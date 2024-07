«Ramos nos trasladó la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero desistimos»

Jesús Quesada San Mateo Sábado, 27 de julio 2024, 23:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Davinia Falcón tiene 43 años, es edil desde 2011 y especialista en Administración y apenas lleva diez días en el cargo.

–¿Por qué era necesaria la moción de censura que la ha convertido en alcaldesa?

–Por la parálisis y la involución que estaba sufriendo el municipio en el ultimo año. En 13 meses el anterior Gobierno no fue capaz de sacar ninguna obra relevante ni ningún servicio a licitación. Los vecinos y los empresarios no han dejado de alentarnos para presentar la moción de censura y los comerciantes se quejaban de las pocas ventas en las ferias en las que San Mateo destacaba antes, a las que venían muchos ciudadanos de toda la isla y eso lo agradecía la zona comercial abierta porque se llenaban los negocios. Además, solo Avesan tiene más concejales, seis, que el anterior Grupo de Gobierno, que sumaba cinco.

–¿Por qué se tardó tanto en presentar la censura?

–Tras el cese de José Déniz por Alexis Ramos, el 12 de marzo pasado, nos pusimos en contacto con el alcalde por medio de una intermediaria, Fabiola Calderín, de Coalición Canaria, porque nos trasladó la posibilidad de llegar a un acuerdo. Nos pidió que le enviáramos una propuesta y le dejamos claro que la Alcaldía tenía que ser para nosotros porque solo nos faltaron 14 votos para la mayoría absoluta. Pero luego no quiso sentarse con nosotros en ningún momento y a través de la intermediaria pidió esperar a junio, a que se calmaran las cosas Después quiso esperar a julio y sabiendo que Alexis Ramos, al que conocemos bien porque formó parte de Avesan, no es fiable desistimos.

–¿Cuándo empezó y cuánto tardó la negociación con el PSOE, su socio de Gobierno?

–Con el PSOE hablábamos como oposición. Hasta abril tenían una gestora local y fue a partir d mayo cuando empezamos a hablar de sentarnos y negociar. Primero nos pidieron la Alcaldía y les dijimos que no, que eran dos concejales y el partido menos votado., que no podíamos cederla porque nuestros vecinos no lo iban a entender. A las dos o tres semanas pidieron la Alcaldía compartida, un año y medio cada uno, y les dijimos también que no, que era incompatible con la necesidad de dar estabilidad al Ayuntamiento. Y dos semanas después nos sentamos otra vez y llegamos a un acuerdo de reparto de concejalías e incluimos en el pacto las diez medidas en materia social que proponía el PSOE. A la tercera fue la vencida.

–¿Cómo fue el traspaso de poderes y qué es lo que más le ha llamado la atención de la gestión que ha heredado?

–El anterior alcalde quedó conmigo en reunirnos después de la toma de posesión para ponerme al tanto pero ese día me escribió y me dijo que no podía. Lo que más nos ha llamado la atención de lo que hemos visto ahora es la desorganización y la parálisis que reinaban en la gestión.

La primera edil veguera entre dos farolas singulares del casco urbano. Cober

–¿Cómo está el procedimiento para retomar las obras del Mercado Agrícola?

–El lunes tendremos una reunión con Tragsa para que nos explique cómo está el expediente. El mandato anterior hicimos un concurso de ideas para el proyecto, se licitó y la empresa dejó la obra abandonada al entrar en concurso de acreedores. Y luego pasó lo mismo con la siguiente adjudicataria. Eso obligaba a una modificación del proyecto. En este mandato el Gobierno anterior decidió encargar a Tragsa que haga el proyecto y la obra y dieron pasos que desconocemos. Para nosotros esa obra es una prioridad.

–¿Cuáles son ahora mismo las mayores urgencias para el nuevo Gobierno?

–Nos hemos puesto el objetivo de licitar el servicio de recogida de residuos, que lleva bastante tiempo pendiente y se encuentra caducado, antes de fin de año. Dejamos el pliego casi hecho en el mandato anterior, pero han habido modificaciones y ya es urgente su licitación. También es prioritario rehabilitar el colegio viejo para convertirlo en la Escuela de Música con los dos millones de euros del Cabildo para inversiones extraordinarias. Tenemos que actualizar el proyecto porque es de hace años antes de que acabe el año para licitarlo antes de marzo de 2025.

–¿Mantendrá la intención de convertir la avenida de Tinamar en una vía de doble sentido?

–No. La avenida de Tinamar se va a quedar como está y como nosotros lo dejamos. Era una promesa electoral de Unión Veguera con la que la mayoría de empresarios y vecinos no estaba de acuerdo. Además, la Policía Local emitió un informe desfavorable. Con la ampliación de aceras y el establecimiento de un solo sentido de la circulación se consiguió ganar espacio para los peatones y las terrazas. Poner de nuevo el doble sentido sólo generaría más retenciones los fines de semana. No tiene sentido volver al doble sentido.

–¿En qué barrios hay más urgencias ahora mismo?

–Prácticamente los habíamos dejado todos bien en el mandato anterior porque habíamos rehabilitado todas las sedes de las asociaciones, renovado las luminarias, asfaltado las carreteras... Ahora lo prioritario sería la adquisición de suelo para aparcamientos y mejorar las redes de saneamiento, que es donde más déficit existe. Para esas obras necesarias vamos a usar el Plan de Cooperación del Cabildo con los Ayuntamientos.

La primera alcaldesa de San Mateo ante las Casas Consistoriales. Cober

–Antes de ser alcaldesa mantuvo reuniones con consejeros del Gobierno de Canarias. ¿Para qué?

–Eran citas previstas antes de registrar la censura, aunque tuvieron lugar una vez presentada. Hablamos, sobre todo, del problema de vivienda que tiene San Mateo. Queremos ceder suelo urbano en el casco para crear viviendas de alquiler asequible que en el municipio son difíciles de encontrara. También pedimos la rehabilitación de las viviendas públicas de Cuatro Caminos y que se haga el ARRUpendiente en las 100 viviendas de la urbanización El Pintor.

–¿Por qué ha tardado tanto San Mateo en tener una alcaldesa?

–Diría que es el reflejo de la sociedad machista en la que hemos vivido todos estos años. A las mujeres nos cuesta mucho más a puestos de relevancia en los organismos públicos y las empresas porque siempre hemos tenido que compaginar nuestra cerrara con los cuidados y la familia.