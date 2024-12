El Pleno de Telde arroja 'luz' a la problemática del alumbrado municipal

Rafael Falcón Telde Viernes, 27 de diciembre 2024, 16:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Con la toma de posesión de María Eugenia Melián Santana (PP) como nueva concejala del Ayuntamiento de Telde, en sustitución de Sergio Ramos, asumiendo a partir de ahora el Distrito Centro y la delegación de Vivienda y Contratación; con la aprobación de 15 reconocimientos extrajudiciales; y con la aprobación de avalar la idoneidad para declarar el lenguaje silbado de Gran Canaria como Bien de Interés Cultural; el Pleno del Ayuntamiento de Telde correspondiente al mes de diciembre tuvo su punto álgido al final del mismo.Tras el capítulo de ruegos y preguntas, Juan Francisco Artiles, concejal de Alumbrado Público, puso las cartas boca arriba y desveló la actual situación de su área ante las críticas realizadas por Nueva Canarias, en la que constantemente han incidido en los apagones y en saber cuál es el presupuesto de las luces de Navidad.

Artiles fue rotundo. «El actual contrato de alumbrado de Telde se firmó en 2009, con NC al frente, y expiró en 2021, aunque ya lleva tres años de prórroga. La inversión en modernizar las instalaciones ha sido mínima y en el apartado de trabajos especiales se incluye el montaje navideño. Telde tiene 250 cuadro eléctricos y 18.500 puntos de luz totalmente desfasados y obsoletos. Los apagones han existido siempre y las luces navideñas han incrementado su presupuesto año a año. En la actualidad el coste es de 273.000 euros. La Navidad en Telde es un éxito, pero ya está bien de demagogia. Estamos trabajando en la nueva licitación para adaptar el servicio a la actual realidad. El próximo contrato buscará renovar entre el 60% y el 80% del alumbrado público, y se pasará de las actuales lámparas de vapor de sodio a LED, lo que permitirá un ahorro energético y económico considerable para Telde».

Los concejales Héctor Suárez y Pilar Mesa ya no forman parte de Coalición Canaria (CC). El Consejo Político Nacional del partido acordó, por unanimidad, su expulsión tras considerar probada la comisión de varias faltas graves de incumplimiento y desobediencia a las decisiones adoptadas por la organización. CC les pedirá la devolución de sus actas al partido. Héctor Suárez, ayer tras el Pleno, se limitó a comentar que aún no había recibido esta notificación y que expondrá su postura una vez le llegue de manera oficial. Lo lógico, tras la decisión de Coalición Canaria, es que Mesa y Suárez dejen de ser ediles de CC y pasen a integrarse en el grupo de los no adscritos en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Telde.