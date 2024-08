San Bartolomé retira más de 100 patinetas de alquiler de sus vías

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Martes, 6 de agosto 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha retirado más de 100 patinetas eléctricas de las calles de Playa del Inglés, Maspalomas, Sonnenland, Campo Internacional y San Agustín en los últimos días, según confirma el edil de Seguridad, José Carlos Álamo. Es la segunda vez en un año que el consistorio adopta una decisión similar con empresas del sector.

Los policías locales han actuado tras una resolución dictada a mediados de julio en la que el departamento de Disciplina Urbanística, que coordina la concejal Davinia Ramírez, ordenó la ejecución subsidiaria de la prohibición de la actividad que venía desarrollando en el municipio la entidad Superpedestrian SL al entender que no contaba con título habilitante.

Según fuentes del área urbanística, la empresa inició el negocio en la zona turística el 1 de julio pasado y ha alegado en su defensa que, para hacerlo, al tratarse de una actividad inocua, le bastaba con una comunicación previa, que fue lo que tramitó ante el Ayuntamiento.

En cambio, los técnicos municipales no solo no comparten ese criterio, sino que le requirieron que aportara una documentación que no ha cumplimentado, por lo que han resuelto que no tiene permiso. Entre las razones que arguye Urbanismo para negar que su actividad es inocua figura la ocupación de la vía pública con esos vehículos de propulsión eléctrica.

Vehículo tuc tuc

Desde el Ayuntamiento atribuyen a esta misma empresa la presencia en calles del municipio de vehículos triciclos motorizados, popularmente conocidos como tuc-tuc, que también requerirían de un permiso municipal que no tienen. En cambio, y pese a que los agentes policiales están ojo avizor, aún no se ha logrado retirar ninguno de estos artilugios.