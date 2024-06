«El problema de la vivienda lo ha creado la inacción del Gobierno»

Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de junio 2024, 20:17 | Actualizado 20:29h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales (Agüimes, 1956) hace una lectura positiva del primer año del presente mandato, subrayando además la cohesión del grupo de gobierno conformado por Nueva Canarias y el Partido Socialista.

–El hecho de que el Cabildo esté bien, en términos económicos y de estabilidad política, ¿significa necesariamente que la isla y sus ciudadanos en conjunto estén bien?

–Desde luego estarían mucho peor si no se hubiesen hecho las políticas desplegadas en los últimos años en Gran Canaria. Eso ha contribuido en gran medida a mejorar los datos económicos y sociales. Estamos hablando de 2.000 millones de inversión en estos momentos en la isla y una proyección de desarrollo diversificado en torno a diferentes sectores ha contribuido a generar empleo y a colocar el paro en las cotas más bajas de las últimas décadas. ¿Nos tenemos que contentar con esto? Desde luego que no. ¿Que hay un sector que tiene dificultades para llegar a fin de mes? Sin duda, pero sin estas políticas sería mucho mayor . En eso influyen cuestiones que afectan a otras administraciones (salarios muy bajos, precariedad laboral…) pero es evidente que debemos seguir ahondando en las políticas desarrolladas por el Cabildo hasta ahora que están creando empleo.

–El 20 de abril salieron a las calles en Canarias miles de personas reclamando, entre otras cuestiones, soluciones ante la crisis habitacional, con el foco puesto sobre todo en el alto precio de las viviendas y en especial de los alquileres. ¿Este Cabildo puede hacer algo?

–El Cabildo está haciendo algo, con una previsión de casi 400 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria; terminará una promoción de viviendas en Valleseco ahora y seguirá colaborando en esa línea con los municipios. Pero aquí tenemos que ser realistas con lo que ha sucedido y está sucediendo: el Gobierno de Canarias en las últimas tres décadas no ha construido vivienda pública y es su competencia. Esta es una situación sobrevenida, que se ha agravado en los últimos años con la irrupción de la vivienda vacacional y con el aumento de la población, por tanto, con el encarecimiento de los alquileres. Pero el problema de la vivienda lo ha creado la inacción del Gobierno de Canarias, incapaz de programar, de diseñar una estrategia para disponer de un parque público de vivienda en las últimas décadas.

–Después de dos mandatos en el Cabildo, y ya casi un año del tercero, con todo ese tiempo apostando por un modelo de ecoisla, ¿cómo valora que aquel 20 de abril hubiese gente en las calles reclamando un modelo de desarrollo sostenible?

–Creo que el 20 de abril se produjo un movimiento en toda Canarias pero que nace en Tenerife y la realidad de cada isla es bien distinta. Hemos visto los últimos 'premios 'de Ecologistas en Acción, señalando barrabasadas en distintas islas, y no aparece ningún desmadre en Gran Canaria. Entiendo que hay personas sensibles y sectores juveniles preocupados por su futuro y que igual no discriminan las distintas realidades insulares y las políticas diferenciadas en las distintas instituciones. Pero es evidente que en Gran Canaria no se vierten aguas residuales al mar, ni estamos multados por Europa por eso; aquí en Gran Canaria no se construye un macrohotel desde hace casi 20 años; no tenemos los mismos problemas en las carreteras ni la misma masificación turística, hemos crecido un 1% en los últimos diez años y el número de personas que asistió a la manifestación en Gran Canaria era mucho menor al de otras islas, como Tenerife. No hay ninguna administración en Canarias que haya desplegado políticas sostenibles como las del Cabildo grancanario, y los resultados son medibles en soberanía alimentaria, seguridad hídrica, introducción de las energías renovables, construcción de camas sociosanitarias... Los resultados están ahí.

«Me pongo a disposición para no romper algo que ha costado mucho conseguir» – ¿En qué bando está usted en el pulso abierto en Nueva Canarias? – Como presidente del Cabildo mi obligación es la de dedicarme plenamente a esta institución, no distraerme un ápice en la gestión del Cabildo, para que cualquier situación externa no condicione las relaciones que debemos tener como grupo de gobierno. Y a disposición de todas las partes para generar los espacios de diálogo, de encuentro, necesarios para una llamada a la reflexión serena, a los consensos y a no romper algo que ha costado mucho conseguir. – Cuando Sánchez anunció que se tomaba cinco días de reflexión, usted dijo que quería pensar que no sería estrategia de partido. ¿Cómo lo valora ahora? ¿Cuántas veces se ha cogido usted cinco días de reflexión? – A lo largo de mi vida, muchas veces. Sin anunciarlas. Respecto a aquello, todos esperábamos otra decisión y la que tomó Sánchez nos sorprendió muchísimo. Suena a tacticismo. – ¿Qué esperaba usted? ¿La dimisión? – No. Yo esperaba que, ante una situación de esas características, que él decide hacer pública -y todos los que nos dedicamos a esto y ejercemos responsabilidades publicas o empresariales, muchas veces pensamos si vale la pena el esfuerzo y el sacrificio de la familia sin airearlo-, pues se deben asumir otros compromisos. Yo pensé que se iba a someter a una moción de confianza. ¿Ve en peligro la democracia por culpa de Sánchez? – No, aunque algunas de sus decisiones generan confrontación social. Buena parte del desafecto hacia las instituciones está provocado por la confrontación permanente del PP y la ultraderecha. La polarización está acrecentando el descrédito de la política y las instituciones. Es un grave error que mina la democracia y da lugar a que aparezcan los Alvises de turno. Por otra parte, la democracia está en grave riesgo en Europa y en el planeta con el aumento de los populismos, los totalitarismos y la ultraderecha. Los partidos convencionales no están sabiendo dar respuestas adecuadas a las desigualdades, la crisis climática, el futuro de los jóvenes…

–¿Caben más turistas en Gran Canaria o caben turistas diferentes?

–Lo que no puede ser es que quepan más turistas de forma ilimitada. Si son 500.000 más o un millón más es algo para el debate, pero no mucho más que eso. La prueba es que con menos millones de turistas que otros territorios, el aumento de la recaudación total ha sido equivalente y lo mismo sucede con la generación de empleo.

–¿Cabe una ecotasa?

–Estoy absolutamente convencido de que sí. Creo que debemos actuar en los espacios naturales, en un mayor control en los accesos, y este Cabildo ha venido trabajando en ello hace tiempo, desde antes de las manifestaciones del 20 de abril, pero también creo que es necesaria una ecotasa con carácter finalista que sirva para proteger los espacios naturales y atender a las demandas de un sector que consume recursos naturales.

–Lo que se recaude con esa ecotasa ¿iría solo para los ayuntamientos turísticos? Lo digo porque los turistas se mueven por toda la isla.

–Habría que definir la distribución entre las administraciones afectadas, y en función también de las competencias de cada una. Creo que eso es fácil de definir y de ponernos de acuerdo.

–¿Y caben más habitantes en esta isla?

–Por caber, sí caben... Hubo quien planteó en su día que esto podía ser la Singapur del Atlántico medio... Desde luego, eso tiene un precio en calidad de vida, en el territorio y en el paisaje, en los recursos naturales, en el encarecimiento de la vida. El precio a pagar es enorme.

–Hace pocos días hizo una declaración institucional en relación al fenómeno migratorio. ¿Fue de alguna manera una reacción a incidentes como los vividos en Telde?

–No y sí. Yo creo que las instituciones tenemos que reaccionar ante el ninguneo de los Gobiernos de España y Europa y la insensibilidad del Partido Popular. Se me cae el alma a los pies por que se abre ahora otra discusión sobre más competencias con mas recursos en Cataluña y, mientras, aquí les cuesta destinar 150 millones al año para atender las necesidades de 6.000 menores acogidos en Canarias. Es decir, hay dinero para todo el mundo, pero no para una de las comunidades más alejadas, más pobres y con una afección seria de la migración. No se puede consentir que se mire para otro lado. Se está haciendo una dejación de la responsabilidad de atender a las necesidades de esta tierra. Esta no es una sociedad xenófoba pero situaciones como las de Telde o de otros municipios generan alarma social y si no hay recursos para atender a estos jóvenes, si se les atiende forma precaria, si no hay formación, si no hay programas de seguimiento, si a los 18 años se les deja en la calle y sin techo,… está claro que se producen situaciones indeseadas. Genera alarma social y se convierte en un caldo de cultivo para la extrema derecha

–¿Da por bueno el acuerdo entre el Gobierno canario y el central para fijar un cupo de 3.000 menores atendidos en las islas y si llega el 3.001, se le deriva automáticamente a la península?

–No sé por qué Canarias tiene que acoger 3.000 y a Andalucía le parece mucho tener 500 o a Murcia que sean 60. ¿Por qué tenemos que asumir 3.000 como base? Sí creo que el Gobierno debe poner a disposición de todas las comunidades los recursos suficientes para atender a estas personas, y cuando digo el Gobierno, digo también Europa. Hay que exigir solidaridad y los gobernantes de las comunidades del PP están siendo cicateros, pero Europa debe asumir igualmente sus responsabilidades.

–En este primer año de mandato se celebró una reunión conjunta de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife con el Gobierno central y el canario para abordar los proyectos de sendos trenes en esas islas. Para que el tren grancanario comience a andar ¿es imprescindible que también lo haga el de Tenerife?

–No, no. Los tiempos de cada administración son bien distintos. De hecho, en los últimos presupuestos ya hemos destinado de remanentes 16 millones de euros para expropiaciones de suelo. Gran Canaria está muy por delante de Tenerife en el desarrollo del proyecto.

–El Cabildo ya ha anunciado que da vía libre a la financiación para ampliar el Estadio de Gran Canaria. ¿Lo hacen porque tienen algún indicio de que finalmente sale adelante la elección como sede del Mundial de 2030?

–El Estadio lo vamos a hacer seamos sede del Mundial o no. Es un Estadio sin finalizar y hay que hacer realidad la culminación de las obras. Las instalaciones se están quedando obsoletas, pero no solo para un equipo en Primera División, sino también para otros eventos, porque eso está llamado a ser un espacio multifuncional para festivales internacionales de carácter cultural. Hay otras candidaturas que tienen que remodelar sus estadios y no tienen financiación; nosotros, sí. Por eso sería una tremenda injusticia que nos dejasen fuera y nos rebelaríamos. Hace diez años se culminó el Gran Canaria Arena y la inversión es parecida a la que hoy estamos destinando a terminar el Estadio y ¿alguien cuestiona ahora que el Arena es imprescindible para la isla?

–Ya que menciona el Gran Canaria Arena, ¿el Cabildo va a seguir siendo el sostén económico del Gran Canaria de baloncesto?

–Si el Cabildo pudiera tomar la decisión de dejar el equipo y que el Gran Canaria siguiera para adelante, estaríamos obligados a hacerlo. Pero hemos asumido una responsabilidad histórica y el Cabildo se vio obligado a salvarlo, como hizo con la UD en su día. Sería una enorme irresponsabilidad hacerlo desaparecer.

–¿Al Cabildo le preocupan los pleitos judiciales del accionista mayoritario de Dreamland, el patrocinador? El contrato abre la puerta a la rescisión por esos contenciosos legales.

–No nos preocupa. Estamos hablando de una cantidad que para el funcionamiento del club es importante pero que no define los presupuestos de la entidad: es una aportación de entre 400.000 y 600.000 euros que no condicionan esos presupuestos. Si eso fallase, pues habrá que buscar otro patrocinador.

–El grupo de gobierno hizo un balance positivo en el Debate del Estado de la Isla. ¿Reconoce que hay algo en lo que mejorar?

–Muchísimas cosas.

–Pues la oposición le echa en cara falta de autocrítica.

–Sería de fatuos no reconocer que siempre hay que mejorar. Estamos condicionados por la falta de recursos humanos y la burocracia excesiva, por unas políticas de recortes y ajustes de la UE que nos han llevado a esta situación. Si no fuera por esto, la capacidad inversora y de ejecución de este Cabildo sería cuatro o cinco veces mayor. Hay un medidor en todo esto: los resultados tangibles en infraestructuras equipamientos, indicadores de desarrollo económico y social y la ciudadanía que compara lo que se ha hecho ocho años atrás y lo que se hizo antes. Y es la primera vez en la historia en democracia que los ciudadanos dan la confianza a un grupo y a un presidente, porque se elige directamente al presidente, en tres mandatos seguidos.

–Tres mandatos y ¿el último?

–Probablemente sí [sonrisas].

–Está a punto de cumplir un año de la toma de posesión del tercer mandato. ¿Cómo la convivencia con el PSOE en el Cabildo, teniendo en cuenta que al frente del mismo no está Ángel Víctor Torres?

–Muy bien. Las relaciones son muy buenas en el ámbito personal y en el de la gestión, también. He sido siempre muy respetuoso con las personas que han liderado los partidos que han participado en el gobierno y con cada uno de los consejeros y consejeras. Ellos saben que tienen en mí a un interlocutor ante los problemas que surjan en la gestión.

–¿Con el Gobierno de Canarias actual, que también va a cumplir un año de mandato?

–Pues... más allá de las diferencias que podamos tener, como en el tema migratorio, o en dependencia, porque siguen sin financiar las plazas que necesitamos, las relaciones son buenas, de respeto institucional y de colaboración cuando se precisa. Creo que eso marca la diferencia con otros territorios.

–¿Y con el Gobierno central?

–Son buenas, aunque también hay cosas que cuestionamos.

–¿Echará de menos a Teresa Ribera si finalmente se va a la Comisión Europea?

–Espero que no, porque ha habido momentos de tensión pero los hemos sabido resolver y hemos llegado a acuerdos muy importantes para Gran Canaria. Nos ha pasado con otros ministerios y espero que siga siendo igual.