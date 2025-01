Santa Brígida recupera la dulzura de Sofi Urbín

Rafael Falcón Santa Brígida Sábado, 11 de enero 2025, 23:13 Comenta Compartir

La entrada a Santa Brígida, en la misma carretera general, se convirtió desde septiembre de 2020 en un dulce peregrinaje a la búsqueda de los productos que elaboraba la repostera uruguaya Sofi Urbín. 'La Cocina de Sofi' se convirtió desde sus inicios en un lugar ideal para los amantes del dulce de leche, logrando crear una comunidad en Instagram de casi 20.000 seguidores, pero el 31 de mayo de 2024 cerró sus puertas para continuar con una nueva aventura en un local con mayores posibilidades, en el mismo casco de la Villa de Santa Brígida.

Pero como ella dice, «cuando uno se mete en obras sabe cuando empiezan pero no cuando terminan», y ese camino fue demasiado largo. 'La Cocina de Sofi' ha estado ocho meses sin poder atender a su fiel clientela, sin entrar en contacto con el día a día, sin hacer sus dulces elaboraciones, a la espera de la conclusión de las obras. «Fue duro, ha sido una pequeña tortura que incluso me provocó ansiedad», relata esta uruguaya que llegó a Gran Canaria por amor y que ha plantado sus raíces en la villa satauteña. Pero ese largo y tortuoso camino ha quedado atrás. El pasado jueves por la tarde, 'La Cocina de Sofi' abrió de nuevo sus puertas «y sigo emocionada con la respuesta de los clientes. No se pueden imaginar la felicidad que tengo, tantos meses de espera valieron la pena».

El nuevo local de 'La Cocina de Sofi' está en pleno casco de Santa Brígida, en la calle Manuel Hernández Muñoz, 17, justo detrás del Spar. La pastelería presenta muchas posibilidades e incluso Sofi ya está pensando en poder realizar talleres gastronómicos, así como irresistibles brunch.

En esta nueva etapa, Sofi Urbín sigue fiel a su estilo y a los productos que tanto han triunfado. Su amplia gama de alfajores y de tartas han regresado. La respuesta de los clientes ha sido increíble. En principio, y es que Sofi Urbín debe ir tomando poco a poco el pulso tras ocho meses alejada del trajín diario, su horario será el siguiente: Jueves, de 16.00 a 20.00 horas; viernes y sábado, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas; y domingos, de 10.00 a 13.00 horas. Puede que alguna semana, si es que queda stock disponible, abra algún domingo por la tarde, pero esa opción «lo anunciaría oportunamente a través de las redes sociales».

Entrar en 'La Cocina de Sofi' es hacerlo en un universo de dulzura y pasión por la pastelería, con una amplia variedad de productos hechos con mucho mimo. Sus creaciones traspasan fronteras, porque tiene clientes que viven en otras latitudes que cuando vienen a la isla no dudan en pasar por Santa Brígida para cumplir con sus deseos. Ocho meses después, esa dulce rutina se ha recuperado.

La joven respostera es hija de una profesora universitaria y pastelera y de un veterinario y panadero. «Cuando nací tenían una panadería, por lo que me crié entre panes y dulces, además en casa siempre se cocinó, así que no quedó otra opción que salir cocinera», relata. Tuvo un precoz interés por la creación y la gastronomía y como ella dice, «lo mío siempre fue endulzar a los que me rodean». Nació en Montevideo, pero se crió en El Pinar, en el departamento de Canelones. «Curiosamente a los de Canelones le llaman canarios», y su destino ha acabado en las islas. El amor la trajo hasta Gran Canaria y ya se considera una satauteña más, endulzando la vida a los demás.