera necesitamos una intervención más integral, que todavía no está diseñada, desde actuaciones cromáticas para mejorar el paisaje hasta el soterramiento de algunos cables, pasando por una restauración ambiental dentro de la caldera, donde ya se han eliminando especies exóticas invasoras y mejorado la señalética y los senderos, entre otras cosas. Está en debate qué hacer con el inmueble del pico que alojaba oficina de turismo y está vacía, y hay un lagar tradicional que se pretende adquirir en el futuro para que sirva de centro de interpretación , en este caso en colaboración con el área de Sector Primario para hablar también de la tradición vitivinícola de Bandama.

– ¿En qué momento se encuentra el expediente para la declaración del Parque Nacional de Guguy?

–Mantuve recientemente una reunión con el Gobierno de Canarias, que en marzo de 2023 remitió la propuesta al Estado, para presentarle todos los estudios que hemos hecho sobre las aclaraciones que nos pidió Parques Nacionales sobre la continuidad ecológica y biológica entre tierra y mar, la conservación de la flora y la ampliación del espacio marina. Ahora toca avanzar con los dos gobiernos, para lo que espero reunirme en breve con el organismo autónomo.

– ¿Hay cambios en relación a la propuesta de 2023?

–El cambio más significativo sería la ampliación de la zona marina del Parque Nacional. Hay un déficit nacional de este tipo de espacios protegidos en el mar y el organismo autónomo está muy interesado en que la superficie marina del parque terrestre-marítimo de Guguy aumente y se extienda a zonas pelágicas y batimetrías más profundas donde existe una biodiversidad importante, cetáceos incluidos.

– ¿Qué falta por hacer para evitar las continuas invasiones de los espacios no transitables de las Dunas de Maspalomas?

– Estamos impulsando su conservación como un tesoro natural para disfrutar de forma sostenible, sensata y responsable. Ya reforzamos la vigilancia y tenemos más agentes de Medio Ambiente en las dunas que en cualquier espacio natural de Canarias. Tenemos en marcha el proyecto Tu Mirada, la Única Huella, con hoteles, el aeropuerto… Riu fue la primera cadena que se adhirió y ahora también Lopesan. Y también trabajamos con sus empleados y directivos, con visitas guiadas para que conozcan los valores de este espacio y que trasladen esa información a los turistas. Además, sigue el proyecto MasDunas y con Impulsa Maspalomas se hará una mejora ambiental de las charcas, de la señalética y de los sensores para controlar mejor el tránsito de personas. Estamos dedicando bastante esfuerzo. Las ortofotos de hace 30 años son peores que las de ahora. Por ejemplo se han repoblado 1.200 balancones y ahora hay más que entonces. Una cuadrilla trabaja allí de lunes a viernes.

Ampliar Vista general de las dunas de Maspalomas. C7

– ¿Se sanciona el tránsito por las zonas prohibidas de las dunas?

–Solo en la zona de Maspalomas se han abierto este año 115 expedientes sancionadores, 114 más el del tesoro, y estamos intentando mejorar en 2025 la tramitación de las sanciones y el cobro en el extranjero. Para ello trabajamos con Valora para hacerlo de forma sencilla y efectiva con un código QR.

– ¿Está diciendo que los extranjeros no pagan las sanciones?

–Algunas sí se pagan, pero es más complicado. Por eso estamos creando ese sistema. Otras administraciones lo están haciendo con éxito. La obligación del pago requiere un acuerdo europeo como con las multas de tráfico. Debería llevarse a la Comisión y al Parlamento Europeo, pero hacemos todos lo posible para facilitar el cobro de esas sanciones. A los canarios y peninsulares sí se les cobra y los turistas pagan a veces desde el hotel.

– ¿Se ha relajado el control de las cabras asilvestradas?

–No. En 2023 se censaron 602 y hasta octubre de 2024 se retiraron 101. Tenemos un equipo de apañadores y un contrato para el control de especies exóticas e invasoras. Al final de mandato el número bajará significativamente. Estamos afrontando el problema de frente.

– ¿Se va a limitar el Cabildo a hacer un censo anual y a que las apañadas capturen algunos ejemplares?

–El Cabildo hará lo que toque en cada momento, lo que sea socialmente aceptable y viable. Seguiremos trabajando con expertos de la Universidad en esa línea de control de cabras y otras especies invasoras que están generando un daño importante a los ecosistemas. Vamos a aceptar todos los medios científicos socialmente viables. No descartamos ningún tipo de solución, a priori.

Ampliar

– ¿Cómo van los preparativos del proyecto de investigación geotérmica que lidera el Cabildo?

– Hemos contratado la dirección facultativa y se ha completando la documentación de la cuadrícula minera, que es compleja. Ahora estamos seleccionando la oficina técnica y en breve se procederá a contratar los estudios de exploración de superficie, que esperamos iniciar en enero, para ampliar el conocimiento que tenemos gracias a los estudios de 2017, para hacer un zoom de la zona y localizar el lugar con más potencial para hacer los sondeos en el momento en que toque.

– ¿Cuáles serán las siguientes cubiertas de inmuebles del Cabildo en acoger plantas solares?

–Acabamos de licitar la del centro de interpretación de Caserones, está en curso la del CADI Padre Cueto y antes de 2025 se licitará también la del pabellón de La Paterna y la batería del Gran Canaria Arena, que ya tiene todos los parabienes. En 2025 prevemos ponerlas en los CADI Las Longueras y El Tablero, la presa de Las Niñas, El Garañón, el aparcamiento del Jardín Canario, Mataderos, la Granja Experimental y el patio de butacas del Cuyás. Ycon Impulsa Maspalomas se van a poner sobre marquesinas en varios aparcamientos públicos alrededor del espacio natural.

– ¿Cuándo operarán las comunidades energéticas que impulsa el Consejo Insular de la Energía?

–Las comunidades energéticas son claves para democratizar el acceso a la energía. Hay cuatro constituidas y con 8 millones concedidos para su financiación, las industriales de Jinámar y Arinaga y las vecinales de Siete Palmas y Playa del Inglés. Están previstas en San Mateo, La Aldea, Artenara, Agüimes y estamos apoyando la de Valleseco. Las primeras estarán operativas antes de julio de 2025, pero necesitamos soluciones claras para financiarlas.

– ¿A qué se refiere?

–A que hemos encontrado muchos obstáculos en la financiación, no sé si por incompetencia, rigidez o falta de visión de algunas instituciones. Mientras a las oenegés se les adelanta el 100%, nosotros tenemos dificultades para acceder a los fondos. El Gobierno canario financia el 80% de la inversión, que está muy bien, pero para lograr el abono anticipado del 50% necesitas un aval y tanto Aval Canarias como las entidades financieras nos dicen que no o seguimos negociando. Con las oficinas técnicas creadas y trabajando hemos tenido que irnos fuera, a la Península, a buscar la solución in extremis. Es triste tener que reunirte con una sociedad de garantía reciproca de Castilla La Mancha para resolverlo. Espero que el Gobierno canario lo resuelva en próximas convocatorias. No es un problema sólo nuestro, lo tienen también los otros cabildos y los ayuntamientos.

– ¿Cuáles serán las próximas actuaciones en el Jardín Canario?

–El Jardín Canario es una de las joyas de la corona del Cabildo y en 2025 se verán avances importantes para que siga siendo un referente científico, ambiental y social. Está previsto dinamizarlo social, ambiental y culturalmente con más actividades los fines de semana, como degustación de productos locales y conciertos acústicos para que sea un punto de encuentro. Ya se están culminando obras del edificio multiusos Enrique Sventenius tras distintas dificultades y espero que opere desde abril. Se va a construir una pasarela peatonal a la altura del jardín de las suculentas, sobre el barranco Guiniguada, para personas con movilidad reducida. Y está en desarrollo un proyecto arquitectónico para la recepción de visitas en la parte baja, con tiendas, restaurante, baños, zona de acogida… En octubre se encargó a Gesplan una cuadrilla especializada de 10 personas para la mejora y mantenimiento de zonas verdes y arboladas. El año que viene se empezarán a notar los resultados del trabajo de estos operarios.

Ampliar Imagen del Jardín Botánico Viera y Clavijo. C7

– ¿Ha cambiado de opinión el Gobierno insular sobre la planta de gas en el Puerto de La Luz?

–Nunca, siempre fue la misma. El Gobierno insular considera que el almacenamiento de gas natural licuado para suministro a buques que funcionen con motores más sostenibles es una necesidad y no tiene nada en contra. Lo que considera inaceptable es que con la excusa de servir GNL a los buques nos intenten colar por la puerta de atrás una central térmica de 70 megavatios (MW) a un kilometro del barrio de La Isleta, un proyecto que cuenta con cuatro informes en contra de Salud Pública del Gobierno canario y tres del Consejo Insular de la Energía. De esos 70 MW el 94% se van a dedicar a la venta de energía en el mercado y solo el 6% a suministro dentro del puerto. Es un proyecto pensado para hacer negocio y pensamos que es a costa de la salud de los ciudadanos y de una transición ecológica más verde.

– ¿Cuándo empezará el traslado de los rechazos de residuos de Juan Grande a Salto del Negro?

–En enero de 2025. Vamos a trabajar con camiones que los pueden comprimir y con más capacidad. No se requieren tantos viajes de un vertedero a otro. Tenemos que colmatar en 2028 los vasos de Salto del Negro y es importante trasladar los residuos del sur al norte para que en 2028 se pueda cerrar con garantías.

– ¿Dónde se verterán los residuos cuando se agoten los vasos de los dos ecoparques actuales?

–Se están valorando diferentes alternativas. Es un tema complejo y delicado que requiere valorar diferentes opciones. Estamos en ello y se comunicará cuando tengamos absolutamente claro la alternativa más viable desde el punto de vista técnico y social.

– ¿En qué necesidades pondrá el acento su consejería en 2025?

–Vamos a empezar con proyectos de voluntariado, algo que faltaba abordar de manera más activa, tanto con la ciudadanía como con el ámbito universitario. Espero que esa colaboración con la ULPGC y Foresta permita aumentar las posibilidades ciudadanas de incorporarse a actividades ambientales. También será importante sacar adelante el parque de la finca El Galeón en Santa Brígida con un contrato para incorporar 10 operarios y un educador ambiental, más un concurso que saldrá en breve para abrir cafeterías y quioscos de distintos espacios de uso público que gestiona este consejería. Tenemos un compromiso con el Ayuntamiento de Santa Brígida y lo vamos a hacer.

– ¿Con quién se identifica más entre los dos sectores en que se ha dividido NC?

–Mi alineamiento está bastante claro con el sector más crítico. Representa el sentido común y la idea de que en todas la organizaciones hay ciclos que se repiten de manera recurrente, pero que empiezan y acaban. Tiene que haber momentos para el cambio, el relevo y reconectar con las demandas de la ciudadanía en cada momento.