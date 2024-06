'Como la trucha al trucho', un universo de color y alegría

Rafael Falcón Telde Sábado, 29 de junio 2024, 21:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Todo se inició como una loca aventura y ya han pasado diez años. El camino no ha sido fácil, pero la firma de moda 'Como la trucha al trucho' sigue afianzándose y pensando en seguir dando pasos hacia su consolidación. Amanda Gutiérrez y Adonais Sarmiento, una pareja de mentes creativas con una forma de ver la vida y un estilo muy especial, iniciaron una ruta que en principio no iba encaminada a la ropa de baño.

Estudiaron juntos en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria y complementaron su formación práctica en Italia: Amanda en Florencia con el diseñador Andrea Rossati y Adonais en la corsetería Jenny Couture ubicada en Milán. Acudían a Moda Cálida para ver las pasarelas y un día decidieron crear su propia firma. Amanda es de Telde y Adonais de Fuerteventura. 'Como la trucha al trucho' surge «porque era una expresión que siempre utilizamos entre nosotros. No pensamos ni en lo largo que es ni en nada más», destaca.

Desde el año 2020, 'Como la trucha al trucho' tiene su tienda-taller en la calle Oriente del barrio teldense de Los Llanos. Amanda lleva ahora el peso de la firma, mientras que Adonais ejerce la docencia en la Escuela de Arte. Sus diseños están adaptados para mujeres activas y dinámicas, teniendo en cuenta la comodidad y versatilidad. Los estampados empleados en las prendas utilizan colores principalmente alegres, y es que 'Como la trucha al trucho' destaca por su colorido y originalidad, utilizando cortes retros.

La filosofía de la marca es que al llevar una de sus prendas sea toda una experiencia, convirtiéndose en un momento de frescura, alegría, comodidad y efervescencia. Sus modelos principales son los bikinis, con la características de la braga alta en forma de V.

La ropa de baño y la ropa de deporte para mujeres son su fuente de inspiración. «Dicen que deben pasar diez años para que una firma diga que se ha asentado. Nosotros estamos celebrando nuestro décimo aniversario y queremos seguir mirando hacia adelante. Ha habido momentos complicados, pero con trabajo y dedicación se puede», resalta.

En estos momentos, la firma quiere potenciar la venta online y la comunicación por redes sociales. Anualmente lanzan dos colecciones, una de baño, que es la imagen de la marca, y otra deportiva, que es la parte más comercial. Siguen siendo una marca pequeña 'Made in Canarias', con una producción de unas 200 ó 300 unidades, pero su particular universo continúa con paso firme. Siempre que Amanda ve a alguna mujer con uno de sus bikinis «me llena de orgullo. Es algo difícil de explicar».

En la calle Oriente de Telde, uno entra en el 'Mundo Truchil'. Así denominan a su universo de colorido. 'Como la trucha al trucho Studio' está abierto al público, de 9.00 a 14.00 horas y también con cita previa para aquellas clientas que no puedan acudir en ese horario. La firma recibió hace unas semanas el Premio Arkoiris al diseñador de moda, unos galardones que por tercer año consecutivo reconocen la labor de divulgación y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en Canarias por parte de profesionales de todos los ámbitos, empresas y colectivos.

'Como la trucha al trucho' está viviendo un año especial, con su décimo aniversario, y eso lo quieren expresar en la próxima edición de Gran Canaria Moda Cálida. «Aún no hemos diseñado nada, pero queremos que el protagonismo de esta colección lo tenga el universo que hemos podido crear». Amanda Gutiérrez destaca el papel que ha desempeñado Gran Canaria Moda Cálida. «Hemos nacido junto a Moda Cálida y hemos crecido junto a ella. Moda Cálida nos ha dado proyección y mucha visibilidad, y nos ha ayudado mucho desde nuestros primeros pasos. Moda Cálida es un plus para la firma», apostilla.

'Como la trucha y el trucho' es un referente para los que quieran iniciar este camino. Amanda y Adonais conocen el mundillo de principio a fin. Desde la docencia hasta qué supone emprender e iniciar la andadura, algo que siempre le han indicado a los alumnos de la escuela y a los alumnos en prácticas que llegan a su taller.

«Ahora con diez años de vida me encuentro más segura. He crecido con la marca y ahora me encuentro más fuerte y con ganas de continuar», así de firme se muestra Amanda Gutiérrez, una teldense que desprende la alegría, el colorido y la filosofía de vida de su propia marca.

La moda en ropa de baño en Gran Canaria tiene ya un sello de identidad. En las colecciones de 'Como la trucha al trucho' también incluyen ropa y uno de esos modelos fue portada de la revista Vogue. El mundo retro y los años 60 y 80 son la principal fuente de inspiración de Amanda Gutiérrez para el diseño de su prendas, así como el cine de Wes Anderson.

En un Fashion and Friends empezó la aventura de 'Como la trucha al trucho'. Ya han pasado diez años de una bendita locura.