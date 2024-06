Turcón apoya a la plataforma ciudadana creada en Jinámar para la conservación del patrimonio histórico

CANARIAS7 Telde Miércoles, 26 de junio 2024, 18:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

En los últimos años el colectivo Turcón ha desarrollado rutas interpretativas y de educación ambiental a lo largo y ancho del territorio que comprende el distrito de Jinámar. Desde el Campo de Volcanes que incluye, la sima, la necrópolis del Maípez, los conos volcánicos de La Gallina, Montaña Quemada, etc. Hasta la zona del lindero con la capital, lugares visitados como el yacimiento de Los Barros, junto al centro comercial de Las Terrazas.

En medio, el conjunto monumental de La Condesa, La Noria, la Ermita de la Concepción, etc. etc. Asimismo, Jinámar es un distrito cargado de elementos vegetales singulares. Sus árboles (dragos de La Matanza), Palmeral de Jinámar, Lotus kunkelli, etc. Todo este enorme catálogo de patrimonio natural y cultural requiere de más atención e inversión, y, por tanto, Turcón-EeA considera muy oportuno y valiente este paso que han dado los vecinos y vecinas de Jinámar en coherencia con nuestros trabajos y principios: divulgación, educación y conservación, para que las administraciones públicas inviertan en su mantenimiento, conservación y, en general, puesta en valor de esta riqueza patrimonial.

Turcón-EeA apoyará a la plataforma denominada 'Coordinadora en defensa del patrimonio de Jinámar'. A la espera de las primeras reuniones de coordinación, los ecologistas tienen la intención de apoyar esta movilización para reclamar el cuidado de su patrimonio histórico. Son siete colectivos los que crearon hace unos días la coordinadora para exigir un catálogo de los bienes de este barrio y que se tomen medidas para proteger la Casa de la Condesa.

El pasado día 17 de diciembre de 2023, con numerosa participación Turcón realizó un itinerario a pie, descubriendo zonas como el Yacimiento arqueológico de Los Barros, la Montaña Negra (Volcán de Jinámar), la Casa de la Condesa, Parque de Jaime O'Shanahan y palmeral, y terminando en la Noria de Jinámar. En el mes de diciembre de 2023 en el contexto de una ruta por Jinámar se realizo una visita a la Noria de Jinámar y Casa de la Condesa con el acompañamiento y las explicaciones e interpretación de los especialistas Jaime González geógrafo especialista en infraestructuras hidráulicas y Abel Galindo licenciado en historia y arqueólogo.

La Noria de Jinámar, visible y a pocos metros desde la Autopista del Sur, GC-1, es un curioso malacate instalado hacia 1850 por Don Agustín del Castillo y Bethencourt, IV Conde de la Vega Grande, en su hacienda de Jinámar. Estamos ante el ingenio hidráulico histórico para extracción de agua de pozos más importante de Canarias. El artilugio antiguo de La Noria, que aún subsiste en su mayor parte, es el mencionado malacate y árbol-cigüeñales, ubicado en la plataforma del techo de la torre. Este malacate se movía a través de cuatro palancas en cruz, impulsadas por la fuerza de cuatro potentes bueyes. Ni la Noria de Jinámar es BIC, Bien de Interés Cultural, y la Casa de La Condesa en varias ocasiones se ha debatido a nivel insular el declararla BIC. Aun así, la declaración o no por parte del Gobierno de Canarias no han conseguido poner en valor y proteger los inmuebles del vandalismo y el olvido institucional.