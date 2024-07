La Traída del Agua corre serio peligro

El acto más popular en honor de Las Nieves no tiene quién lo organice | A un mes de celebrarse, no hay nada previsto

A día de hoy, a un mes de que toque celebrarse, la opción más probable es que este año, tras 55 ediciones, no haya Traída del Agua. El acto más popular de las fiestas de Las Nieves, en Lomo Magullo (Telde), se cae del calendario festivo del verano. No por falta de dinero. Tampoco por falta de ganas de los que acuden a disfrutarla. El problema, esta vez, es que no hay nadie que se haya animado a organizarla.

Sí están garantizados los actos religiosos, pero no los populares, entre los que figuran otros tradicionales como la feria de ganado. La Traída del Agua siempre se programa para el domingo siguiente al día de Las Nieves (5 de agosto), por lo que este año caería el 11.

El Patronato de Fiestas El Naciente, que es el colectivo que tiene registrada la Traída, ha intentado, de manera infructuosa y por activa y por pasiva, renovar su directiva. Sus actuales gestores, encabezados por Salvador Santana, habían manifestado reiteradamente su deseo de ceder el testigo, y en esas estaban cuando en asamblea general, celebrada el 11 de diciembre pasado, se aprobó por unanimidad convocar elecciones.

Y se hizo, pero no se presentó nadie. Ni a la primera convocatoria, fijada para el 17 de enero, ni a la segunda, para el 21 de febrero. Ya para esta última convocatoria, el escrito del presidente advertía de que si volvía a quedarse desierta, habría que convocar una asamblea para una nueva comisión gestora, que, en todo caso, solo tendría funciones de administración y representación, pero no podría planificar ni organizar eventos, como, por ejemplo, las fiestas de las Nieves 2024.

En efecto, al final hubo que montar una gestora, que es la que está al frente ahora de El Naciente, y ya no hay tiempo, atendiendo a los estatutos, de elegir a una nueva directiva, por lo que los actos populares de las fiestas de las Nieves penden seriamente de un hilo. Además, a estas alturas, no hay nada planificado. Menos aún, la Traída.

El edil de distrito, Juan Martel, vecino además de Lomo Magullo, confesaba ayer que está «preocupado», pero confía en que al final alguien se anime. «Estamos a tiempo», apuntó justo antes de ver improbable que el Ayuntamiento asuma organizarlas. «Eso sí, daremos toda la colaboración que haga falta». La directiva pidió el 15 de febrero reunirse con el alcalde, Juan Antonio Peña, y con los ediles de Cultura (Martel) y Festejos (Miguel Ángel Rodríguez), y les recibió el 10 de abril, pero solo y tampoco se concretó nada. La Traída corre serio peligro.