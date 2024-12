El PP revela en el pleno que el promotor de Isabel Pantoja ha renunciado a los pagos que faltan

G. F. Las Palmas de Gran Canaria. Sábado, 28 de diciembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La consejera del PP en el Cabildo, Josefa Luzardo, reveló en el capítulo de ruegos y preguntas del pleno que el promotor de los conciertos de Isabel Pantoja le había anunciado su renuncia a los dos pagos pendientes de 2024 (julio y diciembre) del contrato de patrocinio de la gira que firmó con el Cabildo. Es más, dijo que le informó de que así se lo había comunicado también por correo a la consejería.

Sin embargo, el consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, que ironizó con «la vuelta de la Pantoja por Navidad», le recordó que un administrado no se relaciona con la administración con un correo a una funcionaria y le aseguró que al Cabildo no le consta comunicación por registro oficial de esa renuncia. Luzardo preguntó si hay un informe que acredite que el primer pago que se le hizo cumple con el contrato y Sosa le respondió que se le abonó lo que justificó. «Lo que no justifique no se le pagará». El contrato era de 160.000 euros por 17 conciertos y un documental.