Lío en la organización de las fiestas de Melenara

Problemas en Lomo Magullo con la Traída del Agua y ahora en Melenara con las fiestas del barrio teldense. El colectivo vecinal Meclasa ha denunciado que el Ayuntamiento de Telde los ha apartado de la organización de las fiestas del barrio y han mostrado su «profundo malestar». Leonardo Hernández, presidente de Meclasa, junto a miembros de su junta directiva, han querido salir a la palestra y denunciar los últimos acontecimientos que los han dejado sin organizar sus fiestas, circunstancia que han hecho en varias etapas y que de manera ininterrumpida hacían desde el año 2016.

«Las fiestas de Melenara son del pueblo, no de Meclasa, ni del Patronato ni de ninguna administración», destacó Leonardo Hernández al inicio de una intervención en la que destacó una «mala praxis» por parte de la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Telde y que al verse apartado de la organización de las fiestas, «sobre todo con la forma de hacer las cosas» lo denunciarán ante el Diputado del Común y ante el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias.

A continuación hizo una cronología de los hechos. «Tal y como exige la Ley, Meclasa presentó por sede electrónica al Ayuntamiento de Telde la organización de las fiestas, como hacemos cada año. El 19 de febrero nos reunimos con la concejalía de Festejos para presentarles el programa de las fiestas de Melenara y solicitar la colaboración municipal. El 18 de abril tuvimos una nueva reunión para iniciar el expediente, ya que para la celebración de estas fiestas hay que solicitar los permisos oportunos al Gobierno de Canarias, Aena y Costas. El 10 de mayo, el Ayuntamiento de Telde nos indica que un Patronato -en referencia al Patronato Chinchorro- ha solicitado organizar las fiestas en solitario y que si podían ponerse de acuerdo para presentar un programa conjunto. El 13 de mayo, y tras varios intentos para contactar con el Patronato, una persona perteneciente a dicho Patronato, y por WhatsApp, nos indica que no se van a reunir con nosotros y que no quieren unir programas. El 23 de mayo, Festejos nos dice que llegásemos a un acuerdo y que el plazo sería el 29 de mayo. Nuestra predisposición ha sido total y absoluta, e incluso el 12 de julio le dijimos a la presidenta del Patronato que ellos sacasen este año las fiestas y nosotros colaborábamos, y que el año siguiente se haría lo contrario. Un año uno y otro año otro, e incluso podríamos incorporar a su programa actos que nosotros ya tenemos comprometidos, asumiendo nosotros esos gastos. El 15 de julio, el concejal de Festejos -Miguel Rodríguez (Ciuca)- nos dijo que se iba de vacaciones y que las fiestas de Melenara las organizaría el Patronato. Le dije que esa decisión me la pasase por escrito, y aún estoy esperando«, destacó Leonardo Hernández.

«El 17 de julio nos reunimos con Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, para explicarle la situación y cuáles eran los motivos por los que nos dejaban fuera de la organización de las fiestas, y su respuesta fue que cuando hay dos bandos, uno se queda fuera. Que ya nos llamaría. Aún estamos esperando«, afirmó.

Meclasa está en un mar de dudas, porque hay muchas situaciones que desvelan que a lo mejor «la decisión la tenía tomada el Ayuntamiento desde hace mucho tiempo». «Nos merecemos un respeto y no entendemos las formas de hacer las cosas», sentenció el presidente del colectivo vecinal.

El Patronato Chinchorro, que preside Carmen Rosa Santana, organizará las fiestas de Melenara y están previstas que se celebren del 23 de agosto al 1 de septiembre. «Sabemos que mañana el alcalde se reunirá con el Patronato. Nosotros queremos llegar a un acuerdo y tendemos nuestra mano para celebrarlo de forma conjunta. Hay una mano negra y la imagen del colectivo Meclasa no la va a dañar nadie».

Finalmente Meclasa invitó a la ciudadanía «hacer una reflexión. Qué pasa con las fiestas en Telde últimamente. Primero Lomo Magullo y ahora Melenara. Las fiestas son del pueblo, eso no lo puede olvidar nadie. Las fiestas de Melenara son complicadas de elaborar y nos preocupa la deriva de las fiestas y lucharemos por ellas para que sean declaradas fiestas de Interés Turístico Regional.

Melenara está revolucionada con la organización de las fiestas de su barrio, con unos cambios «que muy poca gente entiende».