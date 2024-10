Tercera jornada de la Gran Canaria Swim Week

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 4 de octubre 2024, 17:55 | Actualizado 19:13h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La penúltima jornada de la Gran Canaria Fashion Week sube este viernes a la pasarela instalada en Expomeloneras la propuesta de nueve firmas. Econaked Swimwear, Monnur y Mare far Niente han sido las primeras en mostrar sus colecciones, seguidas de Gisela y Starlite Universe, Miss Bikini Luxe, Cynthia Rowley. A las 20.00 es el turno de uno de los platos fuertes, el desfile de la colección de la grancanaria Elena Morales, mientras que Guess Swimwear es el encargado de cerrar la velada. La pasarela de moda de baño concluye este sábado con sesión al mediodía y por la tarde.

Econaked Swimwear

Econaked Swimwear estrenó la pasarela de la Gran Canaria Swim Week este viernes con prendas en la línea de su filosofía de marca: «proteger nuestros océanos y la vida marina mientras empodera a las mujeres a través de la moda sostenible». La firma fomenta también la educación a los consumidores en un consumo consciente con el cuidado del planeta, con prácticas sostenibles tanto en la elección de tejidos reciclados como en los embalajes biodegradables o su compromiso con plantar un árbol con cada pedido.

En cuanto a su línea estética, plantean «celebrar la belleza única e individual creando trajes de baño que hacen que las mujeres se sientan bien por dentro y por fuera, aumentando la confianza y la autoestima mientras promovemos un mensaje de autoaceptación y empoderamiento».

Ampliar Desfile de Econaked. Juan Carlos Alonso

Monnur | 'Une Brise Mediterranéenne'

Monnur apuesta por la elegancia y la serenidad en sus nuevas colecciones 'Une Brise Mediterranéenne', que busca ser un tributo a la feminidad y el confort. Inspirada en el cine clásico de los años 80 y en los recuerdos familiares, la colección combina nostalgia con modernidad, creando piezas que buscan celebrar la silueta femenina con gracia y sofisticación.

Cada colección 'Une Brise Mediterranéenne' lleva un nombre en honor a los vientos mediterráneos: Ponent, Llevant, Mestral, Gregal, Tramontana, Xaloc y Embat, que evocan la fuerza y sutileza del viento con diseños fluidos y orgánicos, hechos a mano y que realzan la conexión con la naturaleza. Licra y lurex en los tejidos; colores berenjena, cereza y azul océano; y joyas que buscan emular el glamour relajado de una época sofisticada.

Ampliar Desfile de Monnur. Juan Carlos Alonso

Mare far niente

La nueva colección de Mare far niente subió a la pasarela un pedazo del Mediterráneo inspirada en la serena belleza del mar y en la filosofía italiana del 'dolce far niente', el arte de no hacer nada, con diseños que buscan evocar las olas calmadas, las playas doradas y la inmensidad del océano.

Diseños que celebran la belleza del cuerpo femenino buscando la comodidad, con tejidos de alta calidad, y diseñados elaborados en su taller propio, donde reivindican la labor artesanal y el trato cercano con proveedores y diseñadores.

Ampliar Desfile de Mare far niente. Juan Carlos Alonso

Gisela

Fundada en 1993 y convertida en un referente en el sector de la lencería durante décadas, la firma Gisela incursionó ya hace años en la moda de baño, evolucionando hasta establecerse como marca internacional especializada en el diseño, la producción y la distribución, llegando a más de 2.500 puntos de venta en todo el mundo, además de su propia tienda en Málaga.

Su apuesta por dar respuesta a las múltiples y diferentes necesidades se concreta en una amplia gama de patrones y estilos, con una marcada apuesta por el diseño y las nuevas tecnologías aplicadas a los tejidos.

Ampliar Juan Carlos Alonso

Starlite Universe

Marca de moda del Grupo Starlite (referentes en la organización de festivales), Starlite Universe pone el foco en la calidad y la innovación de sus tejidos, diseños exclusivos y sostenibilidad. Su colección para 2025 está inspirada en el estilo de piscina retro de la Norteamérica de los años 70 y la sofisticación de la ropa clásica de los cruceros en Europa y busca reflejar «el estilo de vida vibrante y sofisticado de la mujer y el hombre contemporáneos».

Prendas de estilo naif con funcionalidad contemporánea que ofrecen un hilo conductor con el espíritu festivo de los eventos del sello Starlite: celebración del verano en looks frescos con un punto de sofisticación. Su compromiso con la sostenibilidad se traduce en su fabricación en Portugal con la elección de prácticas sostenibles y materiales de alta calidad.

Ampliar Juan Carlos Alonso

Miss Bikini Luxe

Fundada hace tres décadas por Andrea Teofilatto, con Alessandra y Francesca Piacentini en el equipo de diseño, la marca italiana Miss Bikini Luxe se mueve en el segmento de moda de playa de lujo. Su nueva colección incluye guiños tribales que han incorporado a su estilo 'easy chic' en diferentes estampados, colores sólidos o el clásico blanco y negro.

Una propuesta multicultural que abarca desde Marruecos hasta Persia, y desde África Occidental hasta América Latina, buscando homenajear la artesanía y los motivos característicos de cada cultura en una propuesta compuesta de prendas versátiles tanto para la playa como para el uso en la ciudad.

Cynthia Rowley

Las colecciones de la diseñadora Cynthia Rowley reflejan el espíritu aventurero de la propia creadora, con propuestas que evocan viajes de surf y buceo en destinos lejanos y exóticos en prendas que abarcan trajes de surf, de baño, de playa e incluso de fitness, con un marcado estilo deportivo sin perder de vista el estilo.

Considerada la pionera del 'surf-leisure' por Vogue, los trajes de neopreno y ropa de baño distintivos de la marca se producen utilizando materiales reciclados, tecnología ecológica y unidades limitadas de cada pieza para evitar un exceso de inventario. Una filosofía que traslada en sus cada colección y en su marcada actividad en redes sociales o incluso en el podcast que comparte con su hija, 'Ageless', donde reúne a líderes femeninas para dar voz a sus reflexiones.

Elena Morales

El de la grancanaria Elena Morales era uno de los desfiles más esperados de la jornada. Su firma, nacida en 2018 tras su experiencia con varias marcas del mundo de la moda, vende en todo el mundo a través de marca online, además de varios puntos de venta multimarca a nivel nacional.

Su filosofía, definida por su apuesta por la 'slow fashion' y la moda sostenible, se vislumbra en su taller, ubicado en su isla natal, Gran Canaria, desde donde realiza toda su producción para luego ser distribuida a nivel internacional.

Guess | 'Guess Swimwear 2025'

La línea de baño de la firma Guess fue la encargado de cerrar la jornada del viernes con un desfile que incluye básicos de piscina, combinaciones para fuera del agua y la nueva colección de trajes de surf masculinos. Una selección de propuestas contemporáneas, estampados exclusivos y piezas eco-conscientes, presentadas en una paleta de colores veraniega y alegre.

La colección de mujer está inspirada en las vibraciones bohemias del verano, con detalles de pedrería, estampados de paisley y crochet; y presentada en una paleta de colores llamativa que combina tonos vivos y suaves. Apuesta también por la moda de lujo, con estampados atrevidos y detalles brillantes. Colores energéticos, tejidos ecológicos laminados, lurex y estampados de logotipos, que incluyen desde apliques inspirados en el mar y adornos preciosos hasta holgados pareos de satén, shorts ligeros, vestidos para la piscina y camisas envolventes. Y una tercera apuesta, que pone el foco en las flores tropicales y los paisajes exóticos con estampados florales, conjuntos sedosos, trajes de baño de punto brillantes con lentejuelas, pantalones anchos y kimonos..

La colección para hombre arranca con una apuesta clásica y atemporal en una paleta de colores azul marino, azul claro y verde pastel, así como estampados inspirados en el mar y coordinados de algodón resistentes al calor. Prosigue con una segunda entrega más brillante y llamativa con azules oceánicos y verdes oliva, piezas con logotipos y estampados nostálgicos de palmeras. Termina con una explosión de colores llena de inspiraciones vintage y bloques de color.

Ver 44 fotos Juan Carlos Alonso