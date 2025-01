Teodoro Sosa toma posesión como presidente de la Mancomunidad del Norte con un reivindicativo discurso

Rafael Falcón Gáldar Viernes, 10 de enero 2025, 10:32 Comenta Compartir

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, ha tomado posesión como nuevo presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, en un acto institucional que se ha celebrado en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, bajo una enorme expectación. Teodoro Sosa sustituye en el cargo a José Luis Rodríguez, alcalde de Valleseco, y tendrá como vicepresidenta primera a María del Carmen Rosario, alcaldesa de Agaete, y como vicepresidente segundo a Alfredo Gonçalves, alcalde de Santa María de Guía.

Pablo Rodríguez y Poli Suárez, consejeros del Gobierno de Canarias, estuvieron presentes en el acto junto a Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y el vicepresidente Augusto Hidalgo, junto a muchos representantes políticos, así como el Rector de la ULPGC, el presidente de la Confederación de Empresarios, el secretario general de UGT, entre otros.

Entre los alcaldes de la Mancomunidad destacar la ausencia por cuestiones personales de Raúl Afonso (Moya) y Alexis Henríquez (Firgas), sustituidos en este Pleno Extraordinario de la Mancomunidad por Octavio Suárez y Manuel Báez, respectivamente.

Tras el discurso de José Luis Rodríguez, alcalde de Valleseco y presidente saliente de la Mancomunidad, en el que hizo un repaso a los objetivos marcados, los nuevos vicepresidentes de la Mancomunidad -Alfredo Gonçalves y María del Carmen Rosario- oficializaron su cargo y con posterioridad tomó posesión Teodoro Sosa, como nuevo presidente de la Mancomunidad del Norte.

Teodoro Claret Sosa Monzón, alcalde de Gáldar, destacó en su comparecencia su orgullo al ser por segunda vez presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria. «Siento una gran responsabilidad. Tomo este reto como una oportunidad para trabajar por el futuro de la comarca. Somos once municipios con un peso fundamental en la historia y el desarrollo de Gran Canaria. Tenemos que recuperar el espíritu reivindicativo del Norte. Debemos sacar adelante proyectos de desarrollo y no solo organizar ferias. Hay infraestructuras que siguen siendo retos, como la carretera de La Aldea, la GC-3 en su conexión con Arucas o el tramo entre San Andrés y El Pagador, en los que se ha avanzado pero no debemos ser conformistas. Debemos dar un paso al frente en Medianías para mejorar sus conexiones viarias y digitales. El Norte debe potenciar sus polígonos industriales así como el puerto de Agaete, sin olvidar a nuestro importante sector agrario. La falta de vivienda está lastrando el desarrollo de muchas familias de la comarca», destacó en unas palabras llenas de reivindicación en cada uno de los sectores, como el turistico, sanitario y sociosanitario, destacando el avance que supondrá el Parque Tecnológico Comarcal.

Gáldar accede a la presidencia anual de la Mancomunidad del Norte por octava ocasión a lo largo de los 51 años de historia de la entidad supramunicipal de la que fue cofundadora, junto a los municipios de Agaete y Santa María de Guía, en el año 1974. En las ocasiones anteriores fue ocupada la presidencia por parte de los alcaldes José Estévez (1976), Nicolas Guerra (1982), Demetrio Suárez (1988-1996/1997), Manuel Godoy (2005) y por el propio Teodoro Sosa (2015).

Los cargos de presidente y vicepresidentes de la Mancomunidad tienen un mandato anual y no son retribuidos. El orden de sucesión de los mismos viene determinado en los Estatutos de la entidad supramunicipal más antigua de Canarias. En el año 2024, la Mancomunidad del Norte celebró el 50 aniversario de su constitución, exactamente constituida en el mes de junio del año 1974.

En la actualidad, el número de empadronados en los once municipios que componen la Mancomunidad es de 126.150 habitantes, aumentando en 883 personas en el último año; mientras que el desempleo bajó levemente en la Comarca durante 2024 con un total de 647 desempleados menos.

Temas

Mancomunidad del Norte