El PSOE denuncia irregularidades en las oposiciones de bomberos de San Bartolomé de Tirajana

La portavoz del Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, ha remitido un comunicado en el que advierye de diversas deficiencias en las oposiciones para plazas de bomberos en el municipio, tras recibir múltiples quejas de aspirantes, tanto hombres como mujeres. Desde el gobierno local han declinado ofrecer su versión respecto a estas denuncias.

Ante esta situación, Narváez ha presentado un escrito dirigido a la responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento, la concejal del área Elena Álamo, y al presidente del tribunal de las oposiciones, exigiendo explicaciones sobre el proceso y solicitando acceso a las grabaciones de las pruebas físicas.

Entre las principales irregularidades denunciadas por los propios aspirantes y trasladadas por la portavoz socialista, destaca que en el test de Cooper algunos candidatos que no superaron la prueba pudieron presentarse a las siguientes, lo que incumple las bases del proceso.

Además, en la prueba de salto no se permitió a los aspirantes estar presentes durante su realización, algo que genera dudas sobre la transparencia del tribunal. Asimismo, se quejan de que la cuerda utilizada en la prueba de trepa no cumplía con la medida establecida en las bases y de que el circuito de agilidad tampoco respetaba las dimensiones estipuladas en la convocatoria. Por otro lado, no se publicaron los tiempos de cada prueba, lo que limita la posibilidad de verificar los resultados de forma clara y justa.

Narváez también ha solicitado que se consulte la opinión del colegio de jueces deportivos sobre todas estas cuestiones, con el objetivo de garantizar que el proceso cumpla con los estándares requeridos y las normativas aplicables.

Además de estas denuncias, la portavoz socialista ha expresado su preocupación por la paralización de los expedientes para cubrir casi 60 plazas de Policía Local, cuya falta de efectivos «está generando graves problemas de seguridad ciudadana« en el municipio. «Estos expedientes quedaron encaminados y prácticamente finalizados al término de la anterior legislatura. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna explicación sobre por qué no se les ha dado continuidad», señaló.

La portavoz socialista ha destacado la paradoja entre la lentitud en la gestión de las plazas de Policía Local y la celeridad con la que se han llevado a cabo las oposiciones a bomberos. «Mientras las plazas de Policía Local siguen en el limbo administrativo, las pruebas físicas para los bomberos ya se han realizado, a pesar de las denuncias de irregularidades, y en enero ya están programados los próximos exámenes», declaró Narváez. Fuentes municipales apuntan a que las oposición a la Policía Local están a falta solo de las pruebas médicas, por lo que el ingreso de los seleccinados en la Academia de Policía podría producirse en semanas.

Desde el Partido Socialista exigen una respuesta inmediata y transparente por parte del grupo de gobierno, así como garantías de que todos los procesos selectivos se desarrollen bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal y como establece la normativa vigente.