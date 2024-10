Una forma divertida para desconectar la rutina diaria

Rafael Falcón Telde Sábado, 26 de octubre 2024, 23:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

'El caso Rídel' se ha convertido en todo un enigma por resolver en Telde. No se preocupen, no se trata de ningún suceso, solo de una aventura que no deja a nadie indiferente y que se está convirtiendo en todo un fenómeno para los amantes del escape room, un juego en equipo en el que se entrará en un misterioso lugar con el objetivo de ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible. Para lograr la misión, los jugadores deben superar y descifrar una serie de pruebas y puzzles, utilizando sus habilidades de lógica, observación y deducción.

Rubik Escape Room es una sala en Telde, en la calle Juan Negrín, 12, que está triunfando. Recientemente se ha sido nominada por el público, en los premios '10Escape', como el mejor escape room de Canarias y el número 16 a nivel nacional, y el pasado año obtuvo el premio honorífico 2023 en los Escape Room Awards. María Apesteguía y Gennaro Santillo están al frente de esta aventura que se inició en el año 2020, después de la pandemia, en La Herradura y que desde 2022 están instalados en la zona de Los Picachos, en el casco de la ciudad de Telde.

Reconocen que la sala está en un momento de auge y que los premios obtenidos últimamente «ha reforzado nuestro trabajo. Estamos muy contentos con la respuesta del público. El auge de los escape rooms ha regresado tras una época muy complicada a raíz de la pandemia», destacan. María y Gennaro creen que el éxito de Rubik Escape Room «es que somos jugadores y hemos hecho que nuestros juegos contengan todo lo que nos gustaría encontrar a nosotros».

'El caso Rídel' está triunfando desde la apertura de Rubik Escape Room. «Poco a poco lo hemos ido mejorando», apostillan. Este juego nos traslada a una feria de los años 80, donde «la familia de feriantes que la ha dirigido durante generaciones, los Rídel, está muy orgullosa de los frutos que han dado sus años de trabajo. Todo apuntaba a que iba a ser una tarde genial, hasta que un acontecimiento inesperado sucede. Los jugadores deben resolver el misterio y escapar a tiempo, y para ello deberán resolver distintas pruebas utilizando la lógica y siendo muy observadores. 'El caso Rídel' es una oportunidad de oro para regresar a la década de los 80 y disfrutar de unos 80 minutos llenos de intriga, risas y misterio» en más de 100 metros cuadrados de diversión, a lo largo de las distintas estancias de la enigmática sala Rubik Escape Room.

Ampliar

'El caso Rídel' es un escape room fijo, en el que los distintos jugadores, en grupos de 2 a 6 personas, pueden reservar a través de la web www.rubikescaperoom.com algunas de las cinco sesiones diarias programadas -10.30, 12.30, 16.00, 18.00 y 20.00 horas- de martes a domingos. Este juego es para adultos, aunque en Rubik Escape Room también pueden encontrar 'El caso Rídel Kids', una experiencia ideal para niños de 8 a 16 años, en grupos de 2 a 12 niños, ideal como un regalo original para celebraciones o cumpleaños.

«El éxito del escape room es que es un juego ideal para desconectar de la rutina diaria. En esa hora y veinte de duración, el jugador se centra en la aventura y olvida sus problemas», destacan.Pero en Rubik Escape Room también poseen una sala temporal, en la calle Matías Zurita, paralela a Juan Negrín, en el que suelen disponer de juegos en distintas épocas del año. Ahora por Halloween han sacado 'Dorothy', una experiencia para adultos de suspense y tensión y aunque el miedo es algo subjetivo, «sí, la intención es que se lleven algún susto». El éxito ha sido total y absoluto, ya que no hay ninguna plaza libre. 'Dorothy' estará en sala temporal de Rubik Escape Room hasta el 30 de noviembre.

María Aspeteguía, alma mater de Rubik Escape Room, es psicóloga, pero descubrió este mundo en el año 2016 y le fascinó. Desde 2020 se ha lanzado a la aventura y la sala de Telde se ha convertido en un referente en Canarias para los amantes de este juego. Es el único Escape Room de Telde y destacan que ya solo quedan tres en Gran Canaria. «La pandemia hizo mucho daño y muchas salas cerraron. Ahora se está viviendo una época muy buena», afirma.

Vivir una aventura diferente, meterse en una historia tematizada e ir resolviendo problemas se convierte en una oferta de ocio distinta y original. Los escape rooms tuvieron su origen en Japón, inspirados principalmente en videojuegos y juegos de aventuras. Esta industria actualmente se encuentra en una constante evolución, los diseñadores de juegos han empezado a crear salas con una amplia gama de escenarios, desde misterios detectivescos hasta aventuras de fantasía y ciencia ficción. Además, se han incorporado efectos especiales, tecnología avanzada y narrativa más compleja para mejorar la experiencia.

Rubik Escape Room es una experiencia única y los amantes de este juego han encontrado en la ciudad de Telde un punto de encuentro ideal para pasar un rato agradable y divertido. Resolver 'El caso Rídel' es el objetivo.

Temas

Telde

Ocio